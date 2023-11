Startseite WEIHNACHTSMARKT MUENCHEN - NOVISIGN DIGITAL SIGNAGE Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-11-27 00:20. NoviSign bietet spezielle Digitial Signage für Weihnachtsmärkte und andere Saisongeschäfte NoviSign - Marktführer für Digital Signage Lösungen für alle Branchen bietet gemeinsam mit MEXIA Eventservice GmbH und VESTEL revolutionäre Lösungen für Weihnachtsmärkte und alle anderen Geschäfte, die nur in einem begrenzten Zeitfenster jährlich aktiv sind. Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in München, Weissenburgerplatz 9. Dort können Sie am Crepes-, Waffel- und Dampfnudel-Stand der Familie Merkl eine professionelle Digital Signage Lösung bewundern, die von NoviSign gemeinsam mit dem NoviSign Partner MEXIA Eventservice GmbH konzipiert und realisiert wurde. Mit NoviSign Digital Signage Software lassen sich hierbei sehr anspruchsvolle Digital Signage Inhalte präsentieren und neben den aktuellen Preislisten auch andere, ansprechende Bilder und Videos präsentieren. Auf diese Weise wird das Warten auf die leckeren, vorweihnachtlichen Speisen noch kurzweiliger für die Kunden und man erhält während der kurzen Wartezeit zusätzliche, interessante Informationen zu weiteren erhältlichen Speisen und Getränken. Wollen auch Sie Ihren Weihnachtsmarktstand, Messestand oder eine andere, beliebige, zeitlich begrenzte Verkaufslokation ansprechend und up-to-date präsentieren, dann sprechen Sie die Experten von MEXIA Eventservice GmbH und NoviSign darauf an und profitieren Sie von noch höherer Kundenzufriedenheit. Nutzen Sie die vielfälltigen Up- und Cross-Selling Möglichkeiten, die Ihnen Ihre neue, digitale Präsentation bietet und steigern Sie damit Ihre Umsätze. NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen Kontakt

