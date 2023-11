30% Rabatt: Letzter Black Week Tag bei schuhplus - Schuhe in Übergrößen

Europas größtes Versandhaus für große Damenschuhe und große Herrenschuhe feiert Black Week 2023

Dörverden (26.11.2023) Nur noch heute steht beim Übergrößen-Spezialisten schuhplus alles im Zeichen von Black Week! Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/), schuhplus aus Niedersachsen, feiert eine erfolgreiche Black Week mit beeindruckenden 30% Rabatt auf alle Schuhe in den Kategorien SALE Damen und SALE Herren. Die Kunden haben noch heute die Gelegenheit, von dieser großzügigen Aktion zu profitieren und hochwertige Schuhe zu unschlagbaren Preisen zu erwerben. Geschäftsführer Kay Zimmer und Expansions-Manager Georg Mahn teilen ihre Gedanken und Visionen zu diesem besonderen Anlass.

Expansion trifft Erfolg: Ein Blick auf schuhplus - Schuhe in Übergrößen

Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus, äußert sich begeistert über die kontinuierliche Expansion des Unternehmens: "Unsere Black Week ist nicht nur eine Gelegenheit für unsere Kunden, großartige Angebote zu erhalten, sondern auch ein Moment der Reflexion über den eigenen Status Quo. Unsere Marktposition, sowohl online als auch mit unseren Filialen, spiegelt die steigende Nachfrage nach hochwertigen Schuhen in Übergrößen wider. Es erfüllt uns mit Stolz zu sehen, wie schuhplus zu einer vertrauenswürdigen Anlaufstelle für Menschen mit großen Füßen geworden ist - und das mittlerweile seit über 20 Jahren."

Große Schuhe, große Zufriedenheit: Die schuhplus-Qualitätssicherung

Im gesamten Jahresverlauf bietet schuhplus regelmäßig Rabatte und Gutscheine für große Schuhe (https://www.schuhplus.com/sale) im SALE. Expansions-Manager Georg Mahn fügt hinzu: "Unsere Kunden stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Die hohe Kundenzufriedenheit ist für uns ein Indikator für die Qualität unserer Produkte und Services. In der Black Week setzen wir nicht nur auf attraktive Preisnachlässe, sondern auch auf die Bewahrung unserer Qualitätsstandards. Jeder Schuh, den wir anbieten, durchläuft strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass er den Erwartungen unserer Kundschaft entspricht."

Die Bedeutung von Black Week für schuhplus

Die Black Week, als herausragendes Ereignis im Jahreskalender von schuhplus, ist nicht nur ein Zeitraum intensiver Rabatte, sondern vor allem ein Ausdruck aufrichtiger Wertschätzung gegenüber den treuen Kunden, die maßgeblich zum Erfolg und zur Positionierung von schuhplus als führender SchuhXL-Spezialist beigetragen haben. Diese spezielle Woche der Angebote und Aktionen dient als herzliches Dankeschön für die fortwährende Unterstützung und das Vertrauen der Kunden, die schuhplus zu einer verlässlichen Adresse für hochwertige Schuhe in Übergrößen gemacht haben. Die Black Week ist somit nicht nur eine Zeit des Einkaufs, sondern auch ein festlicher Ausdruck der Verbundenheit zwischen schuhplus und seinen geschätzten Kunden. Und am heutigen letzten Tag haben Kundinnen und Kunden die letzte Chance darauf, ein echtes Schnäppchen zu ergattern.

Ausblick und Dankbarkeit

Zum Abschluss der Black Week richtet sich Kay Zimmer mit einem Dankeschön an die Kunden: "Wir möchten uns herzlich bei allen Kunden bedanken, die an unserer Black Week teilgenommen haben. Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bedeuten uns sehr viel. Wir setzen weiterhin alles daran, qualitativ hochwertige Schuhe in Übergrößen anzubieten und unseren Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten." Die Black Week bei schuhplus - Schuhe in Übergrößen - ist auch am heutigen letzte Tag nicht nur eine Zeit des Einkaufs, sondern auch eine Gelegenheit, die Erfolge und die positive Entwicklung des Unternehmens zu feiern. Mit einem breiten Sortiment an Schuhen in Übergrößen bleibt schuhplus die Top-Adresse für alle, die Wert auf Qualität und Vielfalt legen.

20 Traumpreise zum 20. Geburtstag von schuhplus

Wie die Zeit doch verfliegt: Zum Jubiläum gibt es exklusive Gewinnspiele bei schuhplus (https://www.schuhplus.com/gewinnspiele) zu entdecken. Diese Jubiläumsaktion ist eine herzliche Geste, um sich bei den Kunden für zwei erfolgreiche Jahrzehnte zu bedanken. Die Teilnehmer haben die Chance, exklusive Preise zu gewinnen und sich damit selbst beschenken zu können. Die Verlosung unterstreicht nicht nur das Engagement von schuhplus für seine Kunden, sondern schafft auch eine festliche Atmosphäre, die den besonderen Anlass gebührend zelebriert. Es ist eine Gelegenheit, seine Dankbarkeit zu zeigen und die Vorfreude auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit zu teilen.

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie "Bester Arbeitgeber", "Unternehmen der Zukunft", "Shop des Jahres", "Bester Webshop" oder "Bestes Unternehmen Social Media Marketing" zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

