Die Aufklärung des Corona-Wahnsinns ist der erste Schritt hin zu Gerechtigkeit und Wiedergutmachung. Darauf pocht die FPÖ als einzige Partei und konnte heute im Nationalrat einen Meilenstein dafür auf den Weg bringen: Mit dem COFAG-Untersuchungsausschuss wird unter die Lupe genommen, wie ÖVP & Grüne 20 Milliarden Euro Steuergeld an Konzerne, Milliardäre und schwarz-grüne Günstlinge verteilt haben. Alles dazu und vieles mehr erfährst man hier. „Mit ihrem Corona-Zwangsregime hat Schwarz-Grün alle Bürger zu Opfern gemacht – sei es mit dem beispiellosen Angriff auf die Grund- und Freiheitsrechte, der Spaltung unserer Gesellschaft oder der milliardenschweren Steuergeldverschwendung durch die ‚Blackbox' COFAG, mit der 'Coronahilfen' ohne jegliche Kontrolle verteilt wurden. Dass jetzt dieses schwarz-grüne Milliardengrab geöffnet und hineingeschaut wird, ist ein wichtiger Schritt", zeigte sich unser FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erfreut darüber, dass es den Freiheitlichen gelungen ist, den COFAG-Untersuchungsausschuss auf Schiene zu bringen. Benko, Sobotka, Milliardäre & ÖVP-Spender im Fokus „Dieser Untersuchungsausschuss ist die logische Konsequenz der beiden vorangegangenen, in welchen wir einen ganzen ÖVP-Skandalsumpf aufdecken konnten", erklärte unser FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker zum heute gemeinsam mit der SPÖ eingebrachten COFAG-Untersuchungsausschuss-Verlangen, denn: „Der Verdacht liegt mehr als nahe, dass Parteifreunde und das Umfeld der ÖVP besonders viele Coronagelder abkassiert haben. René Benko wird daher genauso ein großes Thema sein wie der längst rücktrittsüberreife Wolfgang Sobotka und sein mutmaßlicher Einfluss auf die Verwaltung!" Im Interview mit FPÖ-TV erklärt Generalsekretär Christian Hafenecker alle spannenden Hintergründe, wo die Freiheitlichen besonders genau hinschauen werden: Trotzige ÖVP will jetzt „Schlumpf"-Ausschuss einsetzen Die skandalgebeutelte ÖVP, die noch dazu seit 37 Jahren durchgehend Teil der Bundesregierung ist, schlägt jetzt wild um sich und reagierte auf den Antrag zur Einsetzung des COFAG-Untersuchungsausschusses mit der Ankündigung, ganz allein einen weiteren Untersuchungsausschuss einsetzen zu wollen – und zwar gegen einen angeblichen „rot-blauen Sumpf". „Das wird wohl eher ein ‚Schlumpf-Ausschuss' als ein ‚Sumpf-Ausschuss', durch den sich die ÖVP endgültig als ernstzunehmende Partei disqualifiziert hat", kommentierte Christian Hafenecker diesen schwarzen Angriff auf die Opposition.

