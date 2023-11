Startseite QYOU Media veranstaltet TownHall-Meeting Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-11-24 16:12. CEO Curt Marvis und Raj Mishra, CEO der India Group, geben einen Überblick über die allgemeinen Unternehmensinitiativen Mittwoch, den 29. November 2023, um 16:15 Uhr EST

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72769/QYOUTownHallFinal1_DE_... TORONTO, MUMBAI & LOS ANGELES, 24. November 2023: QYOU Media Inc. (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF) - ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellte Inhalte produziert und über das Fernsehen, OTT-Plattformen, Mobilgeräte und -Apps vertreibt - hat heute bekannt gegeben, dass Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, zusammen mit dem kürzlich ernannten CEO der India Group, Raj Mishra, am Mittwoch, den 29. November 2023, um 16:15 Uhr EST eine einstündige Live-Telefonkonferenz mit Live-Stream abhalten wird. Im Anschluss an die Diskussion, die sich angesichts des zu Ende gehenden Jahres 2023 und des bevorstehenden Geschäftsjahres 2024 auf die allgemeinen Initiativen des Unternehmens konzentrieren wird, folgt eine Live-Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie sich die Telefonkonferenz ansehen oder anhören möchten, klicken Sie bitte hier, um auf den Livestream-Link zuzugreifen. Das Management wird Fragen über den Chat entgegennehmen, und Personen, die während der Telefonkonferenz eine Frage stellen möchten, können dies jederzeit tun. Ein Archiv der Telefonkonferenz wird im Anschluss auf dem YouTube-Kanal und der Website von QYOU verfügbar sein. Über QYOU Media QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Mobile Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei der Erstellung von Inhalten und deren Vermarktung über Kreative und Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com . Investor Relations Kontakt:

