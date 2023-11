Startseite VetControl erreicht Meilenstein von 90 % Dunkelverarbeitung bei Tierarztrechnungen und bietet Lösungen für Versicherer Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-11-24 16:07. Die Dunkelverarbeitung von Tierarztrechnungen bietet zahlreiche Vorteile für Versicherungsunternehmen Illingen, Saarland, 27.11.2023 - VetControl, ein führender Anbieter von Lösungen für die Dunkelverarbeitung von Tierarztrechnungen, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, der das Potenzial für Versicherer aufzeigt, die Kundenzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig operative Effizienz zu maximieren. Das Unternehmen hat erfolgreich eine Dunkelverarbeitungsrate von 90 % bei Tierarztrechnungen für einen seiner größten Kunden erreicht, was bedeutet, dass 90 % der Rechnungen ohne das Zutun von Versicherungspersonal bearbeitet wurden. Die Dunkelverarbeitung bezieht sich auf den automatischen Prozess der Prüfung und Verarbeitung von Rechnungen ohne menschliches Eingreifen. Dies ermöglicht nicht nur eine erhebliche Beschleunigung des Abrechnungsprozesses, sondern steigert auch die Genauigkeit und Effizienz, was letztendlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt. Marc Bachmann, Gründer und Geschäftsführer für den IT-Bereich bei VetControl, äußerte sich begeistert über diesen Erfolg: "Wir sind stolz darauf, diese magische Marke von 90 % Dunkelverarbeitung erreicht zu haben. Dies ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit unserer Lösungen und unseres Teams. Die Automatisierung und Prüfung von Tierarztrechnungen ist entscheidend für Versicherer, um ihren Kunden einen schnellen und reibungslosen Service zu bieten." Die Dunkelverarbeitung bietet zahlreiche Vorteile für Versicherungsunternehmen, einschließlich: 1. Schnellere Bearbeitung von Rechnungen: Mit der automatisierten Dunkelverarbeitung können Versicherungsunternehmen Tierarztrechnungen in kürzester Zeit verarbeiten, was zu einer schnellen Erstattung für die Kunden führt. 2. Reduzierung des Personalaufwands: Da ein Großteil des Prozesses automatisiert ist, können Versicherer Personalkosten senken und Ressourcen für andere wichtige Aufgaben nutzen. 3. Geringere Fehlerquote: Automatisierte Systeme sind weniger fehleranfällig als manuelle Prozesse. Dies führt zu einer Reduzierung von Fehlern und Schadenskosten. 4. Steigerung der Kundenzufriedenheit: Schnellere Erstattungen und eine reibungslose Abwicklung von Tierarztrechnungen führen zu zufriedeneren Kunden. VetControl hat seine Dienstleistungen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen der Versicherungsbranche gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet eine einfache Integration in bestehende Prozesse und ermöglicht eine Regulierungsentscheidung für jede einzelne Rechnungsposition. Erfolgsfall: 90 % Dunkelverarbeitung bei einem der größten Kunden VetControl hat diesen Erfolg bei einem seiner größten Kunden erzielt, indem es 100 % der Tierarztrechnungen des Versicherers aufbereitet und automatisiert zurückgeschickt hat. Diese Aufbereitung ermöglichte es dem Versicherer, 90 % der Fälle komplett dunkel zu verarbeiten, ohne das Zutun von Versicherungspersonal. Kunden erhielten ihre Abrechnungen automatisch und personalisierte Briefe ohne Verzögerungen. Diese herausragende Leistung zeigt das Potenzial von VetControl, Versicherungsunternehmen dabei zu unterstützen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig Kosten zu senken. Die Dunkelverarbeitung von Tierarztrechnungen ist nur eine der vielen Lösungen, die VetControl anbietet, um den anspruchsvollen Anforderungen der Versicherungsbranche gerecht zu werden. Warum ist Dunkelverarbeitung für Versicherer wichtig? Tierkrankenversicherungen sind ein wichtiger Bestandteil des Versicherungswesens, und die Verarbeitung von Tierarztrechnungen kann zeitaufwändig und komplex sein. Versicherer stehen vor der Herausforderung, den Kunden schnell und effizient zu helfen, während sie gleichzeitig die Kosten im Griff behalten. Durch die Automatisierung und Dunkelverarbeitung von Tierarztrechnungen können Versicherer ihre Prozesse optimieren, Ressourcen freisetzen und die Kundenzufriedenheit steigern. Kunden profitieren von schnellen Erstattungen und einem reibungslosen Abrechnungsprozess, was die Bindung an den Versicherer stärkt. Das Team hinter VetControl VetControl verfügt über ein erfahrenes Team von Experten aus den Bereichen IT, Versicherungswelt und Tiermedizin. Diese vielfältige Expertise ermöglicht es dem Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und die spezifischen Anforderungen von Versicherern zu verstehen. Wie Versicherer von VetControl profitieren können Versicherer, die nach Möglichkeiten suchen, ihre Tierarztrechnungsverarbeitung zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern, sollten VetControl in Betracht ziehen. Die Dienstleistungen von VetControl ermöglichen es Versicherungsunternehmen, einen Großteil ihres Tierarztrechnungsprozesses zu automatisieren, Fehler zu reduzieren und eine schnelle Abwicklung zu gewährleisten. VetControl bietet auch kostenlose Beratungsgespräche an, um Versicherern zu helfen, maßgeschneiderte Strategien zur Dunkelverarbeitung von Tierarztrechnungen zu entwickeln und Kosten zu senken. Kontakt und Demo-Zugang Versicherungsunternehmen, die mehr über die Dienstleistungen von VetControl erfahren oder einen Demo-Zugang zur App erhalten möchten, können sich an das Unternehmen wenden: VetControl GmbH

Mühlenstraße 10, 66557 Illingen

E-Mail: info@vetcontrol.team

Telefon: 06825 / 923 317 9 VetControl ist digital erreichbar (https://vetcontrol.team/) und steht Versicherern in der gesamten DACH-Region zur Verfügung. Die VetControl GmbH hat ihren Sitz in Illingen. Andreas Meng ist als Geschäftsführer für den Vertrieb verantwortlich, Marc Bachmann ist der Geschäftsführer für die IT-Entwicklung. Die App VetControl reduziert die Arbeitszeit bei Tierkrankenversicherungen erheblich. Denn Tierarztrechnungen werden dank künstlicher Intelligenz selbstlernend ausgewertet und können schneller beglichen werden.

