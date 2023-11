Startseite Adversign Media ist "Arbeitgeber der Zukunft 2023" Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-11-24 15:22. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung zeichnete Adversign Media als "Arbeitgeber der Zukunft" aus. Adversign Media GmbH, unter dem Markennamen viewneo® bekannt, hat als Düsseldorfer IT-Unternehmen die prestigeträchtige Auszeichnung 'Arbeitgeber der Zukunft' erhalten. Diese Ehrung wird vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) an Unternehmen vergeben, die sich durch eine zukunftsweisende Unternehmensführung und exzellente Arbeitsplatzqualität auszeichnen. Für Deutschlands größtes Business Magazin DUP UNTERNEHMER und das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung DIND gehört Adversign Media zu den Aushängeschildern des deutschen Mittelstandes. Die Auszeichnung wird unterstützt von Brigitte Zypries, der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin und Herausgeberin von DUP UNTERNEHMER, die als Schirmherrin der Initiative fungiert. Unternehmen, die mit einer klaren Digitalisierungsstrategie und dem Streben nach Nachhaltigkeit innovative und attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, werden mit diesem Preis gewürdigt. Besonders berücksichtigt werden dabei moderne Führungsstile, Mitarbeiterfreundlichkeit, flache Hierarchien, flexible Entlohnungsmodelle, umfangreiche Mitarbeiter-Benefits und individuelle Bildungsangebote. Diese Faktoren sind Teil einer umfassenden Bewertungsmatrix, die mit Expertise von Fachleuten aus Industrie und Wissenschaft entwickelt wurde. Die Verleihung der Preise fand im Kontext mehrerer Netzwerkveranstaltungen statt. Mit einem globalen Fußabdruck in über 150 Ländern ist Adversign Media ein führender Entwickler und Betreiber von B2B-Lösungen im Bereich Digital Signage und Digital Experience. Unser Flaggschiffprodukt, die SaaS-Plattform viewneo®, steht im Zentrum der Expertise in der Entwicklung fortschrittlicher Hard- und Softwaremodule. Kontakt

