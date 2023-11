Tolle Weihnachtsgeschenke für koch- und backbegeisterte Menschen

Für koch- und backbegeisterte Menschen kann man mit einem Rezeptbuch als Weihnachtsgeschenk nichts falsch machen. Das kann man mit den folgenden Buchtipps auch nicht. Sie bieten abwechslungsreiche, interessante und schmackhafte Gerichte.

In dem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024.

Buchtipps:

Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche

Was steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?

Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.

Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.

Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.

Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!

ISBN-13: 978-3735792150

Brot & Brötchen selbst backen: Einfache Rezepte

In diesem Buch findet der Anfänger wie auch der fortgeschrittene Bäcker einfache Rezepte von verschiedenen und kreativen Brot- und Brötchengenu?ssen, um sich selbst und seine Liebsten immer wieder neu zu verwöhnen. Mit ein paar wenigen Zutaten, etwas Geduld und einigen Tipps aus meinem Buch gelingen euch leckere Brote und Brötchen ganz leicht.

Alle Rezepte sind mit Bildern, auch im Ebook!

ISBN-13: 979-8843968434

Kochspaß mit Mäuserich Finn

Wer Mäuserich Finn kennt, weiß, dass er kein Kostverächter ist. Und wenn er in die Küche bittet, dann wird es auf jeden Fall lecker.

Deshalb hat Finn in diesem Buch so manche Leckerei zusammengestellt. Immerhin ist er viel herumgekommen und dabei schnappt man natürlich so einiges auf. Hier ist für jeden was dabei!

Die Rezepte sind gut beschrieben, leicht nachzukochen und haben es verdient, zubereitet zu werden. Denn selber kochen macht Spaß und ist gar nicht so schwer.

Also liebe Kinder, nichts wie ran an den Herd und schwingt zusammen mit den Eltern, der Oma, dem Opa, Tante, Onkel oder größeren Geschwistern den Kochlöffel. Gemeinsam macht es einen Riesenspaß!

Viele Köche verderben den Brei, sagt zwar der Volksmund. Doch manchmal schmeckt es umso besser, wenn mehrere Löffel im Kochtopf rühren. Und wer weiß, vielleicht entdeckt Ihr dabei die Lust am Kochen.

Und natürlich warten auch noch ein paar Überraschungen auf Euch.

Finn wünscht viel Spaß beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit!

ISBN-13: 978-3756855285

Silvi kocht - Meine Lieblingsgerichte

Die Rezepte in diesem Buch, mit denen man Freunde und Familie verwöhnen kann, sind nicht schwer nachzukochen.

Es gibt aber keinen Grund, sich immer genau an die vorgegebene Kochanleitung zu halten. Experimentieren Sie und verleihen den Gerichten somit Ihre persönliche Note.

Ganz nach dem Motto: Die Königin der Kochrezepte ist die Fantasie.

Also greifen Sie zum Kochlöffel. Kochen ist Leidenschaft mit Herz! Sie werden sehen, es macht Spaß.

Viel Freude beim Nachkochen und guten Appetit!

ISBN-13: 978-3753481319

Nepomucks und Finns Backstube

Willkommen in Nepomucks und Finns Backstube.

Liebt Ihr Kekse und Plätzchen genauso wie Nepomuck und Finn? Und könnt Ihr nicht genug davon bekommen, wenn durch das Haus oder die Wohnung der herrliche Geruch von frischem Gebäck zieht? Mmmh da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.

Wenn das bei Euch auch so ist, ist dieses Buch genau das richtige. Hier findet Ihr Rezepte für die ganze Familie, für Geburtstage, Feiern oder einfach nur, um Euch selbst zu verwöhnen. Naschereien schmecken schließlich immer.

Nepomuck und Finn wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit!

ISBN-13: 978-3754373583

Ein kleiner Ausflug in die Welt der indianischen und kanadischen Küche inklusive indianischer Heilkräuter

Wir begeben uns nun auf eine kleine Reise in die indianischen und kanadischen Küche. Einige Rezepte sind hier aus einer Sammlung aufgeführt. In der Mitte und am Schluss des Buches wurden noch einige Heilkräuter aufgelistet, die amerikanischen und kanadischen Ureinwohner bevorzugten.

ISBN-13:? 979-8561059162

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/