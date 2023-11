Startseite Polsterreiniger und Teppichreiniger mit Easy Clean Formel Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-11-23 23:36. Viele Reinigungssprays halten ihr Versprechen nicht - iXtral geht mit Naturhaarbürste und Easy Clean an die Reinigung Auf Teppichen und Polstern hinterlässt die Zeit in Form von Schmutz und Flecken gern ihre Spuren. Der Einzelhandel offeriert Lösungen als Schaumsprays, die leider oft enttäuschen. Manchmal sind dann wieder Reinigungsprodukte gefragt, die schon unsere Mütter und Omas beim Putzen als Hausmittel glücklich gemacht haben. Ein guter Poster- und Teppichreiniger (https://www.ixtral.de/produkt/carpet-easy-clean-polsterreiniger-teppichr...) und eine Naturhaarbürste wirken heute fast wie ein Wundermittel. iXtral bietet mit Carpet Easy Clean eine Lösung, die altbewährte Rezepturen mit neuer Easy Clean Chemie vereint. Der Intensiv Reiniger entfernt schnell und effektiv Flecken durch Kaffee, TEE, Cola, Rotwein, Fett und Öl auf verschiedenen textilen Oberflächen wie Teppichen, Autositzen, Polstermöbeln, Gardinen, Teppichböden. Je nach Verschmutzungsgrad verwendet man Carpet Esy Clean Konzentrat verdünnt bis 1:10 oder unverdünnt. IXtral Carpet Easy Clean Konzentrat wird dabei zunächst mit warmem Wasser verdünnt mit einer weichen Bürste in die verschmutzte Oberfläche einmassiert bis Schaum entsteht. Der Aktiv-Schaum sollte dann ein paar Minuten einwirken. Die Rückstände des Reinigungsschaumes können mit einem feuchten Tuch abgewischt oder auch mit einem Nasssauger abgesaugt werden. Doch was hat es mit dem Beinamen "Easy Clean" auf sich? Easy Clean (https://www.ixtral.de/easy-clean/) bezieht sich laut Hersteller auf Additive im Reiniger, welche die Fasern während der Reinigung versiegeln, sodass einer Neueinschmutzung vorgebeugt wirkt. Also wurde das Hausmittel weiter entwickelt. Und das macht am Ende den Unterschied zu schnellen Supermarktlösungen. Als Konzentrat ist iXtral Carpet Easy Clean äußerst ergiebig und reinigt mühelos eine Fläche von bis zu 40 m². Weiter ist auch in Waschsaugern bzw. Teppichreinigungsgeräten, oder als Waschzusatz in Waschmaschinen zum Beispiel zur Reinigung stark verschmutzter Gardinen verwendbar. Hersteller iXtral gewährt eine großzügige Zufriedenheitsgarantie, also einfach selbst ausprobieren. iXtral® bietet Produkte professionelle Reinigung und Versiegelung mit Spezialisierung auf die Nutzung fortschrittlicher Easy Clean Technologien. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt iXtral® Reinigungsmittel, Oberflächenversiegelungen und auch Nanoversiegelung der neusten Generation. iXtral® Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen. Kontakt

