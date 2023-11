Startseite So schnell kann's gehen - Top-Platzierung bei Internationalem Rednerwettbewerb für Lifecoach Oliver Künstler Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-11-23 16:30. Die Themen toxische Beziehungen und narzisstischer Missbrauch endlich eloquent ins Bewusstsein gerufen Beim Internationalen Speaker Slam am 16. November 2023 gewann Oliver Künstler , Gymnasiallehrer und Lifecoach, mit seinem Vortrag zu seinem Coaching-Thema »toxische Beziehungen« den begehrten Excellence Award. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München fand der diesjährige Internationale Speaker Slam nun in Wiesbaden statt. Der Wettbewerb verteilte sich erstmals auf zwei Bühnen und wurde in fünf Sprachen ausgetragen, 27 Nationen waren vertreten. Mit 201 Teilnehmer:innen entstand dabei ein neuer Weltrekord. Ein Online Livestream ermöglichte weltweit noch mehr Zuschauer:innen einen Einblick in die vielfältigen und spannenden Vorträge. Ausrichter der Veranstaltung war der Top-Speaker und Unternehmer Hermann Scherer. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit mit der Herausforderung des stark verkürzten Präsentierens eines persönlichen Themas. Binnen zwei Minuten gilt es das internationale Publikum sowie die anwesenden Vertreter aus Rundfunk und Fernsehen durch Inhalt und Performance zu überzeugen - danach schaltet sich das Mikrofon automatisch ab. Oliver Künstler fesselte mit seiner Kombination aus unter die Haut gehendem Storytelling und dem klaren Vermitteln grundlegender Zusammenhänge. Das Reden vor Publikum ist ihm nicht fremd: Gegenwärtig unterrichtet er Deutsch auf der gymnasialen Oberstufe und arbeitet als Life Coach und für das Erkennen und Vermeiden toxischer Beziehungen. In wenigen Wochen erscheint sein erstes Buch zu diesem Thema. Die Verbreitung und Gefährlichkeit narzisstischen Missbrauchs in toxischen Beziehungen aller Art wird weitgehend unterschätzt. Damit traf Oliver Künstlers Beitrag einen empfindlichen Nerv unserer Zeit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Oliver Künstler

email : okuenstler@oliverkuenstler-coaching.de Als Lifecoach hilft Oliver Künstler Menschen, die immer wieder in toxische Beziehungen geraten, ihr Muster zu erkennen und zu durchbrechen. Dabei verwendet er u.a. Techniken, welche die Kraft des Unterbewusstseins nutzen.

Man kann Oliver Künstler außerdem buchen als:

- Redner

- Illustrator für figürliche Darstellungen im Comic-Stil Pressekontakt: Oliver Künstler

