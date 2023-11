Startseite Im Lot sein - gute Körperhaltung für ein langes Leben Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-11-23 15:55. Sich im eigenen Körper wohlfühlen und langfristig gesund bleiben. Eine gesunde Körperhaltung ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden und die langfristige Gesundheit. Sie beeinflusst nicht nur Muskulatur und Gelenke, sondern auch Atmung, Verdauung und die psychische Verfassung. Die Wirbelsäule, als zentrales Element des Skeletts, spielt eine Schlüsselrolle. Ihre natürliche S-Form ermöglicht Stoßabsorption und Stabilität. Im Stehen sollte das Becken leicht gekippt, das Steißbein nach unten gezogen, Kopf und Oberkörper gerade ausgerichtet und das Gewicht gleichmäßig auf beiden Beinen verteilt werden. Beim Sitzen ist ein gekipptes Becken und ein unten gerundeter Rücken wichtig, ebenso wie der Kontakt der Sitzhöcker zur Sitzfläche. Gutes Sitzen beinhaltet leichtes Vorbeugen und Dehnen des unteren Rückens. Gehen erfordert eine aufrechte Haltung mit leicht gekipptem Becken und dem Körperschwerpunkt im Unterbauch. Schritte sollten gleichmäßig und kontrolliert sein, das Becken in einer liegenden Acht kurvend, und die Arme entspannt schwingen. Eine korrekte Körperhaltung beeinflusst auch Atmung und Verdauung positiv. Freie Atmung verbessert die Sauerstoffzufuhr und fördert die Lebensenergie. Eine aufrechte Haltung unterstützt Magen- und Darmfunktion durch ausreichend Raum für innere Organe. Psychisch beeinflusst sie die Stimmung und das Selbstbewusstsein positiv. Maßnahmen zur Förderung einer gesunden Körperhaltung umfassen Haltungsanalyse, Korrekturen, Bewegung, Muskeltraining und Dehnübungen. Körpertherapeuten bieten neue ganzheitliche Ansätze an. Die Körpertherapie der ganzheitlichen Haltungsgesundheit konzentriert sich auf manuelle Techniken und Bewegungsübungen, um Spannungen zu lösen und die Körperwahrnehmung zu verbessern. Eine Haltungsanalyse identifiziert individuelle Schwachpunkte und durch gezielte Übungen werden negative Muster korrigiert. Diese integrativen Ansätze stärken die Verbindung von Körper, Geist und Seele und fördern ein harmonisches Gleichgewicht im täglichen Leben. Jetzt Originaltext in voller Länge lesen... (https://www.anyala-fitness.de/post/gute-k%C3%B6rperhaltung-was-bringt-di...) Fitness aus ganzheitlicher Sicht. Ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper - ein ganzes Leben lang. Runterschalten und entspannen in einer stressigen Zeit. Energie auftanken, fit und vital durchstarten bis ins hohe Alter. Tai Chi und Qigong Schule für Sehnde, Laatzen und Region Hannover. Kontakt

