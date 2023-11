Startseite Weissenberg zählt zu den innovativsten Unternehmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-11-23 15:04. Wolfsburg - Die Weissenberg Business Consulting GmbH gehört zu den 273 Unternehmen, die von der Süddeutschen Zeitung und der Ratingagentur Creditreform als "Innovativste Unternehmen 2023" eingestuft wurden. Das Ranking basiert auf einer Analyse von Creditreform, bei der es um das Verhältnis der selbst geschaffenen gewerblichen Schutzrechte und ähnlichen Rechte und Werte zur Summe der Aktiva ging. Diese Kennzahlen dienten als Maß für die Forschungsstärke der Unternehmen, die wiederum in direktem Zusammenhang mit der Nutzung innovativer, neuer Konzepte steht. Für die Untersuchung von Creditreform wurden verschiedene Kriterien festgelegt, die die Unternehmen erfüllen mussten, um Teil der Analyse zu werden. Die Unternehmen müssen ihren Sitz in Deutschland haben, es muss ein Einzelabschluss für die Jahre 2021 und/oder 2022 vorliegen, die Bilanzpositionen "Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte (HGB-BilMoG, IAS, US-GAAP)" und "Summe Aktiva" müssen im Jahresabschluss ausgefüllt sein, der Bonitätsindex des Unternehmens muss zwischen 100 und 499 liegen, es darf sich nicht um eine Neugründung oder ein insolventes Unternehmen handeln und die Bilanzsumme muss über 1 Million Euro liegen. "Innovation ist ein komplexer Begriff und nicht immer einfach zu messen, da er viele verschiedene Faktoren umfasst. Deshalb freuen wir uns über dieses Ranking. Denn es bestätigt, dass wir mit unserem Ansatz, unser Unternehmen zukunftsweisend auszurichten, richtig liegen. Wir sind davon überzeugt, dass innovative Unternehmen in der Regel ein höheres Wirtschaftswachstum erzielen als solche, die auf ausgetretenen Pfaden wandeln. Die Bestätigung eines hohen Innovationsgrades macht unser Unternehmen aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äußerst attraktiv. Denn es signalisiert ihnen, dass wir mit der Zeit gehen und ihnen langfristig eine wirtschaftliche Perspektive bieten können", erklärt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group. Weissenberg - Effortless Intelligence Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt. Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Als Schnittstelle zwischen IT- und Strategy-Consulting vereint Weissenberg Solutions das Know-how der Unternehmensgruppe im Bereich Prozessberatung, Projektmanagement und Softwareentwicklung. Individuell zugeschnittene Geschäftsprozessmanagement-Verfahren zur Analyse der relevanten Geschäftsprozesse garantieren eine effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen und bestehenden Prozessen im Unternehmen und sorgen so für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Firmenkontakt

Weissenberg Group

Marco Mulas

Major-Hirst-Str.

38442 Wolfsburg

+49 5361 654 3900

https://weissenberg-group.de Pressekontakt

prtogo

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594

http://www.prtogo.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten