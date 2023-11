Startseite Tierkochbuch "Animal Dinner" Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-11-23 08:59. Abendessen für Drei Die Freude am Kochen und der Genuss von schmackhaften Speisen haben mich dazu

inspiriert, Rezeptideen zusammenzustellen, die gleichermaßen für den Mensch, den Hund

und die Katze geeignet sind - ein einzigartiges Merkmal dieser Veröffentlichung im Markt

für (Tier)Kochbücher. "Liebe geht durch den Magen", sagt eine Redewendung - und das gilt nicht nur für

Menschen, sondern auch für unsere tierischen Begleiter. Beobachten Sie eine

schnurrende Katze bei einer duftenden Mahlzeit oder lauschen Sie dem genussvollen

Schmatzen Ihres Hundes beim Verzehr selbst gekochter Gerichte.

Ein Zeichen purer Zuneigung!

Studien belegen, dass gemeinsames Essen das Kuschelhormon Oxytocin freisetzt, was

sich positiv auf die Beziehungen zwischen Mensch, Hund und Katze auswirkt. Mit der fachlichen Unterstützung von Claudia Eylitz (Tierernährungsberatung München)

wurden die Gerichte konzipiert und auf ihre Verträglichkeit für unsere Haustiere geprüft.

In dem Hersteller "Pfeuffer-Mühle" Uettingen, spezialisiert auf getreidefreies Trockenfutter

ohne Gluten für Hunde und Katzen, fanden wir einen ausgezeichneten Kooperationspartner.

Eine erfahrene Köchin und Restaurantfachfrau bewertete die Bekömmlichkeit, den Nährwert

und die Gaumenfreuden der Hauptgerichte für den Tierhalter. "Abendessen für Drei" bietet schmackhafte Hauptgerichte, die jeder kochen kann. Ein weiteres

Kapitel ist den Zwischenmahlzeiten und Leckerlies für Hund und Katze gewidmet. Darüber hinaus

findet man in "Animal Dinner" viele wertvolle Tipps und Informationen rund um unsere

vierbeinigen Hausgenossen. Als Tierfreunde wissen wir jedoch, dass nicht alle Tiere in den Genuss solcher Mahlzeiten

kommen. Daher geht eine Spende aus dem Buchverkauf an die "Tierhilfe Fünfseenland e.V.",

die sich mit viel Engagement um herrenlose und streunende Tiere kümmert. Gabriele Skarda, Autorin

Veröffentlichung am 14. Nov. 2023

Das Buch ist erhältlich auf allen gängigen Online-Buchplattformen

(Amazon, Thalia, Buecher.de, Hugendubel usw.) sowie im stationären Buchhandel. Gabriele Skarda ist eine sehr geerdete Frau, die seit mehr als vier Jahrzehnten selbst-ständig und erfolgreich ein Gewerbe in der Kultur- und Kreativwirtschaft betreibt und viele Künstler auf "die Bretter, die die Welt bedeuten" begleitet hat. Darüber hinaus hält sie seit 25 Jahren Fachseminare und ist seit 20 Jahren bundesweit als Business-Coach für Existenzgründer und Bestands-unternehmen in der Musik- und Veranstaltungswirtschaft unterwegs.

Neben vielen Artikeln in Fachmagazinen wurde 2010 ihr erstes Fachbuch

veröffentlicht. Im Jahr 2018 folgte eine bemerkenswerte Dokumentation mit dem Titel "Wenn die Seele fliegen lernt", eine authentische Geschichte über das Leben, das Sterben und was anschließend passieren kann. Letztes Jahr erhielt sie die bayerische Ehrenamtskarte für zwei Jahrzehnte als Vorstandsvorsitzende eines gemeinnützigen Vereins. Daneben engagiert sich Gabriele Skarda ebenfalls ehrenamtlich als Prüferin der IHK für die berufliche Bildung sowie die Weiterbildung in der Veranstaltungs-branche. In dem vorliegenden Buch widmet sie sich einem Herzensprojekt - dem Kochen für Vier- und Zweibeiner! Kulinarik gehört zu unserer Kultur! Kochen und miteinander Speisen macht Spaß und schafft Gemein-schaftserlebnisse. Angeleitet von ihrer Großmutter, Chefköchin eines Hotels, und ihrer Mutter, lernte sie schon sehr früh, mit Kelle und Kochtopf umzugehen, um ein leckeres Drei-Gang Menü zu zaubern. Ebenfalls zur Freude der im Haushalt lebenden Tiere, denn damals gab es noch kein Dosenfutter! Für die Autorin waren und sind die vierbeinigen Mitbewohner eine enorme Bereicherung. Sie verbreiten eine Menge Frohsinn, zeigen lebenslange Treue und verdienen den Status von Familien-angehörigen.

So entstand diese liebevoll zusammen-gestellte Sammlung von Rezepten und die Autorin ist absolut überzeugt:

"Liebe geht durch den Magen"! Firmenkontakt

Gabriele Skarda Autorin, Seminare, Coaching,

Gabriele Skarda

Bergstrasse 31

82069 Schäftlarn

08178 3584

08178 3915

