Startseite ShopLC verkündet den größten und spektakulärsten Black Friday Sale! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-11-22 17:50. Düsseldorf, 24.11.2023 - ShopLC, Ihr bevorzugter Einzelhändler für erschwinglichen Luxus, kündigt stolz den größten und spektakulärsten Black Friday Sale des Jahres an. Mit unglaublichen Rabatten von bis zu 70% auf tausende Artikel, verspricht dieser Verkauf ein unvergleichliches Einkaufserlebnis für Kunden in Deutschland und Österreich. Ein Fest der Ersparnisse: Bis zu 70% Rabatt auf begehrte Produkte ShopLC setzt die Maßstäbe für unvergleichliche Angebote mit Rabatten von bis zu 70%. Egal ob Sie auf der Suche nach atemberaubendem Schmuck für Damen, stilvoller Winterkleidung, Mode-Accessoires, luxuriösen Echtleder Handtaschen, inspirierende Dekoration für Ihr Zuhause und Garten, innovativen Technikgeräten oder hochwertigen Küchenprodukten sind - der Black Friday Sale von ShopLC (https://www.shoplc.de/black-friday/?srule=newArrivals&utm_source=PRBFSal...) hat für jeden etwas zu bieten. Eleganz, Qualität und Exklusivität: Das Markenzeichen von ShopLC Der Geschäftsführer von ShopLC, Deepak Mishra, betonte die Bedeutung dieses Events: ,,Unsere Mission bei ShopLC ist es, erschwinglichen Luxus für alle zugänglich zu machen. Der Black Friday Sale ist unsere Art, unseren Kunden für ihre Treue zu danken und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie hochwertige Produkte zu unglaublichen Preisen erhalten. Wir erwarten einen großen, digitalen Ansturm auf unseren Onlineshop und möchten allen Kund*innen vorab danken. Denken Sie bitte daran, dass Sie sich und/oder Ihren Liebsten nicht nur eine großartige Freude bereiten, Sie spenden pro Einkauf außerdem auch eine Mahlzeit an ein Kind in Not." Egal ob Sie nach zeitloser Eleganz von Silberschmuck für Damen oder traumhaften Goldschmuck zu reduzierten Preisen suchen, bei ShopLC werden Sie fündig. Tauchen Sie ein in eine Welt voller seltener Edelstein-Schmuckstücken wie Opalschmuck, Diamantschmuck, Tansanitschmuck, Smaragdschmuck oder Rubinschmuck und vieles mehr. Selbstverständlich finden Sie auch kuschelige Schals aus Merinowolle, Ponchos, Mäntel, Handschuhe und Hüte oder Heim- und Gartendekoration für jede Jahreszeit im Shop - und das zu sagenhaften Preisen. Stöbern Sie durch unsere Kategorien Beauty & Fitness, Haushaltstechnik, Heimtextilien und Schmuck. Kleiner Tipp: Unsere Bestseller bieten wir erstmalig auch zu reduzierten Preisen an! Mehr als nur ein Verkauf: Ein Erlebnis Der Black Friday Sale von ShopLC (https://www.shoplc.de/?utm_source=PRBFSale&utm_medium=pressrelease&utm_c...) ist nicht nur ein Einkaufsereignis, sondern ein Fest der Eleganz und Exklusivität. Kunden können sich auf eine nahtlose und bequeme Online-Shopping-Erfahrung freuen, während sie die neuesten Trends und zeitlosen Klassiker erkunden. Die Angebote beginnen am 23.11.2023 um 23:59 Uhr und enden am 30.11.2023 um 23:59 Uhr. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses spektakulären Ereignisses zu sein und sich Luxus leisten zu können. ShopLC.de gehört ebenso wie der in den USA sehr beliebte Shoppingsender Shop LC USA sowie TJC aus Großbritannien zu der Vaibhav Global Ltd. (VGL), einem international tätigen Konzern, der weltweit Schmuck und andere Lifestyle-Produkte verkauft. Mit über 40 Jahren Erfahrung verfügt die VGL-Gruppe über eigene Produktionsstätten in Indien, Thailand und China. VGL beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Marken ShopLC und TJC strategisch und operativ unterstützen. Das Ziel ist es, Schmuck, Beauty-Produkte, Mode, Wohnkultur und Lifestyle-Produkte in bester Qualität zu attraktiven Konditionen anzubieten. Um bedürftigen Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, hat der Konzern mit "Your purchase feeds" ein Programm ins Leben gerufen, welches warme Mahlzeiten an Schulkinder in Indien spendet. Kontakt

