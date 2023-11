Asep Medical Holdings Inc. unterzeichnet Joint-Venture-Vereinbarung mit Sansure Biotech Inc., dem führenden chinesischen Medizin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72736/ASEP_211123_DEPRCOM.00...

Dr. Robert E. W. Hancock, CEO von Asep, 4. von links, im Bild mit leitenden Angestellten von Sansure Biotech Inc. am 25. Oktober 2023

VANCOUVER, BC, 21. November 2023 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. (Asep Inc. oder das Unternehmen) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Sepset Biosciences Inc. (Sepset) eine endgültige Joint-Venture-Vereinbarung (die JV-Vereinbarung) mit Sansure Biotech Inc. (Sansure), dem führenden chinesischen Unternehmen für medizinische Diagnostik, über dessen Tochtergesellschaft Hunan Xiang Jiang Sansure Biotech Fund, L.P. (der Sansure Fund) unterzeichnet hat. Der Sansure Fund ist ein Investmentfonds, der von Sansure, Changsha Sanway Spring Venture Capital CO., Ltd. (Sanway Spring) und bestimmten anderen Investoren gegründet wurde. Die JV-Vereinbarung wurde am 27. Oktober 2023 unterzeichnet.

Gemäß der JV-Vereinbarung beträgt das eingetragene Kapital des Joint-Venture-Unternehmens Hunan Sanway SepSMART Ltd. (SepSMART) mit Sitz in Changsha (China) 50.000.000 RMB (das gesamte eingetragene Kapital), wobei (a) der Sansure Fund 37.500.000,00 RMB (~7 Millionen C$) davon zeichnet, was fünfundsiebzig Prozent (75 %) des gesamten eingetragenen Kapitals entspricht, und (b) angenommen wird, dass Sepset gemäß einer Technologielizenz- und Kooperationsvereinbarung, die gleichzeitig am 27. Oktober 2023 zwischen Sepset und SepSMART abgeschlossen wurde (die Lizenzvereinbarung und zusammen mit der JV-Vereinbarung die Transaktion), 12.500.000 RMB (~2,4 Millionen C$), also fünfundzwanzig Prozent (25 %), durch die Einbringung bestimmter Patentrechte an Sepsets Sepsis-Schnelltest der ersten Generation, SepsetER einbringt. Die formelle Registrierung von SepSMART bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in China ist eine aufschiebende Bedingung für die JV-Vereinbarung. Die Lizenzvereinbarung gewährt SepSMART das ausschließliche Recht, SepsetER in Festlandchina, der Sonderverwaltungsregion Hongkong, der Sonderverwaltungsregion Macao und der Region Taiwan für einen Zeitraum von acht (8) Jahren zu vermarkten und verpflichtet SepSMART zur Zahlung regelmäßiger Lizenzgebühren an Sepset auf Leistungsbasis. Die Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein für Asep dar und unterstützt die Herstellungs- und Vertriebsstrategie des Unternehmens, die auf globalen Partnerschaften mit Unternehmen setzt, die bereits über Marktkenntnisse und Vertriebskanäle verfügen.

Laut Angaben der China Critical Care Clinical Trials Group starben im Jahr 2015 knapp zwei Millionen Menschen in China an den Folgen einer Sepsis.1 Die Häufigkeit der Todesfälle in diesem Land ist ungewöhnlich hoch (66,7 von 100.000 Menschen). Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2021, die in der notfallmedizinischen Abteilung des Tianjin Medical University General Hospital durchgeführt und von der Firma BioMed Central Ltd. (biomedcentral.com) veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Häufigkeit und die Sterblichkeitsrate von Sepsis und septischem Schock in China deutlich höher sind als in Nordamerika und Europa.2

Sansure ist eines der größten Unternehmen in China mit Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von diagnostischen Tests auf PCR-Basis und auf genau dieser Technologie basiert auch unser SepsetER-Test, so Dr. Robert E. W. Hancock, der als Gründer, CEO und Board-Chair von Asep Inc. für die Entwicklung der Technologie zur Bewertung des Sepsisrisikos, SepsetER, verantwortlich zeichnet. Dies ist die beste Bestätigung für das Potenzial unseres Diagnosetests und seine Bedeutung für die Humanmedizin weltweit und bietet uns Zugang zu einem der größten Märkte der Welt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Sansure bei der Vermarktung dieser Technologie in China.

In Verbindung mit dem Abschluss der Joint-Venture-Vereinbarung unterzeichneten Asep, Sepset, Sanway Spring und der Sansure Fund eine Zusatzvereinbarung (die Zusatzvereinbarung), in der bestimmte zusätzliche Zusicherungen, Garantien, Abmachungen und Bedingungen in Bezug auf das Joint Venture festgelegt wurden. Im Rahmen der Zusatzvereinbarung einigten sich Asep und Sansure auf die Ausgabe von Performance-Warrants, wobei sich Asep verpflichtete, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen und der Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze und Börsenrichtlinien 3.000.000 Performance-Warrants (die Performance-Warrants) an Sansure oder die von ihm benannten Beauftragten zu begeben. Jeder Performance-Warrant kann bis zum ersten Jahrestag der Unterzeichnung der JV-Vereinbarung zu einem Ausübungspreis von 1,00 $ pro Stammaktie in eine Stammaktie von Asep ausgeübt werden. Die Performance-Warrants und die zugrundeliegenden Stammaktien sind an eine Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

Über Sansure Biotech Inc.

Sansure ( www.sansureglobal.com) ist ein Anbieter von In-vitro-Diagnoselösungen, der 2008 in Changsha in der chinesischen Provinz Hunan gegründet wurde und über 2.000 Mitarbeiter beschäftigt und über ein breites Produktportfolio verfügt. Das Unternehmen befasst sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von diagnostischen Reagenzien und Instrumenten. Das Unternehmen verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung mit spezialisierten diagnostischen Reagenzien, Nukleinsäure-Diagnosegeräten, ganzheitlichen Laborlösungen sowie den einschlägigen Labordienstleistungen und bietet Lösungen für die molekulare Diagnostik, die mit den meisten PCR-Diagnosetools (auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion) und Laborumgebungen kompatibel sind. Sansure wurde am 28. August 2020 am STAR Market der Shanghaier Börse notiert und nahm dabei 2,0 Milliarden RMB (ca. 300 Mio. US$) ein. Mit Stand 27. Juli 2022 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 17,5 Milliarden RMB (ca. 2,6 Mrd. US$). Es war auch eines der ersten Molekulardiagnostik-Unternehmen, dessen SARS-CoV-2-Testkits in China zugelassen wurden, welche inzwischen in über 160 Länder verkauft werden. Das Unternehmen mit Firmensitz in Changsha hat einen neuen Industriepark in Shanghai errichtet, um sein Wachstum zu forcieren, und betreibt Niederlassungen und Tochtergesellschaften in knapp 20 Städten, unter anderem in Peking, Guangzhou, Chongqing und Xi'an.

Über Asep Medical Holdings Inc.

Asep Medical Holdings Inc. ( www.asepmedical.com) ist bestrebt, das globale Problem des Antibiotikaversagens anzugehen, indem neuartige Lösungen für bedeutende medizinische Bedürfnisse in der Humanmedizin entwickelt werden. Das Unternehmen entstand durch eine Konsolidierung von drei bestehenden Privatunternehmen, allesamt mit Technologien in fortgeschrittener Entwicklung: Sepset Biosciences Inc. (proprietäre Diagnosetools zur frühzeitigen und rechtzeitigen Erkennung von Sepsis), ABT Innovations Inc. (Breitbandtherapeutika zur Behandlung von multiresistenten Biofilm-Infektionen) und SafeCoat Medical Inc. (eine antibakterielle Peptid-Beschichtungstechnologie für medizinische Geräte).

Sepset Biosciences Inc. ( www.sepset.ca) befindet sich in der Endphase der Vorbereitung für klinische Studien und der Vermarktung eines diagnostischen in vitro-Tests, der anhand einer Genexpressionssignatur des Patienten zur Bewertung der Entwicklung einer schweren Sepsis beiträgt - eine der signifikanten Erkrankungen, die zu einem Antibiotikaversagen führen, da Antibiotika die anfängliche Primärbehandlung für Sepsis sind. Sepsis war im Jahr 2017 für fast 20 % aller Todesfälle weltweit verantwortlich, und im Wesentlichen für alle Todesfälle aufgrund von COVID-19 und anderen Pandemien. Der SepsetER-Test ist ein auf Blut basierender Genexpressions-Assay, der einfach umzusetzen ist, und die Ergebnisse liegen in etwa einer Stunde nach der Entnahme einer Blutprobe in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation vor. Diese proprietäre Diagnosetechnologie unterscheidet sich von aktuellen Diagnosetests dadurch, dass sie die Risikobewertung für das Fortschreiten einer schweren Sepsis innerhalb von ca. 60 Minuten nach Beginn des Tests ermöglicht. Eine Bakterienkultur, der Goldstandard, liefert Ergebnisse nach ca. 15 Stunden, diese kann aber auch bis zu drei Tagen dauern. Asep ist der Ansicht, dass sein Test es Ärzten ermöglichen wird, frühzeitig kritische Entscheidungen bezüglich geeigneter Therapien zu treffen und somit die Gesamtmorbidität und Mortalität aufgrund von Sepsis zu reduzieren.

Die von ABT Innovations Inc. ( www.abtinnovations.ca) entwickelte Peptidtechnologie deckt ein breites Spektrum von therapeutischen Anwendungen ab: bakterielle Biofilm-Infektionen (Wund- und Zahninfektionen, Sinusitis, Hautinfektionen, Infektionen durch medizinische Geräte, chronische Infektionen, Lungen-, Harnblasen- und HNO-Infektionen, orthopädische Infektionen etc.), Entzündungshemmer, antiinfektiöse Immunmodulatoren sowie Impfstoff-Adjuvanzien. Das Unternehmen befindet sich in der präklinischen Entwicklungsphase für die ersten drei Indikationen mit vielversprechenden Daten.

Die Technologie von SafeCoat Medical Inc. ( www.safecoatmedical.com) umfasst selbstmontierende Antifouling-Polymere in Kombination mit konjugierten antimikrobiellen Peptiden, die auf verschiedene Oberflächen wie antimikrobielle und Antifouling-Beschichtungen aufgetragen werden können. Die Erfindung betrifft insbesondere Beschichtungen, die auf mehrere Medizinprodukte und Implantate aufgetragen werden können und deren Durchführbarkeit in Tiermodellen nachgewiesen wurde. Das Know-how des Unternehmens umfasst auch die Methoden zur Herstellung und Anwendung dieser antibakteriellen Beschichtungen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne dieser Aussagen nach den geltenden Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem die Fähigkeit des Joint Ventures, die Vermarktung des Testkits zur Diagnose von Sepsis in China zu verfolgen; die Beiträge des Joint-Venture-Partners zum Joint Venture; die Fähigkeit des Joint Ventures, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für das diagnostische Testkit einzuholen; die erfolgreiche klinische Erprobung des In-vitro-Sepsis-Diagnosetests von Septset und die beabsichtigte Beantragung der behördlichen Marktzulassung: dass das Unternehmen die behördliche Marktzulassung nicht wie geplant oder überhaupt erhält; die Durchführung präklinischer Studien zu unserem führenden Therapeutikum in der Erwartung, dass dies zu schnellen klinischen Studien führen wird; der Zeitrahmen für die Identifizierung von Sepsis mit den Produkten des Unternehmens; die potenziellen Chancen für die Umsatzgenerierung; die therapeutischen Vorteile der Produkte des Unternehmens; und andere Aussagen in Bezug auf die vorgeschlagenen Geschäftspläne des Unternehmens. Bei den Schlussfolgerungen und Vorhersagen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken, einschließlich des Risikos, dass die Produkte des Unternehmens nicht die erwartete Leistung erbringen; dass das Unternehmen nicht die erforderlichen behördlichen Marktzulassungen oder Testergebnisse erhält; dass die Produkttests des Unternehmens nicht erfolgreich sind und die Marktzulassungen nicht innerhalb der geschätzten Fristen oder überhaupt nicht erteilt werden; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, mit seinen Produkten wie erwartet oder überhaupt Einnahmen zu erzielen; dass der Markt für die Produkte des Unternehmens möglicherweise nicht der Beschreibung in dieser Pressemitteilung entspricht; sowie verschiedene andere Risikofaktoren, die in den von Asep eingereichten Offenlegungsunterlagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Lagebericht (MD&A) des Unternehmens, genannt werden, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können, sowie Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Asep ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Quellenangaben

1 Weng L, Zeng XY, Yin P, Wang LJ, Wang CY, Jiang W, Zhou MG, Du B; China Critical Care Clinical Trials Group (CCCCTG). Sepsis-related mortality in China: a descriptive analysis. Intensive Care Med. 2018 Jul;44(7):1071-1080. doi.org/10.1007/s00134-018-5203-z

2 Liu, YC., Yao, Y., Yu, MM. et al. Frequency and mortality of sepsis and septic shock in China: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis 22, 564 (2022). doi.org/10.1186/s12879-022-07543-8

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

