Startseite Carports: Alles für das Auto Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-11-21 19:26. Mit zunehmenden Wetterkapriolen steigt bei vielen Menschen die Sorge ums Auto. Der Wunsch, das eigene Fahrzeug bestens zu schützen, ist verständlich. Bei ISIDOR in Brandenburg an der Havel hat man sich auf die Sorgen der Kunden und Kundinnen eingestellt und eine neue Produktreihe entwickelt: Carports in Zimmermannqualität, zu einem Spitzenpreis. Die Vorteile eines Carports liegen auf der Hand: 1. Schutz vor Witterung: Ein Carport bietet Schutz vor verschiedenen Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Hagel und direkter Sonneneinstrahlung. Dadurch wird das Fahrzeug vor vorzeitiger Alterung und Schäden geschützt.

2. Geringere Baukosten: Im Vergleich zu einer geschlossenen Garage sind die Baukosten für einen Carport oft niedriger. Carports erfordern weniger Material und haben in der Regel eine einfachere Bauweise.

3. Belüftung: Anders als in geschlossenen Garagen gibt es im Carport eine natürliche Belüftung. Dies hilft, Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren und Schimmelwachstum zu verhindern. Nach Regen oder Schneefall trocknet das Auto unter einem Carport schneller als im Freien, was dazu beiträgt, Rostbildung zu minimieren.

4. Ästhetik und Offenheit: Ein Carport kann als architektonisches Element dienen, das dem Haus einen modernen oder offenen Charakter verleiht. Im Gegensatz zu geschlossenen Garagen, die oft massiver wirken, bietet ein Carport Offenheit und Transparenz.

5. Erweiterbarkeit: Carports sind leichter erweiterbar oder an die individuellen Bedürfnisse anpassbar als Garagen. Man kann beispielsweise die Anzahl der Stellplätze unkompliziert vergrößern.

6. Geringere Baugenehmigungsanforderungen: In einigen Regionen unterliegen Carports weniger strengen Baugenehmigungsanforderungen als geschlossene Garagen. All diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass Carports eine beliebte Wahl für Autobesitzer sind, die Schutz für ihre Fahrzeuge suchen. Bei ISIDOR weiß man, worauf es ankommt - Qualität Made in Germany. Aber wirklich.

email : info@isidor.eu Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung. Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie. Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden. Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

