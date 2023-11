Startseite k3 mapa GmbH: fast 10% der Unternehmer befürchten Pleitewelle in 2024 Pressetext verfasst von k3 mapa am Di, 2023-11-21 19:03. Wiesbaden, 21. November 2023. In einer – im November 2023 durchgeführten - nicht repräsentativen Umfrage unter Mittelständlern in Deutschland, geben fast 10 Prozent an, dass sie „in 2024 eine Pleitewelle“ befürchten. Im Januar 2023 lag dieser Wert bei einer Umfrage des Münchner Ifo-Institutes bei 4,8 Prozent. Seit dem Sommer 2023 befindet sich Deutschland in einer Rezession und mehr und mehr Unternehmer sehen für 2024 sogar eine Pleitewelle voraus. In einer nicht repräsentativen Umfrage der k3 mapa GmbH in Zusammenarbeit mit der tks-operational excellence im November 2023 geben fast 10 Prozent der befragten Unternehmer an, dass sie „wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“ für 2024 eine Pleitewelle voraussehen. Im Januar 2023 lag dieser Wert bei einer Umfrage des Münchner Ifo-Institutes bei 4,8 Prozent. Eine Verdoppelung innerhalb von weniger als einem Jahr. Das Transport und Logistik Gewerbe und die energie-intensive Chemie-Industrie sehen das Jahr 2024 überproportional pessimistisch. Für ihre eigene Firma sind die Unternehmer weniger negativ. Nur 2 Prozent kalkulieren für 2024 „mit der Möglichkeit“ einer Insolvenz. „Bei Pleitewellen müssen ausstehende Forderungen an Kunden oft unerwartet abgeschrieben werden. Das zerrt natürlich an der Profitabilität und der Liquidität. Es gibt also eine enorme Ansteckungsgefahr auch bei eigentlich gesunden und profitablen Unternehmen. Wir raten allen Unternehmen sich ein Szenario einer Pleitewelle zu entwickeln“ – kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Die k3 mapa GmbH ist eine Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus. Alle k3-Berater besitzen mindestens 15 Jahre internationale Erfahrung in der Managementberatung und / oder in weltweit tätigen Konzernen / Mittelstand. k3 besitzt Expertise in den Kernfunktionen der Wertschöpfungskette. Basierend auf diesen Kompetenzfeldern bietet k3 seinen Kunden Unterstützung in drei Themenbereichen an: Strategie, Effizienz- und Restrukturierungsprogramme und Operational Excellence. Weitere Informationen: www.k3-mapa.com oder direkt über info@k3-mapa.com Über k3 mapa Komplettes Benutzerprofil betrachten