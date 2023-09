Startseite Die Suche nach verlorenen Stimmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-22 15:48. Mitarbeiterbefragungen als Schlüssel zur Loyalität und Erfolg in der Arbeitswelt der Zukunft Großgmain, 22.09.2023 | In einer sich rapide wandelnden Arbeitswelt ist es für Unternehmen nicht länger ausreichend, Mitarbeiter als Ressourcen zu behandeln. Ihre Stimmen, Bedürfnisse und Meinungen sind entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem die Vernachlässigung der Mitarbeiterstimmen verheerende Auswirkungen haben kann. Vor nicht allzu langer Zeit waren Unternehmen von Hierarchien, starren Strukturen und einer klaren Trennung zwischen Arbeit und Privatleben geprägt. Mitarbeiter hatten wenig Einfluss auf Entscheidungen, und die Stimmen der Mitarbeiter wurden oft übersehen. Doch diese Zeiten sind vorbei. In den letzten Jahren hat sich die Arbeitswelt dramatisch verändert. Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, revolutioniert. Flexible Arbeitsmodelle, Remote-Arbeit und digitale Kommunikation sind zur Norm geworden. Gleichzeitig hat sich die Erwartungshaltung der Arbeitnehmer verändert. Die heutige Generation von Arbeitnehmern legt Wert auf Mitbestimmung, Sinnhaftigkeit und eine positive Unternehmenskultur. Sie suchen nach Unternehmen, die nicht nur Profit anstreben, sondern auch soziale Verantwortung übernehmen und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ernst nehmen. Loyale Mitarbeiter sind das Herz und die Seele eines Unternehmens. Sie sind nicht nur produktiver, sondern auch bereit, überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen. Laut einer Studie von Gallup sind loyale Mitarbeiter 21% produktiver als ihre weniger engagierten Kollegen. Dennoch werden loyale Mitarbeiter in der heutigen Arbeitswelt immer seltener. Die hohe Fluktuation und die wachsende Zahl von Unternehmen, die sich nicht ausreichend um das Wohl ihrer Mitarbeiter kümmern, machen es schwierig, Mitarbeiter langfristig zu binden. In dieser sich wandelnden Arbeitswelt sind regelmäßige Mitarbeiterbefragungen von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen es Unternehmen, die Bedürfnisse und Anliegen ihrer Mitarbeiter zu verstehen und darauf zu reagieren. Hier einige Daten und Fakten, die die Wichtigkeit von Mitarbeiterbefragungen unterstreichen: -Laut einer Studie von Harvard Business Review tragen Unternehmen, die regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durchführen, 2,5-mal häufiger zur Mitarbeiterbindung bei. -Eine Untersuchung von TinyPulse ergab, dass 88% der Mitarbeiter, die sich gehört fühlen, ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal sind. -Studien von Deloitte zeigen, dass Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur 30% mehr Mitarbeiterengagement aufweisen. Die Stimmen der Mitarbeiter sind der Schlüssel zur Bindung und Motivation von Mitarbeitern. Sie zeigen auf, wo Handlungsbedarf besteht und wie Unternehmen die Arbeitsbedingungen verbessern können. Wenn Unternehmen die Stimmen ihrer Mitarbeiter aktiv in die Gestaltung ihrer Unternehmenskultur einbeziehen, schaffen sie ein Umfeld, in dem loyale Mitarbeiter gedeihen können. Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird von Unternehmen geprägt sein, die die Stimmen ihrer Mitarbeiter ernst nehmen und sie in den Mittelpunkt ihrer Strategien stellen. Diese Unternehmen werden in der Lage sein, die besten Talente anzuziehen, zu halten und zu motivieren. Mehr zu Mitarbeiterbefragungen finden Sie hier. (https://www.junito.at/mitarbeiterbefragung) Die JUNITO KG bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) bahnbrechende HR Lösungen, um langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Mitarbeiterbindung zu gewährleisten. Firmenkontakt

