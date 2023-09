Startseite Honda Civic Lautsprecher nachrüsten mit Oberklasse Sound Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-22 13:09. Eine Top Performance im Soundsystem benötigen hochwertige Lautsprecher für die Musikwiedergabe Der Honda Civic kommt mit einer Standard-Lautsprecherbestückung ab Werk. Für Fahrzeughalter, die mehr Pegel und Klang erwarten, gibt es nur die Möglichkeit, die Lautsprecher zu tauschen. Ein System mit hohem Wirkungsgrad ermöglicht auch hohe Pegel an Radios ab Werk. Das Paket Honda Civic 8 Lautsprecher Türen Front- und Heckbereich (https://auto-lautsprecher.eu/product/honda-civic-8-lautsprecher-tueren-f...) besticht durch hohe Werte im Wirkungsgrad von 93 DB und lockt so hohe Pegel aus Radios an Werk oder nachträglich eingebauten Fremdradios raus. Damit ist eine Endstufe nicht zwingend notwendig, außer man möchte das gesamte Potenzial der Lautsprecher ausschöpfen. Das System besteht aus dem italienischen Hersteller Hertz CK165 2 Wege Lautsprechersystem für beide vorderen Türen mit externen Hochtönern und Frequenzweichen und dem Hertz CX 165 Koaxiallautsprecher mit internen Hochtönern für beide hinteren Türen. Die Lautsprecher des Frontsystems haben die Bewertung "sehr gut" 2023 erhalten. Mit bis zu 285 Watt Maximalleistung und 93 DB Wirkungsgrad erzeugen sie eine hervorragende Klangqualität mit dem Radio. Damit macht Sound im Fahrzeug eine deutliche Verbesserung, für Honda Civic Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/honda-auto-lautsprecher/ho...) sollte der Fahrzeughalter hochwertige Lautsprecher wählen, die auch die technischen Anforderungen erreichen. Im Honda Civic sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert, im Lieferumfang des Paketes Honda Civic 8 Lautsprecher Türen Front- und Heckbereich sind passende Einbauringe und Adapterkabel für den direkten Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen enthalten. Es entfallen lästige Verkabelungsarbeiten durch die ganze Fahrgastzelle. Den Hoch- und Tieftönern in beiden vorderen Türen werden die Frequenzweichen vorgeschaltet. Da die Hochtöner im Honda Civic in den Spiegeldreiecken sitzen, sind auch die Kabelwege sehr kurz. Die Frequenzweichen werden mit Lautsprechern hinter der Türverkleidung installiert, sie verfügen über einen Pegel-Wähler für die Hochtöner von 0 - 3 DB. Diese Einstellmöglichkeit ist besonders bei Installation der Hochtöner hinter den originalen OEM-Gittern im Fahrzeug ein großer Vorteil. Durch die Anhebung von 3 DB werden die Hochtöner besser im Klangbild wahrgenommen und glänzen mit einer hohen Brillanz. Die Installation der Honda Auto-Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/honda-auto-lautsprecher/) ist auch vom Fahrzeughalter durchführbar, wenn ein handwerkliches Geschick vorhanden ist. Für die Montage der Lautsprecher müssen die Türverkleidungen entfernt werden, dafür gibt es im Webshop von auto-lautsprecher.eu ein Demontage Werkzeug aus Kunststoffhebeln. Damit lassen sich die Türverkleidungen und auch die Klipse an der Rückseite der Verkleidung leicht lockern, ohne abzubrechen. Für die Türdämmung bieten wir im Webshop selbstklebende Alu-Bitumenmatten für eine akustische Verbesserung der Klangqualität an. Im Paket sind immer 8 Stück, das reicht aus, um die vier Türen so zu dämmen, dass es zu einer Verbesserung der Basswiedergabe kommt. Es werden auch alle vibrierenden Teile damit ruhiggestellt. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

