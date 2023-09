Startseite Sweet Spot der Gaming Performance: der AOC GAMING CQ27G2S/BK mit 1500R-Krümmung Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-22 11:21. Amsterdam, 22. September 2023 - AGON by AOC - eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör - stellt mit dem AOC GAMING CQ27G2S/BK (https://aoc.com/gaming/products/monitors/cq27g2s-bk?utm_source=PR&utm_me...) einen 68,6 cm (27") QHD Curved Gaming-Monitor vor, der die gefragtesten Features der Szene in sich vereint. QHD-Auflösung, 165 Hz Bildwiederholrate, 27" Curved Display (1500R), VA-Panel und ein Kontrast von 4000:1 geben Gamern alles an die Hand, um den Sweet Spot ihrer Setup-Performance zu erreichen - und das zu einem außergewöhnlichen Preis. Curved Panel für volle Immersion

Das VA-Panel mit 1500R-Krümmung des CQ27G2S/BK schafft ein Panorama-Sichtfeld, das den User mit brillanten Darstellungen tief ins Game hineinzieht. Dank atemberaubend scharfer QHD-Auflösung (2560 x 1440) und einer schnellen Bildwiederholrate von 165 Hz genießen Gamer auf 27" ein extrem flüssiges Spielerlebnis. Die Reaktionszeit des Monitors von 4 ms GtG (Grey to Grey) beziehungsweise 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time) sorgen dafür, dass jede Bewegung mit unvergleichlicher Klarheit wiedergegeben wird - ganz egal, ob der Gamer lebendige Open-World-Landschaften erforscht oder in hochintensive Zweikämpfe verstrickt ist. Satte Farben, subtile Krümmung, hohe Vielseitigkeit

Ein besonderes Feature der Neuvorstellung von AOC ist die HDR10-Unterstützung. Denn die sorgt dafür, dass der CQ27G2S/BK Szenen mit einer dynamischen Farbpalette und einem Kontrastverhältnis von 4000:1 malt. Die naturgetreue - und dank Adaptive-Sync flüssige - Darstellung mit einer bemerkenswerten Detailgenauigkeit, sowohl in hellen als auch schattigen Bereichen, zieht den Gamer regelrecht in seinen Bann. Mit einer außergewöhnlichen sRGB-Abdeckung von 99 % eröffnet der CQ27G2S/BK eine Welt voller Möglichkeiten, die weit über das Spielen hinausgeht - zum Beispiel bei Grafikprojekten, die eine hohe Farbgenauigkeit erfordern. Die geringe Eingabeverzögerung des Monitors sorgt dafür, dass die Aktionen des Users sofort in Reaktionen auf dem Bildschirm umgesetzt werden, was ein deutlicher Wettbewerbsvorteil ist. Der CQ27G2S/BK ist ein vielseitiger Monitor für komfortables Gaming und alltägliche Aufgaben auch bei längeren Sitzungen. Denn für eine jederzeit optimale Körperhaltung vor dem Screen ist das Modell mit einem ergonomischen Standfuß ausgestattet, über den sich das Display in der Höhe verstellen lässt und geneigt sowie gedreht werden kann. Der Nutzer kann sein Setup also ganz nach seinen individuellen Anforderungen anpassen. Geht die Session bis in die späten Abendstunden, tragen die Flicker-Free-Technologie und der LowBlue-Modus des Monitors zur Schonung der Augen bei. Das OSD des Monitors enthält zudem viele spielspezifische Features, wie zum Beispiel die Schattensteuerung. Sie erlaubt es dem Gamer, die Schattenwerte in den unterschiedlichsten Beleuchtungszenarien an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ein Fadenkreuz-Overlay (Dial Point) ermöglicht es, in FPS-Spielen, in denen ein Fadenkreuz fehlt, genau zu zielen. Übrigens: Die OSD-Funktionen können dabei auch über die Software G-Menu von AOC angepasst werden. Der AOC GAMING CQ27G2S/BK ist ab Ende September 2023 für 269,00 EUR (UVP) beziehungsweise 258,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich. (1) IDC Quarterly Gaming Tracker - Gaming Monitor 2023 Q1 Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen. Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://eu.aoc.com/de/) von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook (https://www.facebook.com/agonbyaocde), Twitter (https://twitter.com/AGONbyAOC) oder Instagram (https://www.instagram.com/agonbyaocde/). Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945

https://eu.aoc.com/de/ Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0

http://www.united.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten