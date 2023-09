Startseite Erste eigene Wohnung? Roborock! Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-22 09:33. Die neuen Einsteigermodelle Roborock Q5 Pro & Q8 Max bieten Top-Qualität für die ersten eigenen vier Wände Jedes Jahr ziehen Tausende junge Erwachsene aus dem elterlichen Zuhause aus. Die erste eigene Wohnung bedeutet Freiheit, aber auch jede Menge neuer Verantwortung. Nicht zuletzt gehört hier auch der Haushalt dazu, der bei den meisten bisher von den Eltern gemacht wurde. Deshalb suchen diese nach Einzugsgeschenken, die genau hier ansetzen. Es soll was Nützliches sein, etwas, dass den neuen Alltag erleichtert und von hoher Qualität ist. Das Beste für das eigene Kind. Unser Vorschlag: Der erste eigene Saugroboter! Das Durchschnittsalter für den ersten Auszug liegt bei 23,4 Jahren. Die häufigsten Gründe für den Auszug sind die Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums - und die Suche nach mehr Unabhängigkeit. Die erste eigene Wohnung ist jedoch oft mit hohen Kosten verbunden. Im Jahr 2022 mussten laut Statistischem Bundesamt Mieter durchschnittlich 27,8 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete aufwenden, bei den Ein-Personen-Haushalten waren es sogar über 31 Prozent. Hinzu kommen noch Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung und Internet. Gut, wenn zumindest ein Faktor geklärt ist: der Hausputz. So bleibt die erste eigene Wohnung immer sauber - mit Roborock Q5 Pro & Q8 Max Der Q5 Pro (UVP 349 Euro) ist die neueste Einstiegsvariante der Q-Serie des Unternehmens, während der Q8 Max (UVP ab 499 Euro) erweiterte Funktionen wie die Hindernisvermeidung bietet. Beide Modelle sind mit dem effizienten DuoRoller™-Bürstensystem ausgestattet. Das garantiert weniger verfilzte Haare und 20% mehr Haarentfernung auf Teppichen. Dank der starken Saugleistung von 5.500 Pa können Benutzer Schmutz, Haare, Staub und Essensreste auf allen Bodentypen problemlos entfernen. Einfach wischen lassen Der Q5 Pro und der Q8 Max bieten erprobte Wischsysteme, die das gleichzeitige Saugen und Wischen ermöglichen. Die Plus-Version, der Q8 Max+, ist mit der beliebten RockDock® Station zur automatischen Entleerung mit Staubbeuteln der Filterklasse E-12 ausgestattet. Bis zu 7 Wochen lang Staub aufnehmen, ohne Eingriff! So ist die Bude nach einer Party schnell wieder tipptopp! 10 Gründe, die einen Saugroboter zum idealen Auszugsgeschenk machen: Zeitersparnis

Ein Saugroboter hilft, Zeit zu sparen, indem er die Arbeit für Sie erledigt. Die Grundreinigung erfolgt automatisch und es bleibt mehr Zeit, Erfahrungen zu sammeln, sich im neuen Leben zurechtzufinden. Reinigungsleistung

Ein wesentlicher Punkt! Denn je besser der Haushaltshelfer arbeitet, desto weniger bleibt selbst zu tun. Ein guter Saug-Wisch-Roboter spart Arbeit, Zeit und Geld für Putzutensilien - und ist dabei auch noch gründlich. App-Steuerung

Die Modelle können über eine App gesteuert werden, was die Bedienung noch einfacher macht. Intuitiv können alle zentralen Funktionen vom Smartphone aus eingestellt werden. Egal von wo und wie spontan der anstehende Besuch auch sein mag. Nicht stören bitte!

Unsere Modelle verrichten ihren Dienst sehr leise, können während des Studiums oder der Arbeit im Hintergrund laufen. Gerade beim Lernen möchte man ungern gestört werden, weder von Staub, noch von Saugrobotern. Platzsparend

Ein Saugroboter nimmt weniger Platz ein als herkömmliche Putzutensilien. Gerade in der ersten eigenen Wohnung ist jeder Quadratmeter kostbar. Hindernisvermeidung

Einige Modelle verfügen über Sensoren, die Hindernisse erkennen und vermeiden können. Egal ob die Bücher, der teure Laptop oder leere Flaschen. Das sorgt für weniger Stress. Nachhaltigkeit

Roborock Haushalt-Roboter sind von hoher Qualität, halten länger und sind zuverlässiger. Das bedeutet langfristig weniger Kosten für Neuanschaffungen und weniger Elektroschrott. Und sie verbrauchen weniger Strom und Ressourcen. Komfort

Ein Saugroboter macht das Leben leichter. Zeit, die man nach einem stressigen Tag in der Uni oder der Ausbildung dringend braucht, um abzuschalten. Einfach nach Hause kommen und nicht an den Hausputz denken. Einfache Bedienung

Eine intuitive Bedienung sorgt für möglichst wenig "Ärger" mit der Haushaltsfrage. Via Sprachsteuerung wird schnell noch die Küche geputzt, bevor die Lerngruppe, die zukünftigen Schwiegereltern oder das Date kommen. Tierfreundlich

Ausziehen, aber nicht alleine? Insbesondere für Tierhalter, die wegen der vielen Tierhaare mehrmals die Woche die Böden saugen oder wischen müssen, machen sich der Zeitgewinn und die Effizienz schnell bemerkbar. Roborock hat sich der Innovation bei der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Haushaltsreinigungsgeräten verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Derzeit ist Roborock in mehr als 40 Ländern erhältlich, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Unternehmen verfügt über vier Standorte mit Büros in Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.roborock.com/. Firmenkontakt

