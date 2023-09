Startseite Ford C-Max Autoradio nachrüsten Einbau Tipps und Hilfe Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-22 09:14. Leichter Tausch des Ford C-Max Radios ab Werk mit passenden Autoradio Einbausets und allen erforderlichen Teilen Für viele Fahrzeughalter im Ford Focus C-Max steht der Tausch des Radios ab Werk an. Die Fahrzeuge wurden zwischen 2003 - 2010 gebaut und die Radios ab Werk 5000C/6000CD/6006CD sind bereits in die Jahre gekommen. Damit können sie mit den neuen Features im Infotainment-Bereich nicht mehr mithalten. Um die rechteckigen Ford Radios 5000C/6000CD/6006CD zu tauschen wird ein Ford Autoradio Einbauset (https://autoradio-einbau.eu/product-category/autoradio-einbauset/ford-au...) benötigt dies beinhaltet eine Radiohalterung, Blechrahmen und Anschlusskabel für das neue Fremdradio an die Fahrzeugelektronik. Erforderliche Entriegelungsbügel runden das Einbauset ab. Das Paket Ford C-Max Autoradio Einbaurahmen Doppel DIN Einbauset (https://autoradio-einbau.eu/product/ford-c-max-autoradio-einbaurahmen-do...) enthält alle erforderlichen Teile für den Tausch des Ford C-Max Radios. Dieses Paket ist für den Anschluss von Doppel DIN-Radios im Cockpit des Ford C-Max ausgelegt. Die rechteckigen Ford Radios 5000C/6000CD/6006CD haben an der Frontplatte vier kleine Schlitze in die Entriegelungsbügel eingeführt, damit kann das Gerät aus dem Schacht gezogen werden. Der Tausch des Ford C-Max Radios kann vom Fahrzeughalter selbst durchgeführt werden. standardmäßig wird wieder ein Doppel DIN-Radio im Schacht montiert, alle erforderlichen Anschlusskabel und ein Antennenadapter für den Senderempfang liegen dem Einbauset bei. Für die Installation wird dann die Doppel DIN-Radiohalterung befestigt, die an der Rückseite in den Schacht eingeschnappt. Ohne die Radiohalterung würde ein Spalt im Cockpit von 2 Cm links und rechts des neuen Radios entstehen. Der Blechrahmen aus dem Einbauset schließt bündig mit der Radiohalterung ab. Nicht jeder Doppel DIN-Blechrahmen passt automatisch in die Doppel DIN-Radiohalterung für den Ford C-Max. Zusätzlich gibt es auch die Option ein 1 DIN-Radio eines Fremdherstellers zu installieren. Das Paket Ford C-Max I Autoradio Einbaurahmen Einbauset 1DIN (https://autoradio-einbau.eu/product/ford-c-max-i-autoradio-einbaurahmen-...) enthält eine Radiohalterung für das Doppel DIN Cockpit mit Fach und 1 DIN-Einschub. Alle erforderlichen Teile wie das Anschlusskabel für die KFZ-Leitung im Schacht zum neuen Fremdradio und ein Antennenadapter mit Phantomspeisung sind beiliegend im Ford Autoradio Einbauset. Auch diese Variante kann mit den beiliegenden vier Entriegelungsbügel leicht vom Fahrzeughalter ohne Werkstatt installiert werden. Das 1 DIN Ford C-Max Einbauset ist in drei verschiedenen Farben Schwarz, Anthrazit oder Silber erhältlich. Einige Ford C-Max sind auch mit einer Lenkradfernbedienung ausgestattet, über die das Radio gesteuert wird. Bei Tausch zu einer Fremdmarke als Radio oder Navigation muss ein Ford C-Max Adapter für Lenkradfernbedienung verwendet werden, um die Funktionen der Steuerung für ein Fremdradio wiederherzustellen. Dabei muss beachtet werden, dass dieser Adapter nicht mit jedem Radio eines fremden Herstellers kompatibel ist. Eine passende Liste der Marken finden sie im Onlineshop von autoradio-einbau.eu Der Tausch des Ford C-Max Radios ist eine leichte Aufgabe, da nur die Kabel neu eingesteckt werden, dabei sind alle Adapter in unseren Einbausets Plug and Play. Es müssen keine Kabel durchschnitten werden. Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren. Firmenkontakt

