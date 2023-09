Kenia Safari Top Deal: Masai Mara Safari mit An- und Abreise per Flugzeug

Die Reiselust ist bei vielen Menschen zurückgekehrt und Traumziele wie Kenia liegen wieder voll im Trend. Und das zu Recht: Schließlich bietet Kenia nicht nur hervorragende Möglichkeiten für einen perfekten Badeurlaub, sondern zählt auch zu den besten Safariländern der Welt. Die Vielfalt der Angebote für spannende Safaris in Kenia ist beeindruckend. Die Wahl des richtigen Nationalparks für die Kenia Safari kann bei der Fülle des Angebots eine Herausforderung sein. Der wohl beeindruckendste und bekannteste Nationalpark Kenias ist die Masai Mara. Auf einer Masai Mara Safari kann man zahlreiche Raubtiere beobachten, die den riesigen Huftierherden auf den grünen Weiden auflauern. Nicht nur Löwenrudel sind in der Masai Mara auf Beutezug, auch alle anderen Vertreter der Big Five, also Leoparden, Elefanten, Büffel und Nashörner, können hier beobachtet werden. Gerade die Masai Mara ist bekannt für ihre reiche Tierwelt. Eine entspannte Form der Masai Mara Safari ist die Flugsafari, denn die Masai Mara liegt doch recht weit von der kenianischen Küste mit all ihren traumhaften Strandhotels entfernt. Das Spezialreiseportal kenia-safari.de bietet eine große Auswahl an Masai Mara Safaris sowie viele weitere Kenia Safaris.

Masai Mara Safari als Flugsafari bietet Überblick aus der Vogelperspektive

Auf einer Masai Mara Safari erleben Safariteilnehmer die Wildnis hautnah und können die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Ein besonderer Tipp der Safariexperten ist die Masai Mara Safari „3 Tage / 2 Nächte in der Masai Mara mit der Kilima Camp Flugsafari zum günstigen Preis“. Hier erwartet die Teilnehmer dieser Masai Mara Safari mit Übernachtung im Kilima Camp eine unvergessliche Reise in die Wildnis Kenias. Das Safari-Abenteuer beginnt am ersten Tag mit der Abholung vom Strandhotel und einem Flug in die Masai Mara, deren Landschaft man so zunächst aus der Vogelperspektive erleben kann. Nach der Ankunft in der Masai Mara, noch auf dem Weg zum Kilima Camp, beginnt die erste Pirschfahrt. Und das Kilima Camp ist der ideale Ausgangspunkt für alle weitere Wildbeobachtungsfahrten. Das Kilima Camp, ein kleines aber feines Zeltcamp, erhebt sich majestätisch an einem Hang in der Nähe des Mara Flusses und des Oloololo Gates. Von hier aus bietet sich den Safarigästen ein spektakulärer Blick über die weite Savanne der Masai Mara. Allein diese Lage ist Grund genug, sich in diese Safari zu verlieben. Doch es gibt noch mehr zu entdecken. Im Kilima Camp erwartet die Teilnehmer der Masai Mara Safari nicht nur ein traumhafter Ausblick, sondern auch ein leckeres Mittagessen und Zeit zum Entspannen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit folgt eine ausgedehnte Pirschfahrt durch die Masai Mara. Nach der Rückkehr wartet ein gemütliches Abendessen am Lagerfeuer und die besondere Atmosphäre des Camps.

Die Frühpirsch der Masai Mara Safari so richtig auskosten

Der zweite Tag der Masai Mara Safari beginnt mit einem leckeren Frühstück, gefolgt von zwei weiteren Pirschfahrten, bei denen die Safariteilnehmer erneut die Möglichkeit haben, die faszinierende Tierwelt der Masai Mara zu entdecken. Besonders zur Zeit der großen Tierwanderungen zwischen Juli und September bietet die Masai Mara ein atemberaubendes Schauspiel. Dann strömen die Tiere aus der Serengeti in die saftigen Weiden der Mara, immer auf der Hut vor Raubtieren. Der dritte Tag beginnt früh mit einer Morgenpirschfahrt, mit besten Chancen auf eine spannende Jagd. Es ist durchaus möglich, das Frühstück mitzunehmen und es mitten in der Masai Mara einzunehmen, um die Natur bis zum letzten Moment zu genießen. Am Nachmittag gibt es eine weitere stärkende Mahlzeit im Camp. Danach geht es zurück zum Airstrip, von wo aus der Flug zurück an die Küste Kenias startet. Die Masai Mara Safari im Kilima Camp verspricht nicht nur spannende Tierbeobachtungen, sondern auch Komfort und Erholung zu einem günstigen Preis. Nach dieser unvergesslichen Masai Mara Safari wird man sich noch lange an die Schönheit Kenias erinnern.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de/masai-mara-safari.htm

