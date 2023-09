Was man nach einem Wasserschaden nicht tun sollte

Ein paar Tipps

Der Umgang mit Wasser, das in Ihr Haus oder Ihr Unternehmen eingedrungen ist, mag auf den ersten Blick einfach erscheinen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass eine effektive und umfassende Wasserschadensanierung viele Aspekte umfasst. Der richtige Umgang mit dem Schaden in jeder Phase, von der Wasserentnahme über die Reinigung und Trocknung bis hin zu den Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten, ist entscheidend für die Vermeidung von Langzeitschäden.

Viele Online-Tipps zu Wasserschäden geben Ratschläge, was nach Leckagen, Überschwemmungen und anderen Notfällen zu tun ist, aber es ist auch hilfreich zu erfahren, was man nach einem Wasserschaden in seinem Haus nicht tun sollte.

Wenn Sie zu Hause oder in Ihrem Unternehmen mit einem Wasserschaden konfrontiert sind, kann es Ihnen helfen, Ihren Alltag wieder in den Griff zu bekommen, wenn Sie diese Maßnahmen vermeiden.

Keine Elektronik benutzen

Bei der Beseitigung eines Wasserschadens in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung ist das erste, was Ihnen in den Sinn kommt, mit allen verfügbaren Mitteln mit der Trocknung des Gebäudes zu beginnen. Es ist verständlich, dass Sie das Wasser absaugen und Ihr Haus so schnell wie möglich in den Zustand vor dem Schaden zurückversetzen wollen, aber ein übereilter Schritt kann die Situation verschlimmern.

Vermeiden Sie den Einsatz von Wasserpumpen, Nass-/Trockensaugern oder Ventilatoren, um die Restfeuchtigkeit zu entfernen und den betroffenen Bereich zu trocknen, wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen. Es ist auch ratsam, keine Steckdosen zu benutzen, in die das Wasser eingedrungen sein könnte, da dies zu elektrischen Gefahren führen kann, die weitere Unfälle verursachen können.

Benutzen Sie am besten keine elektrischen Geräte, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, bis Sie wissen, dass Ihre Wohnung sicher ist.

Kontaminiertes Wasser nicht aufräumen

Wenn das Wasser in Ihrem Gebäude von einem Hurrikan, einer Sturzflut, einer gebrochenen Abflussleitung oder einem verstopften Abfluss stammt, versuchen Sie niemals, es selbst zu beseitigen. Das Wasser in diesen Fällen fällt unter die Kategorie 3, d. h. es enthält Krankheitserreger, die ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen.

Halten Sie sich und Ihre Angehörigen sicher und gesund, indem Sie sich von den betroffenen Gebieten fernhalten, bis sie von zertifizierten Fachleuten gereinigt und desinfiziert worden sind.

Lassen Sie keine nassen Gegenstände zusammen liegen

Nasse Stoff- und Papiergegenstände können schnell zum Nährboden für Schimmel werden. Trennen Sie daher feuchte Kleidung, Bücher, Zeitschriften und ähnliche Gegenstände zum Trocknen so schnell wie möglich voneinander. Je länger sie zusammenliegen, desto leichter kann sich der Schimmel in Ihrem Gebäude ausbreiten.

Es ist auch eine gute Idee, Gegenstände außerhalb des Fußbodens abzustützen. So können Sie zum Beispiel kleine Untertassen unter die Möbelbeine stellen, um die Möbel von der nassen Oberfläche abzuheben und den Boden schneller trocknen zu lassen.

Dekorieren Sie nicht sofort um

Es ist nicht leicht, die Wohnung oder das Geschäft in Unordnung zu sehen, nachdem das Wasser alles auf den Kopf gestellt hat. Es ist aber auch wichtig, die Reparaturen aufzuschieben und neu zu dekorieren, während die Aufräum- und Sanierungsarbeiten laufen. Der Versuch, die nassen Wände neu zu streichen, kann beispielsweise nur eine oberflächliche Reparatur sein. Aufgrund der verbleibenden Feuchtigkeit werden Sie möglicherweise schon bald Abblätterungen oder Flecken an Ihren Wänden sehen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sicherstellen, dass die Wände und Strukturen gründlich getrocknet sind, bevor Sie sie neu streichen.

Wasserschaden - Professionelle Hilfe Rhein-Neckar (https://www.wasserschaden-rhein-neckar.com/)

Versuchen Sie nicht, durchnässte Decken allein zu reparieren

Von Wasser betroffene Böden und Decken können beschädigt werden. Daher ist es am besten, keine Lampen an nassen Decken einzuschalten oder Räume mit durchhängenden Böden oder Decken zu betreten.

Und noch wichtiger: Versuchen Sie nicht, durchnässte Decken selbst zu reparieren. Die Absenkungen und Ausbeulungen in diesen wasserbeschädigten Strukturen können darauf hindeuten, dass sie das Wasser kaum zurückhalten, und eine falsche Bewegung kann sie zum Einsturz bringen. Wenn Sie diese Aufgabe Profis überlassen, können Sie kostspielige Unfälle und Verletzungen vermeiden.

Zögern Sie nicht, Hilfe zu holen

Die Beseitigung eines Wasserschadens kann schon für sich genommen ein umfangreicher und teurer Prozess sein. Wenn Sie jedoch zu lange mit der Beseitigung des Schadens warten, kann dies die Kosten in die Höhe treiben und den Weg zur Wiederherstellung weiter verlängern.

Deshalb ist es wichtig, nicht einfach abzuwarten. Wenn Sie zu lange warten, kann der Wasserschaden hinter den Wänden, unter dem Bodenbelag und in schwer zugänglichen Bereichen bereits weitere Probleme verursachen. Unkontrollierte Feuchtigkeit kann auch Schimmelpilzbildung und -ausbreitung in Ihrem Gebäude begünstigen.

Wenn Sie die Tipps zur Beseitigung von Wasserschäden befolgen, können Sie nicht viel tun. Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie mit der Situation nicht mehr zurechtkommen, sollten Sie nicht länger warten und Hilfe von einem zertifizierten Wasserschadenbeseitigungsunternehmen anfordern.

Machen Sie nicht alles auf eigene Faust

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Bewältigung von Wasserschäden ist die Tatsache, dass dafür oft Spezialwerkzeuge und industrieerprobte Techniken erforderlich sind. Ganz gleich, ob der Wasserschaden durch eine Überschwemmung oder einen Rohrbruch verursacht wurde, um Ihr Eigentum wieder in einen stabilen und gesunden Zustand zu versetzen, sind die Fähigkeiten und die Ausrüstung von Experten erforderlich.

Die Vorteile der Hilfe von Fachleuten gehen über eine sorgfältige und korrekte Behandlung des Wasserschadens hinaus. Letztendlich können Sie so wiederkehrende Schäden vermeiden und das Ereignis mit wenig oder gar keinen Unterbrechungen hinter sich lassen.

Jeder Wasserschaden ist anders, und die Situationen, mit denen Sie sich nach einem Notfall auseinandersetzen müssen, sind unterschiedlich. Ein langsames Wasserleck in der Küche kann in einem Raum leicht zu behebende Probleme verursachen, während ein Hochwasserschaden einen großen Bereich Ihres Gebäudes betreffen und umfangreiche Reparaturen erfordern kann.

Unabhängig von der Art des Schadens ist es entscheidend, dass Sie sich sofort mit Fachleuten in Verbindung setzen. Je eher Sie um Hilfe bitten, desto eher können Sie wieder zur Normalität zurückkehren.

Wasserschaden, Bautrockener, Baumaschinen Vermietung im Raum Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Leimen, Sandhausen, Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Schifferstadt, Walldorf, Nußloch, Mannheim, Ludwigshafen, Ladenburg, St.Leon, Bruchsal, Karlsruhe, Weinheim, Viernheim, Heddesheim, Wiesloch, Speyer, Altlussheim, Neulussheim, Neckargemünd, Mosbach, Worms, Frankenthal, Lampertheim, Heppenheim, Lorsch, Kronau, Neustadt, Dossenheim, Malsch, Rauenberg, Östringen, Mühlhausen, Dielheim, Waghäusel, Altlußheim, Meckesheim, Angelbachtal, Mühlhausen, Bammental, Neckarbischofsheim, Brühl, Neckargemünd, Dielheim, Neidenstein, Dossenheim, Neulußheim, Eberbach, Nußloch, Edingen-Neckarhausen, Oftersheim, Epfenbach, Plankstadt ,Eppelheim, Rauenberg ,Eschelbronn,Reichartshausen,Gaiberg,Reilingen,Heddesbach, Sandhausen ,Heddesheim ,Schönau ,Heiligkreuzsteinach ,Schönbrunn ,Helmstadt-Bargen ,Schriesheim ,Hemsbach ,Schwetzingen ,Hirschberg, Sinsheim ,Hockenheim ,Spechbach, Ilvesheim ,St. Leon-Rot ,Ketsch, Waibstadt, Ladenburg,Walldorf,Laudenbach,Weinheim,Leimen,Wiesenbach, Lobbach,Wiesloch ,Malsch ,Wilhelmsfeld ,Mauer ,Zuzenhausen sind wir in Kürze vor Ort.

Kontakt

xtra immobilien management gmbh

T Klingler

Hauptstrasse 129

69207 Sandhausen

0622452135

https://www.wasserschaden-rhein-neckar.com