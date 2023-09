Startseite Texte schreiben und optimieren mit ChatGPT Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-09-21 07:11. ChatGPT revolutioniert den Arbeitsalltag von Texterinnen und Texter. Und mit den Prompts von Ursula Martens ist ChatGPT so einfach wie Word. Freising, 20. September 2023 - Ursula Martens, eine erfahrene Texterin mit mehr als 16 Jahren Erfahrung, über 1.500 zufriedenen Kunden und mehr als 5.000 erfolgreichen Textprojekten, präsentiert ihre neueste Kreation: die Promptsammlung "Einfaches TEXTEN mit ChatGPT": https://www.wortkind.de/shop/einfacher-texten . Diese Sammlung bietet Texterinnen und Textern maßgeschneiderte ChatGPT-Prompts, die das Arbeitsleben revolutionieren können. Die Benutzer profitieren von einer erheblichen Zeitersparnis und der Möglichkeit, kreativere und qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu erzielen. Der Nutzen maßgeschneiderter ChatGPT-Prompts Die maßgeschneiderten ChatGPT-Prompts bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die weit über die herkömmlichen Tools hinausgehen. Sie öffnen die Tür zu einer Welt der Effizienz und Kreativität, indem sie Routineaufgaben erleichtern und den Weg für innovative Lösungen ebnen. Schon nach dem ersten erfolgreich angewendeten Prompt werden Sie feststellen, dass sich Ihre Arbeitsweise grundlegend verbessert hat: Sie sparen Zeit, gewinnen an Kreativität und erzielen bessere Ergebnisse. Ein echter Game-Changer für alle, die mit Texten arbeiten! "Die Prompts sollen Menschen nicht ersetzen, sondern Fachkräfte bei ihrer Arbeit unterstützen und ihnen mehr Zeit für qualifizierte Aufgaben geben." unterstreicht Ursula Martens, Werbetexterin und Gründerin von WORTKIND, das Potenzial ihres Angebots. "Die Prompts sind eine perfekte Brücke zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Zwei Welten, ein Ziel: überzeugende Ergebnisse." Ob für Texter, Agenturen, Marketingabteilungen, Kleinunternehmen, kreative Köpfe oder Berater, die maßgeschneiderten Prompts bieten erhebliche Vorteile. Die Prompts sind die perfekte Abkürzung durch den Routine-Dschungel und schaffen mentale und zeitliche Freiräume für andere Aufgaben. Einblick in die Vielfalt der Prompts: Von Storytelling bis Corporate Identity Die ChatGPT-Prompts wurden sorgfältig ausgewählt, um ein breites Spektrum an Aufgaben abzudecken, mit denen Texterinnen und Texter täglich konfrontiert werden. Ob es darum geht, einen einprägsamen Firmennamen zu entwickeln, eine überzeugende Produktbeschreibung zu verfassen oder eine ganze Corporate Identity zu kreieren - mit diesen Prompts finden Sie im Handumdrehen innovative und individuelle Lösungen. Auch im Bereich Storytelling und bei der Erstellung von Evergreen-Artikeln leisten die Prompts wertvolle Dienste und beflügeln die Kreativität. Der Zugriff auf die Prompts ist bequem und einfach. Die Prompts werden als PDF geliefert. Sie können direkt in Arbeitsprozesse integriert werden: einfach aus dem PDF herauskopieren, die individuellen Informationen einfügen und bei ChatGPT eingeben. Wie Kunden die Prompts von Ursula Martens bewerten Die ChatGPT-Prompts von Ursula Martens sind für viele Profis bereits unverzichtbar geworden. Eduard Scheling von SchelingConsulting lobt die "Detailtreue und Präzision" der Prompts und hebt hervor, wie viel Nachdenklichkeit in ihnen steckt. Auch Aaron Kübler, Geschäftsführer der AKUB Consulting GmbH, sieht in den Prompts ein "starkes Werkzeug im Agenturalltag". Frank Hilsberg, Online Marketing Manager, bestätigt die hohe Zufriedenheit mit den erzielten Ergebnissen durch den Einsatz der Prompts und würde sie wieder kaufen. Sven Deutschländer, Geschäftsführer einer Agentur für digitales Marketing, zeigt sich beeindruckt von der Detailtiefe der einfach anwendbaren Prompts, die effizientere Marketingmaßnahmen ermöglichen. Highlight: Die Punkte, die Kunden besonders hervorheben Unter den zahlreichen positiven Rückmeldungen heben viele die Zeitersparnis und die Unterstützung der Kreativität durch den Einsatz der Prompts hervor. Die Kundinnen und Kunden loben die hohe Qualität der Ergebnisse und den deutlichen Mehrwert, den die Prompts für ihr Unternehmen bieten. Auch die Struktur und die präzise Ausarbeitung der einzelnen Prompts werden immer wieder positiv hervorgehoben. Die Nutzerinnen und Nutzer betonen auch die Expertise und Leidenschaft, die in Ursula Martens Arbeit stecken und freuen sich auf mehr von ihr. Mit den ChatGPT-Prompts haben sie eine zuverlässige Unterstützung gefunden, die nicht nur Routineaufgaben erleichtert, sondern auch den Funken für ein Feuerwerk an Ideen und Inspirationen zündet. Weitere Informationen zu den ChatGPT-Prompts bei Digistore24 gibt es auf der Webseite von WORTKIND: https://www.wortkind.de/shop/einfacher-texten . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WORTKIND - Texte, Marketing, PR und Coaching

