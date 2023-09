Startseite Mein Freund, das Immunsystem Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-21 06:49. Gesund und fit durch den Herbst: Das Immunsystem auf Vordermann bringen mit LINDA Apotheken Im einen Moment scheint die Herbstsonne durch die bunten Wälder, im nächsten Moment wird es ungemütlich kalt und nass. Das ist der Herbst. Dass bei diesem wechselnden Wetter mal schnell eine Erkältung im Anmarsch sein kann, ist kein Wunder. Was zur Vorbeugung hilft, ist nicht nur warme Kleidung, sondern auch ein Aufpeppen des Immunsystems durch Sport und Bewegung - und wenn es das Wetter erlaubt, sogar am besten im Freien. "Ein starkes Immunsystem kann wie ein Schutzschild gegen Erkältungskrankheiten wirken und regelmäßige Bewegung wirkt sich nachweislich positiv darauf aus", weiß Dr. Benjamin Lieske, Inhaber einer LINDA Apotheke in Castrop-Rauxel. "Körperliche Aktivität regt die Produktion von Antikörpern und Immunzellen an, die den Körper bei der Abwehr von Viren und Bakterien unterstützen." Hat es einen dann aber doch erwischt, führt oft der erste Gang in die nächstgelegene Apotheke. Vor allem LINDA Apotheken haben sich deutschlandweit wieder perfekt auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Zu erkennen sind sie unter anderem an den stimmungsvoll gestalteten Schaufenstern unter dem Motto "Gut durch die Erkältungswelle". > Attraktive Vorteile für Kundinnen und Kunden im Herbst bei LINDA Apotheken Neben fundierten Gesundheitstipps und Beratungen haben erfahrene Apothekerinnen und Apotheker im Vorfeld elf Top-Produkte ausgewählt, die vom 25. September bis zum 4. November 2023 im Fokus stehen und perfekt bei einer Erkältung helfen. Kundinnen und Kunden profitieren außerdem von attraktiven Aktionen, wie einem großen Gewinnspiel für eine Flusskreuzfahrt auf der Donau von Passau bis ans Schwarze Meer an Bord der innovativen nickoVision. Zusätzlich finden Kundinnen und Kunden im Beihefter LINDA SPEZIAL in der Apotheken Umschau einen exklusiven PAYBACK Coupon für 3Fach PAYBACK PUNKTE ab einem Einkaufswert von zehn Euro. Außerdem ist ein weiterer 15-%-Rabatt-Coupon auf einer Postkarte in der LINDA Apotheke sowie auf linda.de zu finden. Dort erhalten Interessierte zudem über eine Suchfunktion Auskunft, wo sich die nächste LINDA Apotheke befindet. Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als "Deutschlands beste Apotheken" ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln. Kontakt

