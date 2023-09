Pressemitteilung zu Teilen von Exekutiven und Judikativen im Demokratischen Rechtsstaat Deutschland

Pressemitteilung zu Teilen von Exekutiven und Judikativen im Demokratischen Rechtsstaat

In der ehemaligen DDR versuchten junge Bürger ein über Jahrhunderte und in der Familie gewachsenes Eigentum zu erhalten. Was es kostete ein Geschäfts- und Familienhaus, noch unter Denkmalschutz und welches um 1642 erbaut wurde, bautechnisch in der Mitte der siebziger Jahre in der DDR zu erhalten, kann sich wohl jeder selbst errechnen. Zu diesem Erhalt von Eigentum erklärte damals der Kreisvorsitzende der SED im selben Jahr und in diesem besagten Haus, dass DDR Bürger kein Recht auf den Erhalt und die Erweiterung von Eigentum haben. Auf die dann erfolgte damalige Beschwerde beim zuständigen Minister in Berlin, wurde umgehend ein Berufsverbot erteilt. Bürger und die sich gegen ein solches staatliches kriminelles Machtgehabe öffentlich mit Beschwerden zur Wehr setzten, wurden einfach als „Hetzer“ bezeichnet und auch so behandelt. Dieses öffentliche zur Wehr setzen endete ohne einen rechtlichen Beistand und mit mehreren Jahren in den Zuchthäusern von Cottbus und Brandenburg. Bürger im Demokratischen Rechtsstaat und die den Schutz ihres Eigentums per Verfassung von diesem einfordern, nennt man bei Exekutiven und Judikativen „Querulanten“.

Die Crimestory:

Im Jahre 1993 begannen zwei Brüder aus dem Bundesland Brandenburg sich Gedanken um den Klima- und Umweltschutz zu machen und starteten mit ihren Recherchen zu einem industriellen und hochinnovativen Umweltprojekt. Finanziert wurde damals alles anfangs aus eigenen Finanzmitteln. Die Arbeiten in den jeweils eigenen Unternehmen der beiden Brüder, wurden im Laufe der Zeit etwas verringert, denn man hatte sich ja in Sachen Klima- und Umweltschutz ein Ziel gesetzt. So besuchten die beiden Brüder ab 1994 internationale Industrie-messen in Mexico und auch Dubai sowie später auch in Bejing, hier auf Einladung zur 7. Asien/Pazifik Konferenz der Deutschen Wirtschaft. Bei diesen Messen fand das Umweltvorhaben der beiden Brüder mehr als nur großes Interesse.

Zwischenzeitlich und im Jahre 1995 musste einer der beiden Brüder durch den Betrug zweier Banden einen finanziellen Schaden von 120.000 D-Mark hin-nehmen. Staatsanwälte in Bremen und Owingen weigerten sich damals bei diesen Banden nicht nur strafrechtlich zu ermitteln, sondern die beiden Staatsanwaltschaften verweigerten eine sogenannte Vermögenssicherung bei diesen Tätern vorzunehmen. Um die im selben Zeitraum gegründete Klima- und Umweltschutz GmbH nicht zu gefährden, musste das damit betroffene Unternehmen des einen Bruders eine Kreditaufnahme vornehmen. Diese seit 1992 geführte und bis dahin schuldenfreie Marketingfirma, fand im Jahre 2002 durch einen staatlichen Prozessbetrug beim Finanzgericht in Hannover sein unrühmliches Ende (Berufsverbot).

Die durch die Umweltschutz-GmbH nun in den Jahren ab 1995 erlangten technische Fortschritte und mit dem Ziel, dem Neubau der modernsten strategischen Rohstoffrückgewinnungsanlage, zeigte nicht nur Aufsehen in den nationalen Medien, sondern fand auch international ab 1996 eine erhebliche Medienbeachtung.

Nach allen Vorarbeiten in finanzieller sowie technischer Hinsicht der beiden Brüder, wurde im August 1997 eine strenge 10 jährige Geheimhaltungs-vereinbarung mit mehreren multinationalen Firmen über den Neubau dieser Rohstoffrückgewinnungsanlage vereinbart. Damit sicherten sich drei multi-nationalen Firmen für zehn weitere Jahre, die weltweiten Exklusivrechte am Bau von weiteren Anlagen der beiden Brüder. Mit diesem Vertrag im Rücken garantierte eine Industriebank den beiden Brüdern am 08. Dezember 1997 zunächst einen zweistelligen Millionenkredit in Höhe von 22 Millionen D-Mark. Das Land Brandenburg gewährte im gleichen Zeitraum eine Subvention und ebenso in einstelliger Millionenhöhe. Etwa 14 Tage vor der Kreditgewährung sollte ein dreijähriger Beratervertrag mit einer Unternehmensberatung unterzeichnet werden, welches durch einen der beiden Brüder auf Anraten seiner Anwälte und der IHK abgelehnt wurde.

Am gleichen Tage, dem 08. Dezember 1997, stürmten Steuerfahnder des Bundeslandes Niedersachsen die Immobilien dieses einen Bruders, damit begann eine bis heute anhaltende verbrecherische staatliche Crimestory, hier mit ungeahnten finanziellen Schäden sowie auch Schädigung der Umwelt. Die ab 1997 mehrfach patentierten Verfahren sind dadurch niemals zur industriellen Anwendung gelangt. Darüber hinaus wurde die weitere Forschung und Produkte-Weiterentwicklung sowie der weltweite Patentschutz auch zum Nachteil des Deutschen Steuerzahlers verhindert. Der bisher ermittelte finanzielle Schaden des Deutschen Steuerzahlers beträgt zirka € 60 Millionen EURO. Der wirkliche finanzielle Schaden, der auch internationaler Anleger und allein aus einem internationalen Patentverbrechen in 2008, dürfte einen dreistelligen Millionen-betrag erreichen.

An diesen bisher ungesühnten staatlichen Straftaten waren Rechtsanwälte, Notare, viele Staatsanwälte und noch mehr Richter beteiligt. Nicht zu vergessen sind die daran vielen mitwissenden Politiker in den betroffenen Länder-parlamenten, dem Deutschen Bundestag und welches ab 2012 auch das Kanzleramt erreichte. Sogar das Bundesverfassungsgericht und der European Court of Human Rights, deckten mit Abweisung von Beschwerden (§93a mit §93b BVerfGG) solche unter dringendem Verdacht stehende Straftaten im Amt. Ein Freispruch in zweiter Instanz und nach fünfjähriger Verfolgung Unschuldiger, änderte nichts an der Tatsache, die in der ersten Instanz vorgetragenen Falschen Anschuldigungen mit in der Folge der verheerenden finanziellen Schäden. Dass die dann beschuldigten und beamteten Täter sich obendrein noch durch Prozessbetrug der finanziellen Widergutmachung entziehen konnten, hat nichts mit einem Demokratischen Rechtssystem sowie einer Rechtsstaatlichkeit zu tun.

Wie der Deutsche Bundestag über ungesühnte kriminelle Staats- und Justizbeamte denkt und die solche verbrecherischen ungesühnten Handlungen gegen Bürger, Investoren und die Umwelt begangen haben und wohl immer noch begehen, kann jeder Bürger aus dem beigefügten Schriftstück des Deutschen Bundestages vom 14. September 2015 aus der Anlage entnehmen.

Die ehemalige Kanzlerin Frau Angela Merkel hatte vor dem Deutschen Bundestag mit ihrem Eid geschworen, „Schaden vom Volk abzuwenden“. Frau Bundeskanzlerin Merkel ließ dagegen am 05. März 2012 und mit Schriftsatz ihre Ohnmacht gegenüber staatskriminellen Banden in beteiligten Exekutiven sowie Judikativen erklären.

Anlagen:

Von GenStA-Oldenburg zum Az. NZS 500 Zs 727/23 – 15. August 2023/ Strafanzeige gegen MP S. Weil und Andere Az. 168 Js 48896/23 StA-Oldenburg

An die Fraktionen im NDS-Landtag vom 28. August 2023

Vom NDS-Landtag 12. Januar 2006 – Pet. 02265/01/15

Von NDS-Staatskanzlei 25. Januar 2013

Vom Bundeskanzleramt 05. März 2012

Vom Bundestag Pet. 4-16-07-1030-004011 - 03. Februar 2006

Vom Bundestag Pet. 4-18-07-312-019381 – vom 12. Juli 2015

An den Bundestag (Rechtsausschuss) vom 03. September 2023