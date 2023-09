Startseite Splash Konferenz in Berlin: erweiterte Lösungen für angewandte KI und ESG im Finanzwesen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-09-20 16:03. OneStream bietet schnellere Insights für Financial Performance Management,

operative Planung & Analyse und KI-gestützte Prognoseprozesse Frankfurt am Main - 20. September 2023 - OneStream Software (https://www.onestream.com/de/), ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen (https://www.onestream.com/de/platform/) für Finanzabschluss und -konsolidierung sowie für Reporting, Planung und Prognose, präsentiert auf der Splash Berlin Global User Conference and Partner Summit 2023 (https://conferences.onestream.com/splash-berlin/) bedeutende Innovationen. Endanwender können jetzt noch schneller Insights in ihr Financial Performance Management gewinnen und ihre operative Planung sowie Analyse und Prognoseprozesse beschleunigen. Mit den Neuerungen wird die nächste Generation der OneStream-Plattform mit KI-gesteuerten Prognosen und Automatisierung sowie erweiterten ESG-Funktionen eingeführt. "Die jüngsten OneStream-Innovationen untermauern unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Unsere hochmodernen Features ermöglichen eine größere finanzielle und operative Agilität für Unternehmen", so Tom Shea, CEO von OneStream. "Unsere KI-gestützten Prognose- und Automatisierungsprozesse helfen dabei, KI für Planungsprozesse auf Tagesbasis und das Berichtswesen effektiv zu nutzen. Die Erweiterung der OneStream Solution Exchange ermöglicht es Entwicklern und Kunden, maßgeschneiderte und branchenspezifische Lösungen zu erstellen und zu nutzen, um so kritische Geschäftsanforderungen zu erfüllen und ein breiteres Spektrum an betrieblichen Planungs-, Berichts- und Analyseanforderungen abzudecken." Die nächste Generation der Plattformentwicklung: Mit der im August 2023 veröffentlichten OneStream V 8.0 können Finanzteams schneller, smarter und effizienter arbeiten und das mit erheblichen Performancesteigerungen. Zu den neuen Features gehören verbesserte Reporting- und Analysefunktionalitäten für Anwender sowie die Möglichkeit, Datensätze selbst zu definieren. Auch der Aspekt der Datensicherheit wird abgedeckt.

Das Update enthält:

- Modernste Technologie mit Microsoft .Net 6: Bessere Performance, höherer Datendurchsatz, bedarfsgerechte Skalierung in Echtzeit, sowie kürzere Wartungsintervalle und schnellere Upgrades. Diese strategische Weiterentwicklung trägt den wachsenden Anforderungen der OneStream-Kunden Rechnung und passt sich der steigenden Nachfrage nach der Verarbeitung größerer Datenmengen und anspruchsvolleren Berechnungen an. Sie bewältigt effektiv periodische und sporadische Spitzen bei den Verarbeitungsanforderungen in den Bereichen Planung, Reporting und Finanzabschluss.

- No-Code SAP Integration: Diese erfolgt über einen in der Voransicht dargestellten SAP-Konnektor, der die direkte Integration mit SAP ermöglicht. So werden Verknüpfungen von Daten generiert, getestet und validiert. 300 Kunden nutzen OneStream mit SAP ERP. Für diese investiert OneStream fortlaufend in sein "Guided Visual Framework", um OneStream einfacher mit SAP zu verbinden. Dies ermöglicht es den Anwendern SAP-Daten aus den Bereichen Financial Performance Management, operative Planung und Analyse sowie KI-gesteuerte Prognoseprozesse extrahieren.

- KI-gestützte Prognosen und Automatisierung: Aufbauend auf dem Erfolg und der Wertschöpfung seiner Sensible ML-Lösung stellt OneStream eine Sensible LLM-Lösung vor. Die neue Anwendung ist darauf ausgelegt, generative KI mit CPM zu vereinen. Sie soll Anwender in den Bereichen Technik, Plattform und Design unterstützen. Zusätzlich werden Erweiterungen der Sensible ML-Lösung bei der Szenario-Planung helfen. Erweitertes Solution Exchange-Angebot inklusive ESG-Planung und Reporting: OneStream Solution Exchange, eingeführt im April 2023, vereinfacht den Development-Prozess und beschleunigt die Bereitstellung neuer Business- und Produktivitätslösungen von OneStream und dessen Partnern. Solution Exchange bietet über 75 Lösungen zum Download - konzipiert und optimiert für die OneStream-Plattform.

Zu den neuesten Entwicklungen zählen:

- ESG-Blueprint: Die Lösung nutzt Plattformfunktionen, um die ESG-Berichterstattung und -Planung mit vorgefertigten CO²-Berechnungen und ESG-Kennzahlen zu beschleunigen. Auf der Splash Berlin berichtet die Accell Group über ihre Integration der OneStream ESG-Funktionen: Sie vereinheitlicht Finanz- und ESG-Datenmanagementprozesse in der OneStream-Plattform und optimiert die Erstellung von ESG-Berichten. Finanzteams können dadurch wichtige Kennzahlen zur Nachhaltigkeit auf monatlicher und vierteljährlicher Basis nachverfolgen und melden. Auch die Performance über verschiedene Businesseinheiten und Standorte hinweg lässt sich problemlos vergleichen und analysieren.

- PartnerPlace-Lösungen: Nach dem Kick-Off im April 2023 mit fünf Partnern, prüft OneStream derzeit Anträge für weitere PartnerPlace-Lösungen. Seit der Einführung des Solution Exchange sind folgende Lösungen verfügbar:

o Strategic IQ: Automotive Planning Factory

o AMCO: Leasing-Buchhaltung

o Black Diamond Advisory: OneStream Utility-Bundle

o Finit: DrillIt, AllocateIt und ToolkIt

o Spaulding Ridge: Dynamischer Cashflow "Mit den auf der Splash Berlin vorgestellten Neuigkeiten, können Endnutzer einen größeren Mehrwert aus der Plattform ziehen. Der Anwendungsbereich kann über das klassische CPM hinaus erweitert werden, um schnelle entscheidende Einblicke zu gewinnen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Leistung zu verbessern", so Matt Rodgers, EVP für EMEA bei OneStream. "Die Erfahrungsberichte unserer Kunden über den Einsatz von OneStream-Lösungen sind großartig. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die neuesten OneStream-Innovationen unsere Kunden in ganz Europa dabei unterstützen werden, wichtige Herausforderungen zu meistern. Hierzu zählen vor allem die Erfüllung neuer ESG-Reporting-Vorgaben, aber auch die Nutzung von KI- und ML-Technologien zur Steigerung der Produktivität sowie zur Verbesserung der Entscheidungsfindung." OneStream bietet eine intelligente Finanzplattform, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht. OneStream setzt das Potential des Finanzmanagements frei, indem es Datenmanagement, Finanzabschluss und -konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analysen und Machine Learning vereinheitlicht. Wir ermöglichen es Finanz- und Betriebsteams mit KI-gestützten Erkenntnissen schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Und das alles in einer einzigen, modernen CPM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit Ihrem Unternehmen zu skalieren.

