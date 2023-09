Reply gewinnt 4 Oracle EMEA Cluster Partner Awards: Innovation, Business Impact und Customer Success

Reply erhält vier Oracle Partner Awards für sein Engagement, innovative Lösungen zu liefern sowie den Geschäfts- und Kundenerfolg zu steigern.

Reply , ein globaler Beratungs- und Systemintegrator und Oracle Cloud Managed Service Provider, erhält vier Oracle Partner Awards für sein Engagement, innovative Lösungen zu liefern sowie den Geschäfts- und Kundenerfolg zu steigern. Die EMEA Cluster Partner Awards wurden während der Oracle CloudWorld in Las Vegas an die auf Oracle-Technologien spezialisierten Unternehmen Healthy Reply, Nimbus Reply und Red Reply verliehen.

Mit den Auszeichnungen werden Partner gewürdigt, die Innovationen vorantreiben, das Geschäftswachstum beschleunigen und durch Projekte wie Services, die auf Oracle Cloud Application-, Oracle Cloud Infrastructure- und Oracle Database-Technologien basieren, einen Mehrwert für Kunden schaffen. Folgende Reply Unternehmen, die auf Oracle Cloud Infrastructure-Lösungen spezialisiert und Experten für End-to-End-Lösungen von Oracle sind, erhalten diese EMEA Cluster Partner Awards:

• 2023 Customer Success Partner of Year - Europe South Tech / Cloud wird Nimbus Reply für die hohe Kundenzufriedenheit, die das Unternehmen durch innovative Multi-Cloud-Projekte für seine Kunden erzielen konnte. Die Lösungen senken die Betriebskosten, steigern die Anwendungsleistung und verbessern die Skalierbarkeit des Systems - alles unter Berücksichtigung strenger gesetzlicher Anforderungen.

• 2023 Customer Success Partner of Year - Europe North Tech / Cloud wird Red Reply, die den Mehrwert für Kunden steigern, indem sie Implementierung und Management von Projekten rationalisieren, das Personalwesen effizienter machen, Kosten und technische Anforderungen reduzieren und eine messbare Investitionsrendite erzielen.

• 2023 Business Impact Partner of Year - Europe South Apps / SaaS wird Healthy Reply für innovative Oracle SaaS-basierte Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Lösungen ermöglichen es, Projekte zu beschleunigen und die Vorteile von Cloud-Releases zu maximieren, die für Kunden bei der Verwaltung spezifischer Prozesse und Integration mit nationalen Gesundheitssystemen von zentraler Bedeutung sind.

• 2023 Innovation Partner of the Year - Europe North & East Tech / Cloud wird Red Reply für das Engagement, Kunden bei ihren Geschäftszielen und Herausforderungen zu unterstützen. Mit der von Red Reply entwickelten Lösung können Unternehmen ihre Legacy-Anwendungen nahtlos und schnell in die Cloud migrieren. Die Migration spart Unternehmen Kosten ein und verbessert die betriebliche Effizienz. Darüber hinaus ermöglicht das System die Umwandlung von Legacy-Anwendungen in Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS) durch einen vollständig gemanagten Service. So entfällt der Bedarf an umfangreichen internen Entwicklungsressourcen.

Filippo Rizzante, CTO bei Reply, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen, die unser kontinuierliches Engagement bei der Lieferung modernster Oracle-Lösungen belegen. Unsere Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung, gepaart mit der Expertise unserer auf Oracle-Technologien spezialisierten Unternehmen, ermöglichen es uns, unsere Kunden besser zu unterstützen und das Optimum aus den Oracle-Lösungen herauszuholen."

Reply ist seit 1997 Oracle-Partner und führt mit seinen auf Oracle-Technologien spezialisierten Unternehmen eines der führenden Kompetenzzentren in Europa an. Mit mehr als 1.500 Oracle-Zertifizierungen ist Reply in der Lage, die Wertschöpfungskette umfassend abzudecken und verfügt über Fachwissen in Oracle Application Suites, Oracle-Technologien sowie wichtigen vertikalen Oracle-Lösungen für die Industrie.

Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen Reply und Oracle finden Sie hier .

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Healthy Reply

Healthy Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf Telemedizin, Telemonitoring und die Kontinuität der Sozialfürsorge spezialisiert hat. Healthy Reply arbeitet mit öffentlichen und privaten Gesundheitsinstitutionen und -einrichtungen, Kliniken und Krankenhäusern, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, Versicherungsgesellschaften und Banken, Kongresszentren und Unternehmen zusammen, um maßgeschneiderte Services für eine kontinuierliche Pflege und Unterstützung zu entwickeln. Healthy Reply hat Kompetenzen in Oracle ERPM Cloud-Lösungen aufgebaut und investiert intensiv in die Erweiterung seines Angebots über alle Oracle SaaS-Lösungen hinweg.

Nimbus Reply

Nimbus Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf die Bereitstellung von Multi-Cloud-Lösungen für den Markt des Gesundheitswesens und öffentlichen Sektors spezialisiert hat. Nimbus Reply besteht aus Experten mit Fachkenntnissen in verschiedenen Cloud Service Providern und fördert die Einführung und Entwicklung des Cloud-Paradigmas im öffentlichen Sektor, indem es End-to-End-Kunden auf der Reise zu Multi-Cloud in einer Cloud Continuum-Perspektive unterstützt.

Red Reply

Red Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf Oracle Cloud Infrastructure mit Schwerpunkt auf IaaS- und PaaS-Lösungen spezialisiert hat und bietet Cloud-Strategie und -Migration, Anwendungsentwicklung, Cloud-/Applikationsmanagement und Betrieb. Red Reply ist ein Experte für End-to-End Oracle-Lösungen und einer der ersten Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP) in Europa. www.red.reply.com

