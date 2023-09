First Tin Plc - Erfolgreicher Abschluss der End-to-End-Mineralaufbereitungstests für die Schüttgutprobe des Taronga-Zinnprojekts

18. September 2023, First Tin PLC - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ , ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, freut sich, mitteilen zu können, dass die Ergebnisse der End-to-End-Mineralverarbeitungstests für eine Großprobe, die aus einem Stollen durch die North Pit-Mineralisierung auf dem Zinnprojekt Taronga entnommen wurde (Durchschnittsgehalt 0,18 % Sn), nun vorliegen und zusammengestellt wurden.

Wie vor kurzem berichtet, bestätigten frühere Ergebnisse von Brech-, Setz- und Spiraltests die Annahme, dass Kassiterit (SnO2 - Zinnerzmineral) bei einer groben Brechgröße leicht freigesetzt werden kann und dass mit sehr einfachen Schwerkrafttrennverfahren ein Vorkonzentrat guter Qualität gewonnen werden kann.

Bei ausschließlicher Verwendung von Grobschwerkrafttechniken (d.h. keine Feinzinngewinnung) und einer Aufbereitungsroute, die nur aus Zerkleinern, Vorrichtungen, Spiralen, Mahlen und Rütteltischen besteht, gefolgt von Standardzinnaufbereitungstechniken einschließlich Feinmahlung und Sulfidflotation, wurde nachgewiesen, dass 55-58 % des gesamten Zinns in einem Zinnkonzentrat mit einem Sn-Gehalt von 56 % und geringer Verunreinigung gewonnen werden. Eine zusätzliche Gewinnung von 5-6 % ist durch einen Feinzinnkreislauf möglich.

Aufgrund der Einfachheit des reinen Grobzinnkreislaufs wurde dieses Verarbeitungsschema nun als die praktikabelste Option für die DFS ausgewählt. Die mögliche Hinzufügung eines Kreislaufs zur Gewinnung von Feinzinn und/oder zusätzliche Zerkleinerungsoptionen werden im Rahmen zukünftiger Optimierungsarbeiten untersucht, um die Gewinnungsraten weiter zu erhöhen. Laufende Gewinnungsstudien an niedriggradigen Proben sind derzeit ebenfalls im Gange, um eine gute Gewinnungskurve zur Verwendung in der DFS zu erhalten, die wir im ersten Quartal 2024 abschließen möchten. Diese Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.

Zusammenfassung

- Ein kombiniertes Produkt aus konventioneller und VSI-Zerkleinerung, das 82 % des Zinns in 46 % der Masse in der -2,8-mm-Fraktion enthielt, wurde an ALS in Burnie für Schwerkraftverarbeitungstests geschickt.

- Das -2,8-mm-Produkt wurde auf 0,4 mm gesiebt, wobei die grobe Fraktion zu Setzmaschinen und die feine Fraktion zu Spiralen ging.

- Die Setzmaschinen gewannen 83 % des Zinns im Aufgabematerial (32 % des gesamten Zinns) in einem Konzentrat mit einem Gehalt von 1,21 % Sn zurück. Dieses Konzentrat (7 % der ursprünglichen Masse) wurde von 2,8 mm auf 0,3 mm gebrochen/gemahlen.

- Die Spiralen gewannen 67 % des Zinns im Einsatzmaterial (29 % des gesamten Zinns) in einem Konzentrat mit einem Gehalt von 4,57 % Sn zurück.

- Durch eine Nachmahlung des groben Spiralschweifs (17 % der ursprünglichen Masse) von 0,40 mm auf 0,15 mm, gefolgt von einer Spülspirale, wurden weitere 40 % des aufgegebenen Zinns (6 % des gesamten Zinns) in ein Konzentrat mit einem Gehalt von 0,62 % Sn zurückgewonnen.

- Die Jig-Konzentrate und die beiden Spiralkonzentrate wurden dann zu einem einzigen Konzentrat mit einem Gehalt von 1,66 % Sn kombiniert, das 67 % des gesamten Zinns in 8 % der ursprünglichen Masse enthält.

- Dieses Konzentrat wurde anschließend durch Schleifen und Tafeln in einem geschlossenen Kreislauf behandelt, um ein Konzentrat mit einem Sn-Gehalt von 16,4 % zu erhalten, das 56 % des gesamten Zinns in 0,6 % der Masse enthält.

- Die Reinigung dieses Konzentrats durch Mahlen auf 0,15 mm und Abschwimmen der Sulfide ergab ein reineres Konzentrat mit einem Gehalt von 56,2 % Sn, das 55 % des Zinns in 0,20 % der Masse enthält.

- Die Wiederverwertung der Plus-53-µm-Rückstände aus den Schleusentests könnte dem Grobzinnkreislauf insgesamt eine zusätzliche Ausbeute von 1-3 % verleihen. Dies könnte durch das Recycling des gesamten Materials mit einer Größe von über 38 µm noch weiter verbessert werden.

- Die Hauptverluste an Zinn stammen aus der ersten Zerkleinerungsstufe (15 % mit einem Gehalt von 0,07 % Sn), dem Spiralband (9 % mit einem Gehalt von 0,10 % Sn) und dem Rütteltischband (12 % mit einem Gehalt von 0,29 % Sn). Dieses Zinn wird hauptsächlich in den Feinfraktionen ( www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72005/18092023_DE_1SN_FirstT...

Abbildung 1: Vereinfachtes Flussdiagramm der Mineralienverarbeitung bei Taronga

Hinweise für Redakteure

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, doch in Europa ist das Angebot sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Knappheit dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zukunft anhaltende Defizite auf den Märkten aufweist. Die Aktiva des Unternehmens wurden durch umfangreiche Arbeiten erheblich entschärft.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution durch eine gesicherte Versorgung zu unterstützen.

