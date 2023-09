Startseite Andrea Heininger Award 2023 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-15 11:47. Wettbewerb für nachhaltige, zukunftsweisende Ideen Die Welt steht vor vielen Herausforderungen: Der digitale Wandel, der Klimawandel, der gesellschaftliche Wandel. Gleichzeitig gibt es viele kluge Köpfe, die kreative Lösungen für die damit verbundenen Probleme entwickeln und innovative Ideen zur Verbesserung unseres gesellschaftlichen Lebens haben. Um diese zu unterstützen, wird am 12. Januar 2024 an der Hochschule Bielefeld der renommierte Andrea Heininger Award verliehen. Der Preis wird bereits zum vierten Mal für herausragende Ideen und Innovationen vergeben.

Die Suche nach den vielversprechendsten Ideen für den AH-Award 2024 hat offiziell begonnen. Im Rahmen einer Veranstaltung der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford im Denkwerk Herford wurde die Ausschreibung zur Einreichung von Bewerbungen gestartet. Unternehmer, Forscher und Kreative sind aufgerufen, ihre innovativen Vorschläge einzureichen.

Der Preis, benannt nach der Unternehmerin Andrea Heininger, wird für Ideen aus den Bereichen E-Commerce und/oder Nachhaltigkeit vergeben. In Anlehnung an die Namensgeberin, die durch ihre Arbeit und ihr Engagement begeisterte, sollen mit dem Preis Ideen und Initiativen gewürdigt werden, die neben wirtschaftlichem Erfolg auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Aus allen Einsendungen wird die vierköpfige Jury Ende des Jahres die beste Idee auswählen.

Jurymitglied Dr. Stefanie Pannier - Hochschule Bielefeld - Center for Entrepreneurship - bereichert den Preis mit einem intensiven Coaching Jahr. Dies bietet den Preisträgern neben dem monetären Wert des Awards eine enorme Chance für die Weiterentwicklung ihrer Idee. Mit Astrid Burschel, VP Corporate Sustainabilitay bei WAGO in Minden, kommt eine international erfahrene Umwelttechnikerin in die Jury. Mit ihrer Expertise im Bereich Nachhaltigkeit ist sie insbesondere bei der Bewertung von Ideen unter dem Gesichtspunkt der ESG Kriterien (Enviroment, Social and Governance) eine Bereicherung. Jurymitglied und Betriebswirtin Anne Beckhoff ist in der "digitalen Welt" aufgewachsen. Als Vertreterin der Generation Y eine unschätzbare Bereicherung. Anne arbeitet bei einer führenden digitalen Vergleichsplattform im technischen Produktmanagement. Dirk Markus, Mitbegründer des Awards, ist zum ersten Mal in der Jury. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Creditreform Herford & Minden und hält darüber hinaus Vorträge und Workshops zu den Themen Marketing und Risikomanagement. Mit 20 Jahren Erfahrung in der Unternehmensbewertung und als Hauptverantwortlicher für das Marketingbudget kann er neue Ideen und Trends sehr gut einordnen. Hauptsponsoren des mit 3.000 Euro dotierten Preises sind derzeit die Creditreform Herford & Minden sowie die Creditreform Bielefeld mit dem EcoZert. Interessierte Unternehmer, die den Preis mit einem Geldbetrag unterstützen möchten, können sich an die coupling media GmbH, Stefanie Jany, in Herford wenden. Die Bewerbungsfrist für den Andrea Heininger Award 2024 endet am 31. Dezember 2023. Weitere Informationen zur Bewerbung und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf der offiziellen Website. Die Preisverleihung findet am 12. Januar 2024 an der Hochschule Bielefeld statt. www.ah-award.de

