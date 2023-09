Startseite Datentransfers direkt im Browser anlegen und verwalten Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-15 11:20. Mit der OPC Router 5 Version eröffnet die Industrie 4.0-Middleware dank der neu integrierten Web-Oberfläche völlig neue Möglichkeiten in der Anwendung Den OPC Router neu erleben - auf seiner Web-Oberfläche Der OPC Router 5 (https://www.opc-router.de/opc-router-5-update/?utm_source=PR&utm_medium=...) besitzt ab sofort die Möglichkeit mit seinen Funktionen und seiner bekannten Benutzeroberfläche im Web betrieben zu werden. Sie können sich ab sofort über einen Browser mit dem OPC Router verbinden und Ihre Datentransfers direkt von dort aus herstellen, verwalten und im Monitoring überwachen. Zusätzlich ermöglicht und vereinfacht die neue OPC Router 5 Version den Einsatz des OPC Routers auf einem Edge Gerät. Das Einsetzen eines Edge Gerätes (https://www.opc-router.de/was-ist-edge?utm_source=PR&utm_medium=Blog&utm...) direkt an der Maschine gewinnt in der Produktion immer mehr an Bedeutung. Den OPC Router können Sie dank seiner neu gewonnenen Plattformunabhängigkeit ab sofort auf Ihren Edge Gerät deployen und sich mit dem Web-Interface im Browser verbinden. Über den OPC Router: Der OPC Router ist eine bewährte Lösung für die nahtlose Integration von Systemen und Maschinen der Feldebene mit übergeordneten IT-Systemen. Mithilfe des OPC Routers (https://www.opc-router.de/opc-router-details/?utm_source=PR&utm_medium=B...) können Maschinen- und Produktionsdaten problemlos an ERP-Systeme, Datenbanken oder Cloud-Umgebungen angebunden werden. Darüber hinaus ist er in der Lage, Verbindungen zu Druckern, Waagen und anderen Maschinen herzustellen. Die Benutzeroberfläche des OPC Routers ermöglicht es ganz einfach, diese Verbindungen per Drag & Drop einzurichten. Anschließend können die Datentransfers einfach im Monitoring überwacht werden. Die Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten (https://www.opc-router.de/plug-ins/?utm_source=PR&utm_medium=Blog&utm_ca...)und die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche machen den OPC Router zu einer äußerst leistungsfähigen Middleware (https://www.opc-router.de/was-ist-middleware/?utm_source=PR&utm_medium=B...), die in zahlreichen Industrieprojekten erfolgreich eingesetzt wird. inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Kontakt

