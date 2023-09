Startseite Die neue hansgrohe iBox Universal 2 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-15 09:26. Neue Maßstäbe in der Installationstechnik für Duschen und Badarmaturen Hansgrohe, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sanitärprodukten, freut sich, die Einführung der iBox Universal 2 (https://www.skybad.de/hansgrohe-ibox-universal-2-grundkoerper-01500180-f...)bekannt zu geben. Mit diesem bahnbrechenden Produkt setzt Hansgrohe neue Maßstäbe in der Installationstechnik für Duschen und Badarmaturen.

Die iBox Universal 2 ist die Weiterentwicklung der beliebten iBox Universal und wurde entwickelt, um die Installation von Hansgrohe-Dusch- und Armaturenlösungen noch einfacher und flexibler zu gestalten. Das Produkt wurde sorgfältig konstruiert, um Handwerkern und Installateuren eine schnellere und reibungslosere Montage zu ermöglichen, während gleichzeitig höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.

Zu den bemerkenswerten Merkmalen der iBox Universal 2 gehören: 1.Universelle Kompatibilität: Die iBox Universal 2 ist mit einer breiten Palette von Hansgrohe-Produkten kompatibel, was sie zu einer äußerst vielseitigen Option für Installateure macht. Dies ermöglicht es Kunden, ihre Dusch- und Armaturenlösungen nach ihren individuellen Bedürfnissen und Stilpräferenzen anzupassen. 2.Einfache Installation: Die iBox Universal 2 wurde so konzipiert, dass sie sich leicht und ohne großen Aufwand installieren lässt. Dies spart Zeit und Arbeitskosten bei der Montage und ermöglicht eine reibungslose Installation. 3.Robuste Konstruktion: Die iBox Universal 2 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllt die strengsten Qualitätsstandards von Hansgrohe. Dies gewährleistet eine langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. 4.Zukunftssicher: Die hansgrohe iBox Universal 2 wurde mit Blick auf die Zukunft entwickelt und kann problemlos mit zukünftigen Hansgrohe-Produkten und -Technologien integriert werden. Kunden können sicher sein, dass ihre Investition langfristig geschützt ist. Hansgrohe hat sich stets der Innovation und der Bereitstellung hochwertiger Lösungen für die Bad- und Duschgestaltung verschrieben. Mit der Einführung der iBox Universal 2 unterstreicht das Unternehmen erneut seine führende Rolle in der Branche und sein Engagement für die Zufriedenheit seiner Kunden und Partner.

Die iBox Universal 2 ist ab sofort auch bei skybad.de erhältlich (https://www.skybad.de/hansgrohe-ibox-universal-2-grundkoerper-01500180-f...) - Ihrem Onlineshop für Wohlfülbäder. Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung - alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz. Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

0241 51832632

http://www.skybad.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten