30 Jahre "Bildergarten Entertainment": Eine Erfolgsstory mit Visionen

Promis und Wegbegleiter feiern 30 Jahre "Bildergarten Entertainment" in Berlin

Die Berliner Produktionsfirma Bildergarten Entertainment (Part of ITV Studios) feiert 30-jähriges Jubiläum und lud am Abend zahlreiche Gäste zum sommerlichen Get together in den angesagten Hauptstadt-Club "Prince Charles".

Die Produktionsfirma erfolgreicher Formate wie "The Voice of Germany" (13. Staffel ab 21.09. auf ProSieben und in SAT.1), "The Voice Kids" (SAT.1), "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" (VOX), dem deutschen ESC-Vorentscheid, oder "The Voice Rap by CUPRA" (Premiere 14.09. auf JOYN), blickt auf drei Jahrzehnte wechselvolle Geschichte zurück. Dabei wusste das Unternehmen schon früh: "Music is the answer", entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Produktions-Player und schuf eine gekonnte Verbindung zwischen Musik und Qualitäts-Fernsehen.

Das wissen auch die über 400 Wegbegleiter und Prominenten aus der Entertainment-Branche, die es sich am Donnerstagabend nicht nehmen ließen, in ausgelassener Party-Stimmung 30 Jahre Bildergarten-Entertainment Revue passieren zu lassen. So genossen neben den Sänger*innen Yvonne Catterfeld, Giovanni Zarrella, Jeanette Biedermann, Rea Garvey, Gregor Meyle, Henning Wehland, Maxi Arland und den Jungs von "Fast Boy" auch die Moderator*innen Ruth Moschner, Laura Karasek, Claire Oelkers, Andreas Türck und Kim Fisher, die Schauspieler Tom Beck und Gedeon Burkhard sowie Drag-DJ Katy Bähm das stimmungsvolle Ambiente des Jubiläums-Events.

Auch Bildergarten Entertainment-Geschäftsführer Karsten Roeder zeigte sich dankbar und sieht sein Unternehmen für kommende Zeiten gut aufgestellt: "30 Jahre Bildergarten Entertainment - das heißt, wir haben es geschafft, uns über so eine lange Zeit immer wieder neu zu erfinden und dabei aber nicht unsere DNA zu verlieren. Durch drei Namenswechsel und vier Gesellschafter haben wir uns permanent verändert - eine große Erfahrung, auf die wir jetzt in diesen herausfordernden Zeiten zurückgreifen können. Dass das Unternehmen so existiert, wie es heute ist, so bunt und vielfältig, ist der größte Erfolg für uns. Ich freue mich daher sehr, heute gemeinsam mit Mitarbeitenden und Wegbegleitern unser großes Jubiläum feiern zu dürfen."

Unter dem Namen "Schwartzkopff TV" von Peter Schwartzkopff im Jahr 1993 in Hamburg gegründet und durch erfolgreiche Umfirmierungen in "Talpa Germany" (2005) und schließlich "Bildergarten Entertainment" (2021) mit Sitz in Berlin ständig weiterentwickelt, produzierte das Unternehmen schon früh Meilensteine der TV-Geschichte: Von erfolgreichen Daily-Talks mit Andreas Türck, Jörg Pilawa, Sonja Zietlow, oder Johannes B. Kerner ab den späten 90ern, über bekannte Volksmusiksendungen wie die "Lustigen Musikanten" (ZDF) Anfang der 2000er Jahre, bis hin zu Factual-Formaten wie z.B. "Prison Tapes" (RTL plus), Galas wie "Ein Herz für Kinder" (ZDF) oder "Die Goldene Bild der Frau" sowie innovativen Branded Entertainment-Projekten und aktuellen Musik-Blockbustern heute. Beste Voraussetzungen für noch viele weitere Jahre exzellente Unterhaltung.

Ausführliche Informationen zu Bildergarten Entertainment finden Sie unter www.bildergarten.tv

