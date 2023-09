Startseite ChatGPT-Kurs für Anfänger: der Schlüssel zu mehr Effizienz Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-09-15 07:40. Erlernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit ChatGPT im ChatGPT-Kurs für Anfänger:innen. Mit Beispielen und praktischen Übungen. Getestet von Laien. Freising, 14. September 2023 - Ursula Martens, Inhaberin von WORTKIND, stellt einen neuen ChatGPT-Kurs für Anfängerinnen und Anfänger vor. Die erfahrene Texterin arbeitet täglich mit ChatGPT. Sie bietet den Kurs für nur 24,80 Euro über diese Website an: https://www.wortkind.de/shop/prompts-kurs . "Seit ich mit ChatGPT arbeite, spare ich enorm viel Zeit und werde auch bei kreativen Ideen von ChatGPT unterstützt", erklärt Ursula Martens. "Diese Vorteile möchte ich allen anderen Unternehmen zugänglich machen. Wie ich in den letzten Wochen festgestellt habe, reicht es nicht aus, Prompts für die unterschiedlichsten Aufgaben zu entwickeln. Viele wissen gar nicht, wie sie mit einem Prompt umgehen sollen. Deshalb setzt der Kurs ganz am Anfang an". Chat-GPT für Anfänger:innen: Kursinhalte Der kompakte 24-seitige PDF-Kurs erklärt, wie ChatGPT funktioniert und wo die Grenzen der KI liegen. Es wird gezeigt, was ein Prompt ist und wie man damit umgeht. Insider-Tipps und praktische Übungen runden den Kurs ab. Für wen ist der ChatGPT-Kurs geeignet? Der Kurs richtet sich an Unternehmen aller Art, Einzelpersonen und Teams, die ihre Produktivität, Effizienz und Kreativität auf ein neues Level heben wollen. Die Inhalte sind leicht verständlich aufbereitet. "Wer den Kurs absolviert hat, kann die von mir entwickelten Promptsammlungen effizient nutzen", verspricht Ursula Martens. "Neben den 48 ChatGPT-Business-Prompts wird es demnächst auch Prompts für Online-Händler, zur Texterstellung und zur Kundengewinnung geben." Der Kurs und die Promptsammlungen sind sorgfältig und praxisnah aufbereitet. Die durchweg positiven Bewertungen der Nutzer bestätigen dies. Sollten dennoch Fragen auftauchen, steht Ursula Martens gerne zur Verfügung. Ein einfacher Weg ist die Vernetzung über LinkedIn, wo sie regelmäßig Tipps zu ChatGPT und zum Schreiben gibt. Zeit, Geld und Nerven sparen Wer in Zukunft schneller bessere Arbeitsergebnisse erzielen möchte, startet jetzt mit dem Kurs ChatGPT für Anfänger:innen: https://www.wortkind.de/shop/prompts-kurs . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WORTKIND - Texte, Marketing, PR und Coaching

WORTKIND bietet Texte, Marketing, PR sowie Coaching für Texter und Gründer. Sitz der Agentur ist Freising bei München. Über 1.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauten Inhaberin Ursula Martens bisher ihre Projekte an. Erfahrung seit 2007. Alle Arten von Texten. Für alle Branchen, kleine und große Unternehmen. Gewinnerin von 4 Texter-Preisen. Empfohlen von führenden Online-Marketern.

