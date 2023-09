Startseite AREALCONTROL präsentiert die Zukunft des Fuhrpark- und Flotten-Managements auf der NUFAM 2023 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-09-15 07:38. NUFAM 2023. Die AREALCONTROL GmbH stellt innovative Telematik-, IoT- und KI-Lösungen für Fuhrpark- und Flotten-Management aus und ist erneut für den Deutschen Telematik Preis 2024 nominiert. _Stuttgart, den 14. September 2023_ - Die Zukunft des Fuhrpark- und Flotten-Managements steht im Mittelpunkt der diesjährigen NUFAM 2023, die vom 21. bis 24. September in Karlsruhe stattfindet. AREALCONTROL, ein innovativer Vorreiter in der Branche, freut sich, seine Lösungen in Halle 3, Stand 321, zu präsentieren und die Besucher für "All You Can Fleet!© herzlich willkommen zu heißen. Am ersten Messetag, 21. September werden im Telematik-Forum spannende Kurzvorträge rund um Fuhrpark, Telematik, IoT, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung zu hören sein. Die NUFAM gilt als internationale Plattform für Nutzfahrzeuge aller Klassen, Aufbauten und Zubehör. AREALCONTROL, ein führender Anbieter von Telematik und IoT-Lösungen für das Fuhrpark- und Flotten-Management, wird auf der Messe wegweisende Lösungen für verschiedene Branchen wie Bau, Handwerk, Transport, Logistik, Service und Dienstleistung vorstellen. Die innovativen Lösungen umfassen: * Effizientes Fuhrpark- und Flotten-Management : AREALCONTROL ermöglicht Flotten effizient zu verwalten und Ressourcen optimal zu nutzen. Jährlich tausende Termine zuverlässig nachzuhalten und die nötigen Maßnahmen anzustoßen kann weitestgehend automatisiert werden. Stichwort "Kampf dem Fachkräftemangel".



* Verbesserte Sicherheit und Transparenz: Durch Telematik gewinnen Fuhrparkbetreiber mehr Kontrolle über ihre Fahrzeuge, was zu erhöhter Sicherheit und Transparenz führt. Durch das Auslesen der Fahrzeugdaten kann die Fuhrparkverfügbarkeit erhöht werden, weil Service- und Wartungsbedarf frühzeitig erkannt wird. "Machine Learning", ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz, dient im Hintergrund zur Früherkennung.



* Künstliche Intelligenz für die Touren-Planung : Durch optimierte und digitalisierte Prozesse in der Touren-/Auftragsplanung können nachweislich 20-35% weniger Fahrstrecken, somit erhebliche Kosteneinsparungen und parallel über 10% Zeitersparnis erzielt werden.



* Optimierte ANDROID-Mobilgeräte für Fahrpersonal: Neue Hardware für professionelle Einsätze im industriellen Umfeld mit hoher Schutzklasse IP67. Varianten mit 6"-Zoll und 8"-Zoll Bildschirm sowie umfangreichem Zubehör für ergonomisches Arbeiten werden präsentiert. Die " ArealPilot 360° App " zur Arbeitszeit-, Tätigkeits-, Kommunikations- und Auftrags-Tourenplanung inkl. Navigation sowie Datei-/Bilder Up- und Download ist für alle wichtigen Branchen im handwerklichen oder logistischen Außendienst konfigurierbar. Empirische Analysen belegen, zweistellige Prozent-Einsparungen sind möglich. Die Ist-Touren realer Flotten mit 40 LKW und 100 Service-Fahrzeugen wurden durch die Algorithmen bzw. "künstliche Intelligenz" zur Touren-Optimierung "nachgeplant". Das Ergebnis zeigte signifikante Einsparungen erforderlicher Fahrstrecken sowie deutlich weniger Zeitaufwand. Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer, ergänzt: "Offensichtlich herrscht insbesondere im Mittelstand sehr großer Aufklärungsbedarf über die heutigen Möglichkeiten. In anderen europäischen Ländern gehören Telematik, Apps und Touren-Optimierung bereits zur Grundausstattung." AREALCONTROL lädt alle Interessierten herzlich ein, die Zukunft des Fuhrpark- und Flotten-Managements auf der NUFAM 2023 zu entdecken. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland fon ..: 071160179-0

fax ..: 071160179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de Die Arealcontrol GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Trans-port/Logistik, Handel, Handwerk-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flotten- und Fuhrparkbedarf in vielen Anwendungen und Branchen zur Verfügung. Zuletzt ge-wann Arealcontrol den Deutschen Telematik Award 2022 in der Kategorie Apps und den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2022, Kategorie "Field Service". Bereits 2018 den 1. Platz für Service-PKW sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 - 2020 in LKW-Kategorien. Pressekontakt: KfdM - Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten