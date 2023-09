Startseite „Das verschlungene Rätsel“ – Neues Labyrinth-Spiel Pressetext verfasst von jmmgc am Do, 2023-09-14 18:01. Der Softwarehersteller JMMG Communications aus Königswinter am Rhein freut sich, die Veröffentlichung eines neuen Rätsel-Spiels für Windows bekannt zu geben. „Das verschlungene Rätsel“ verspricht stundenlangen Spaß und knifflige Rätsel für Spieler aller Altersgruppen. Sie befinden sich in einem Labyrinth und müssen den Schlüssel und den Ausgang finden. Auf dem Weg dorthin lauern viele Fallen. Features des Spiels: ? Eine eindrucksvolle Sammlung von Labyrinthen und Irrgärten: Tauchen Sie in eine Spielwelt ein, die Ihr Denkvermögen herausfordern wird.

? Spannende Rätsel: Das Spiel bietet eine Vielzahl von Rätseln, die Ihre grauen Zellen auf die Probe stellen und gleichzeitig jede Menge Spaß bieten.

? Vielseitige Steuerung: Steuern Sie Ihren Charakter mühelos mit der Tastatur, über den Touchscreen oder mit einem Joystick.

? Erweiterte Herausforderung: Schränken Sie die Sicht ein oder setzen Sie sich eine 15-minütige Spielgrenze, um zusätzlichen Druck zu erzeugen.

? Eigenes Labyrinth erstellen: Nutzen Sie den integrierten Editor, um eigene Labyrinthe und Irrgärten zu erstellen. Teilen Sie Ihre Level mit anderen Spielern.

? Umfangreiche Anleitung: Das Spiel wird von einer umfangreichen Anleitung begleitet, die sicherstellt, dass quasi keine Fragen unbeantwortet bleiben. Dieses kostenfreie Labyrinth-Spiel bietet eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen und gleichzeitig das Gehirn zu trainieren. Das Spiel ist kostenlos zum Download verfügbar. Wir laden Sie herzlich ein, dieses Abenteuer zu erleben und Ihre Fähigkeiten zum Lösen von Rätseln unter Beweis zu stellen. Weitere Informationen sowie das Spiel zum Download finden Sie unter

https://www.jmmgc.com/labyrinth/