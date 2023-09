Startseite Roborock Q5 Pro & Q8 Max gehen in den Verkauf Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-14 16:03. Am 14. September starten die neue Einsteiger- und Mittelklasse im Handel. Roborock definiert die Mittel- und Einsteigerklasse für gründliche und sorgenfreie Reinigung neu! Nie war Qualität so gut und günstig!

Zum Verkaufsstart am 14. September ist der Q5 Pro ab einer unverbindlichen Preisempfehlung 349 EUR, der Q8 Max ab 499 EUR erhältlich. In der Version mit Dock kostet der Q8 Max+ 699 EUR. Folgende Händler bieten zeitlich begrenzt sehr attraktive Launch-Rabatte: Amazon:

Q5 Pro 289 Euro

Q8 Max in Weiß / in Schwarz 389 Euro

Q8 Max+ in Weiß / in Schwarz 479 Euro Kaufland:

Q8 Max in Weiß / in Schwarz 389 Euro

Q8 Max+ in Weiß / in Schwarz 479 Euro Geekbuying:

Q8 Max in Weiß 389 Euro

Q8 Max+ in Weiß 479 Euro Roborock Q5 Pro & Q8 Max - Für ein sorgenfreies, hochwertiges Reinigungserlebnis Der Q5 Pro ist die neueste Einstiegsvariante der Q-Serie des Unternehmens, während der Q8 Max erweiterte Funktionen wie die Hindernisvermeidung bietet. Beide Modelle sind mit dem effizienten DuoRoller™-Bürstensystem ausgestattet. Das garantiert weniger verfilzte Haare und 20% mehr Haarentfernung auf Teppichen. Dank der starken Saugleistung von 5.500 Pa können Benutzer Schmutz, Haare, Staub und Tierhaare auf allen Bodentypen problemlos entfernen. Für diese Preisklasse keine Selbstverständlichkeit: Q5 Pro und Q8 Max verfügen über eine LiDAR-basierte Navigation, die eine detaillierte Karte der Umgebung erstellt und die Steuerung des Roboters mit der Roborock-App vereinfacht. Die App biete zudem Komfortfunktionen wie No-Go-Zonen, "schnelle Reinigung" und "Reinigung entlang der Bodenrichtung." Der Q8 Max ist außerdem mit dem Reactive Tech Obstacle Avoidance System ausgestattet, das es dem Roboter ermöglicht, gängige Hindernisse im Haushalt zu umfahren. Der Q5 Pro und der Q8 Max bieten erprobte Wischsysteme, die das gleichzeitige Saugen und Wischen ermöglichen. Die +-Version, der Q8 Max+, ist mit der beliebten RockDock® Station zur automatischen Entleerung mit Staubbeuteln der Filterklasse E-12 ausgestattet. Bis zu 7 Wochen lang Staub aufnehmen, ohne Eingriff! Roborock hat sich der Innovation bei der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Haushaltsreinigungsgeräten verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Derzeit ist Roborock in mehr als 40 Ländern erhältlich, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Unternehmen verfügt über vier Standorte mit Büros in Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.roborock.com/. Firmenkontakt

Roborock Germany GmbH

Kai Zantke

Harffstr. 47

40591 Düsseldorf

+49 911 310910 0

https://de.roborock.com/ Pressekontakt

rtfm GmbH

Sven Schirmer

Flößaustr. 90

90763 Fürth

+49 911 310910 0

https://rtfm-pr.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten