Startseite GEMA International zum 10. Mal in Folge ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-14 12:23. GEMA International im Gartner® Magic Quadrant™ für Managed Mobility Services, Global, 2023 Als ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen im Device Management, erscheint GEMA International 2023 erneut als "Visionary" im Gartner Magic Quadrant für Managed Mobility Services, Global. Bereits zum 10. Mal in Folge konnte sich GEMA International somit im Magic Quadrant platzieren. Der Erfolg basiert vor allem auf dem herausragenden weltweiten Service, den die GEMA-Kunden auf der ganzen Welt rund um die Uhr zu schätzen wissen. "GEMA International ist einer der wenigen Akteure auf dem Markt, der den gesamten Lebenszyklus von Devices umfassend und zugleich reibungslos aus einer Hand anbieten kann. Sich auf das Nutzererlebnis und weltweit verfügbaren vor-Ort-Service zu jedem Zeitpunkt zu konzentrieren ist dabei seit jeher unser Schlüssel zum Erfolg. Dieses Streben nach dem perfekten Kundenservice hat uns Jahr für Jahr einen Platz im Magic Quadrant eingebracht!", freut sich Heiko Friedrich, CEO der GEMA International. Magic Quadrant Reports sind das Ergebnis einer gründlichen, faktenbasierten Forschung in spezifischen Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Anbieter werden in vier Quadranten positioniert: Leaders, Challengers, Visionaries and Niche Players. Die Studie ermöglicht es Ihnen, im Abgleich mit ihren Geschäfts- und Technologieanforderungen, den größten Nutzen aus unseren Marktanalysen zu ziehen. Um Interessierten Unternehmen einen Überblick über den Managed Mobility Services-Markt zu gewähren, stellt GEMA International den " Gartner Magic Quadrant 2023 für Managed Mobility Services (http://www.thegema.com/gartner2023)" - Report kostenlos bereit. (Report auf Englisch) GEMA ist Experte für Enterprise Mobility und End User Productivity als Teil einer Unternehmensgruppe mit mehr als 1.300 Mitarbeiter:innen in 23 Ländern. Gemeinsam mit Lizenznehmern in 60 Ländern stellt GEMA den Kunden global die Basis für mobile Arbeit bereit. Mit einem weltweit identischen Vor-Ort-Service in nativer Sprache bieten wir unseren Kunden eine extrem hohe Qualität im täglichen Support. Kontakt

GEMA Germany GmbH

Sebastian Greven

Reinhardtstraße 7

10117 Berlin

040 42938 350

http://www.thegema.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten