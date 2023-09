Der Geschmack der 1920er Jahre zu Gast am Potsdamer Platz

Babylon Berlin x Sweet Capital by Wöllhaf - Premium-Spirituosen zur Free-TV-Premiere der 4. Staffel der Erfolgsserie Babylon Berlin

Berlin entdeckt den Geschmack der Roaring Twenties! Im Herzen von Berlin startet die Kooperation zwischen Babylon Berlin Spirits und der Wöllhaf-Gruppe beim Potsdamer Platz Festival am 15. und 16. September.

Zur Free-TV-Premiere der vierten Staffel von Babylon Berlin, der weltweit gefeierten deutschen Serie der 1920er werden Alt-Berliner Premium-Spirituosen in limitierten Auflagen auf den Markt gebracht - direkt am Potsdamer Platz im neuartigen Gastro-Retail-Konzept Sweet Capital - sweets & coffee. Die Berlin Babylon Spirits sind handgefertigt nach originalen Rezepturen aus den 1920er-Jahren und versprechen einen authentischen Geschmackseindruck der Goldenen Zwanziger.

Die Kooperation zwischen Babylon Berlin Spirits und der Wöllhaf-Gruppe wird im Rahmen des Potsdamer Platz Festivals am 15. und 16. September 2023 dem Berliner Publikum präsentiert. Besucher der Jubiläums-Party am Potsdamer Platz können an der Babylon Berlin Bar die neuen Spirituosen testen und den Geschmack des Nachtlebens der 1920er Jahre genießen. Zum Potsdamer Platz Festival gibt es an beiden Tagen Gin & Vodka Tastings und exklusive Gutscheine von Sweet Capital - sweets & coffee.

Die Produkte zur Kult-Serie Berlin Babylon passen perfekt zu unserem hochwertigen und fein abgestimmten Konzept Sweet Capital. Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit mit Babylon Berlin in den kommenden Monaten und Jahren - auch an weiteren Standorten unserer Gruppe.

Jörg Rösemeier, Geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe

Weitere Aktionen sind geplant zum Free-TV Start der vierten Staffel Ende September sowie zur Eröffnung des neuen Wöllhaf-Stores Germany On My Mind in The Place Ende Oktober.

Babylon Berlin - die weltweit gefeierte und erfolgreichste deutsche Serie - beeindruckt durch bildgewaltige Inszenierung und spannende Erzählstränge. Ein Hauch von Verruchtheit durchzieht die Serie, die eine meisterhafte Balance zwischen einem eindringlichen Historiendrama und Fernsehkunst im Stil des Arthouse Cinema findet.

Die vierte Staffel ist ab Ende September in der ARD-Mediathek verfügbar und wird ab 1. Oktober im Programm der ARD zur Primetime gezeigt.

Die limitierten Spirituosen zur TV-Serie:

-Libertinage 1920s Vodka: Alt-Berliner Premium Vodka, 500ml, 42% vol. Veredelt mit Waldmeister und Kochsalz, gelagert in über 100 Jahre alten Steinzeug-Gefäßen.

-Ambassadeur 1920s Gin: Alt-Berliner Premium Gin, 500ml, 47% vol. Mit Hauptaugenmerk auf der Wachholderbeere, verfeinert durch eine Vielfalt an Gewürzen und Botanicals.

Die Preußische Spirituosen Manufaktur, mit beinahe 140-jähriger Geschichte, steht für Handwerkskunst, Tradition und Qualitätsanspruch. Als aktives Museum im Berliner Wedding bietet sie Einblicke in historische Verfahren und Rezepturen der Spirituosenherstellung.

Sweet Capital - sweets & coffee ist das neuartige Gastro- und Retailkonzept der Wöllhaf-Gruppe

Sweet Capital

The Playce - Potsdamer Platz, Alte Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin

Erdgeschoss High Street Ground Floor

Öffnungszeiten: werktäglich von 9 bis 21 Uhr, Wochenende und Feiertage von 10 bis 21 Uhr

Im Netz: https://www.woellhaf-retail.de/standorte-shops/sweet-capital/ueberblick/

by Wöllhaf steht für jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Gastronomie, Retailgeschäften und Eventlocations an deutschen Flughäfen.

Mit mehr als 20 Restaurants und Shops in Berlin, Frankfurt und Köln-Bonn ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 300 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote für Reisende auszeichnet.

Ab sofort steht Wöllhaf auch für innovative Konzepte an weiteren pulsierenden und spannenden Orten -so zum Beispiel am Potsdamer Platz in Berlin.

