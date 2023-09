Startseite "Mediverse": Arvato vereinfacht Direktbestellungen von pharmazeutischen und medizinischen Produkten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-14 11:33. Neue digitale Plattform für das Gesundheitswesen geht live Gütersloh - Mit der Entwicklung der digitalen Bestellplattform "Mediverse" ermöglicht Arvato ab sofort sämtlichen Akteuren im Gesundheitswesen eine effiziente Onlinebestellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten direkt beim Hersteller. Bisher haben sich kaum Standards für diesen Bestellkanal etabliert, insbesondere nicht auf europäischer Ebene. Arvato bietet hiermit eine Lösung, um den Bestell- und Kommunikationsprozess zu vereinfachen sowie ihn einer großen Zahl von Herstellern und ihren Endkunden verfügbar zu machen. Nachdem die Bestellplattform in den zurückliegenden Monaten intensiv von Apotheken und Herstellern getestet wurde, ist sie nun produktiv im Einsatz. Wenn Apotheken oder Krankenhäuser Gesundheitsprodukte wie Arzneimittel oder Medizinprodukte direkt von Herstellern und nicht über Großhändler beziehen, läuft die Bestellabwicklung bislang bei Weitem nicht so effizient und digital ab, wie es in anderen Wirtschaftszweigen längst Standard ist. Hersteller setzen in der Regel nach wie vor auf Telefon, E-Mail und Fax.

Für eine effizientere Gestaltung der Bestell- und Kommunikationsprozesse und die Bereitstellung für Hersteller und ihre Endkunden hat Arvato die Plattform Mediverse entwickelt. Diese ermöglicht nicht nur eine Onlinebestellung in wenigen Schritten, sondern bietet mit nur einer Registrierung rund um die Uhr Informationen zu Produktverfügbarkeit und -preisen, Auftragsstatus, Zugang zur gesamten Bestell- und Kommunikationshistorie sowie zu sämtlichen auftragsbezogenen Dokumenten wie etwa Rechnungen und Ablieferbelegen. "Weiterer Vorteil von Mediverse ist, dass mit der Bestellplattform auch dem zunehmenden Mangel an qualifizierten Mitarbeitern entgegengewirkt werden kann, der nicht nur die Apotheken und Kliniken belastet, sondern auch die Kundenbetreuungskapazitäten der Hersteller", sagt Fabian Treese, Vice President Healthcare bei Arvato. Als Experte für das Thema Customer Experience ist er sich sicher, dass diese Mitarbeiter der wesentliche Faktor sind, um die Betreuung der Endkunden gerade in komplizierten und dringlichen Fällen zu übernehmen. "Auch künftig wird die persönliche Betreuung von Apotheken und Kliniken eine wichtige Rolle spielen. Dafür müssen Kundenbetreuungsteams durch neue und die Integration bestehender digitaler Lösungen entlastet werden, durch die die Bearbeitung vermeidbarer Kundenanfragen entfällt", erläutert Fabian Treese. Pharma- und Medizinproduktehersteller profitieren durch Mediverse darüber hinaus von einer zuverlässigen und skalierbaren Betreuung ihrer Kunden. "Dies wirkt sich positiv auf die Kundenzufriedenheit aus", so Treese. Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Aspekt, wie Oliver Schlink, Produktmanager Mediverse bei Arvato, erklärt: "Mit Mediverse bieten wir Herstellern die Möglichkeit, ihren Kunden einen zeitgemäßen digitalen Servicekanal bereit zu stellen, ohne die aufwendige eigene IT-Entwicklung und die selbständige, nachgelagerte Bekanntmachung und Betreuung stemmen zu müssen. Mit Mediverse werden die digitalen Angebote der Hersteller für Apotheken und Kliniken schneller auffindbar und nutzbar. Denn sobald sie einmal auf der Bestellplattform registriert sind, haben sie Zugang zu sämtlichen Mediverse-Partnern." Mit einem Team aus IT- und Digitalexperten sowie Healthcare-Spezialisten wird Mediverse kontinuierlich weiterentwickelt, um zusätzliche Funktionen zu integrieren. Dabei wird sich Arvato nicht nur auf Deutschland fokussieren, sondern wird die Plattform künftig in weiteren europäischen Märkten bereitstellen und die Weiterentwicklung fortlaufend im engen Zusammenspiel mit seinen Best-Practice-Lösungen zur Logistikabwicklung vorantreiben. "Somit können Hersteller Mediverse nicht nur als eigenständigen Service nutzen, sondern auch eine vollstufig integrierte und digitalisierte Order-to-Cash-Distributionslösung aus einer Hand erhalten. Das unterscheidet uns von sämtlichen international agierenden Supply Chain-Dienstleistern in Europa", so Fabian Treese. Mediverse wird zum ersten Mal im Rahmen des Vortrags "Mediverse - Digitalisierung von Bestell- und Serviceprozessen für die Apotheke" auf der expopharm vorgestellt. Die europäische Leitmesse für den Apothekenmarkt findet vom 27. bis 30. September 2023 in Düsseldorf statt. Weitere Informationen zu Mediverse finden Sie unter www.mediverse-online.com Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen. Gesundheitssysteme, Vertriebskanäle und Distributionswege wandeln sich stetig, damit existierende sowie hochinnovative Arzneimittel und Medizinprodukte zu angemessenen Kosten den bestmöglichen Nutzen für Patienten entfalten können. Wir unterstützen Sie auf diesem Weg. Arvato verbindet Healthcare-Expertise und Skaleneffekte mit tiefer Prozess- und IT-Kenntnis und entwickelt darauf basierend maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen. Unsere Kunden profitieren von integrierten Order-2-Cash-Lösungen, die sie enger mit dem Point of Care vernetzen und letztendlich den Patienten unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: arva.to/healthcare Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 145.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv. Kontakt

