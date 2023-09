Startseite Golden Tag plant Namensänderung zu Silver Storm Mining und startet Programm 2023 zur Steigerung der Markenbekanntheit Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-09-13 19:19. Toronto (Ontario), 13. September 2023 / IRW-Press / Golden Tag Resources Ltd. (Golden Tag oder das Unternehmen) (TSX-V: GOG | OTCQB: GTAGF | FWB: GTD) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Abhängigkeit des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der Behörden und der Aktionäre beabsichtigt, seinen Namen von Golden Tag Resources Ltd. zu Silver Storm Mining Inc. zu ändern. Greg McKenzie, President und CEO von Golden Tag, sagte: Wir beginnen mit der Namensänderung, um das strategische Ziel des Unternehmens, ein auf Lateinamerika fokussierter Silberproduzent zu werden, besser widerzuspiegeln. Der kürzlich abgeschlossene Erwerb des Silberminenkomplexes La Parrilla (La Parrilla) im mexikanischen Bundesstaat Durango ist der erste Schritt in diesem Prozess. Angesichts des Potenzials von La Parrilla sieht das Management hervorragende Möglichkeiten, den Aktionärswert zu steigern - dank eines äußerst fokussierten Silberunternehmens, das erfolgreich unter dem Namen Silver Storm firmieren wird. Die geplante Namensänderung unterliegt der behördlichen Genehmigung, einschließlich jener der TSX Venture Exchange, sowie einer Genehmigung der Aktionäre bei der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre, die am 30. Oktober 2023 stattfinden wird. Weitere Details hinsichtlich der Namensänderung werden vor dem Wirksamkeitsdatum bekannt gegeben werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen für das Jahr 2023 ein Programm zur Steigerung des Bekanntheitsgrades bei den Investoren und zur Verbesserung der Marktliquidität der Aktien des Unternehmens an der TSX-V, der OTCQB und der Börse Frankfurt gestartet. Greg McKenzie, President und CEO von Golden Tag, sagte außerdem: Nach der Übernahme von La Parrilla ergreifen wir weitere Maßnahmen, um unsere Kommunikation und unsere Markenbekanntheit über eine Reihe von Plattformen zu steigern. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Programm den Investoren dabei helfen wird, das beträchtliche Wertangebot einer Beteiligung an Golden Tag zu verstehen. Der Komplex La Parrilla kann auf eine lange Produktionsgeschichte zurückblicken und beherbergt eine bedeutsame Infrastruktur vor Ort, einschließlich einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 tpd. Unser bevorstehendes Bohrprogramm mit Ergänzungs- und Step-out-Bohrungen in der Nähe der bestehenden Erschließung soll das starke Ressourcenpotenzial der Mine verdeutlichen. Wir freuen uns darauf, uns in den kommenden Monaten mit unseren Investoren zu treffen. Die geschätzten Kosten für das Programm belaufen sich auf etwa 400.000 CAD und setzen sich wie folgt zusammen: Dienstleister Dienstleistungen Laufzeit Kosten

Phenom Ventures LLC Digitale Marketingdienstleistungen zur 9 Monate ab April 2023 175.000 USD

Steigerung des Bekanntheitsgrades des

Unternehmens und dessen Geschäft.

Bedeutsame Exposition in den USA bei

Privatpersonen mit hohem

Eigenkapital.

NAI Interactive Ltd. Modernes Online- und Social-Media-Programm 9 Monate ab April 2023 - danach kann der 25.000 CAD

für chinesische und englische Leser online Vertrag im beiderseitigen schriftlichen

über soziale Medien, die Website von NAI500 Einvernehmen der Vertragsparteien

und die verlängert

E-Mail-Abonnentenliste. werden.

GOLDINVEST Consulting Digitale Marketingdienstleistungen für die 12 Monate ab April 2023 - danach kann der 30.000 EUR

GmbH deutschsprachige Finanzwelt über das Portal Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen

GOLDINVEST.de. GOLDINVEST wird auch der Vertragsparteien um weitere 6 Monate

Übersetzungsdienstleistungen für verlängert

Pressemitteilungen werden.

anbieten.

Arne Lutsch Digitale Marketing- und 8 Monate ab April 2023 24.400 CAD

Social-Media-Dienstleistungen,

einschließlich schriftlicher und

Videoinhalte und Diskussionen, die sich an

Investoren in Europa

richten.

WSS Ltd. Modernes Online- und Social-Media-Programm 12 Monate ab April 2023 60.000 CAD

mit umfassender Bereitstellung von

Pressemitteilungen, Interviews und anderen

vom Unternehmen erstellten

Inhalten.

Eric Wetterling Website-Sponsoring, Bereitstellung von 12 Monate ab April 2023 10.000 USD

Unternehmensnachrichten und Unterstützung

über soziale

Medien. Über Golden Tag Resources Golden Tag Resources Ltd. richtet sein Hauptaugenmerk auf Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Golden Tag schloss vor Kurzem die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, eines ertragreichen Komplexes, der aus fünf Untertageminen und einer ehemaligen Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen besitzt auch das Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.goldentag.ca . Nähere Informationen erhalten Sie über: Greg McKenzie, President & CEO

Tel: 416-504-2024G

greg.mckenzie@goldentag.ca Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Effektivität der Kampagnen zur Steigerung des Markenbewusstseins und zur Bekanntmachung der Marke, die Einleitung eines Rebranding-Prozesses und die Änderung des Firmennamens, die Fähigkeit, den La Parrilla-Komplex wieder in Produktion zu bringen, sowie die zukünftigen Explorationsergebnisse bei La Parrilla. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele der Möglichkeiten des Unternehmens entziehen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass nicht zugesichert werden kann, dass die künftigen Explorationsprogramme des Unternehmens die Mineralressourcenbasis erweitern oder zu einer Aufwertung des Konfidenzniveaus der Mineralressourcen führen werden; dass sich die oben genannten Annahmen als nicht gültig oder verlässlich erweisen, das Risiko, dass das Unternehmen sein Ziel, La Parrilla wieder in Produktion zu bringen, nicht erreichen kann, die Marktbedingungen und die Volatilität sowie die globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der erhöhten Volatilität und der potenziell negativen Bedingungen für die Kapitalbeschaffung, die sich aus dem Fortbestehen oder der Eskalation der COVID-19-Pandemie ergeben; das Risiko von Verzögerungen und/oder der Einstellung geplanter Arbeiten oder von Änderungen der finanziellen Lage des Unternehmens und der Entwicklungspläne; Risiken im Zusammenhang mit der Auswertung von Daten (auch in Bezug auf mineralisiertes Material von Dritten) hinsichtlich Geologie, Gehalt und Kontinuität von Minerallagerstätten, der Ungewissheit der Geologie, des Gehalts und der Kontinuität von Minerallagerstätten und des Risikos unerwarteter Schwankungen der Mineralressourcen, des Gehalts und/oder der Gewinnungsraten; Risiken im Zusammenhang mit Gold-, Silber- und anderen Rohstoffpreisschwankungen; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbaumaterialien und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind; sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten, einschließlich der mexikanischen Bergbaureform; Risiken im Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und -haftung; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Golden Tag Resources Ltd.

Greg McKenzie

22 Adelaide Street West, Suite 2020

M5H 4H3 Toronto, ON

Kanada email : info@goldentag.ca Pressekontakt: Golden Tag Resources Ltd.

Greg McKenzie

22 Adelaide Street West, Suite 2020

M5H 4H3 Toronto, ON email : info@goldentag.ca Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten