Startseite USCM engagiert Capital Analytica für Investor Relations Dienstleistungen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-09-13 19:10. Vancouver, British Columbia--(13. September 2023) - US Critical Metals Corp. (CSE: USCM) (OTCQB: USCMF) (FSE: 0IU0) ("USCM" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-metals-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es Triomphe Holdings Ltd. (dba Capital Analytica) "Capital Analytica" beauftragt hat, einen vielseitigen Service zur Verbesserung der Verkaufsförderung anzubieten. Capital Analytica ist ein Unternehmen mit Sitz in Nanaimo, BC. Gemäß der Vereinbarung hat sich Capital Analytica bereit erklärt, dem Unternehmen Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen im Austausch für einen Gesamtbetrag von 60.000 US-Dollar zu erbringen. Die Dienstleistungen umfassen die fortlaufende Beratung zu sozialen Medien in Bezug auf Engagement und Verbesserung, Berichterstattung über soziale Stimmungen, Berichterstattung über soziales Engagement, Überwachung von Diskussionsforen und Berichterstattung, Verbreitung von Unternehmensvideos und andere damit verbundene Investor-Relations-Dienstleistungen. Der Vertrag mit Capital Analytica hat eine Laufzeit von drei Monaten und beginnt am 13. September 2023. Capital Analytica und USCM sind keine verbundenen Parteien und arbeiten zu marktüblichen Bedingungen. Weder Capital Analytica noch ihre Auftraggeber sind direkt oder indirekt an den Wertpapieren des Unternehmens beteiligt oder haben das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Jeff French

Präsident

Capital Analytica

Telefon: +1 (778) 882-4551

E-Mail: jeff@capitalanalytica.com Darren Collins

CEO & Direktor

US Critical Metals Corp.

Telefon: +1 (786) 633-1756

E-Mail: dcollins@uscmcorp.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die kanadische Wertpapierbörse noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf USCM angesehen werden können. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von USCM oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Dienstleistungen, die im Rahmen der Vereinbarung voraussichtlich erbracht werden, und die Vergütung, die für diese Dienstleistungen gezahlt wird. Obwohl USCM der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der Covid-19-Pandemie, nachteiligen Branchenereignissen, dem Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen und dem Zeitplan für solche Genehmigungen, der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu den Gemeinden, in denen USCM tätig ist oder tätig werden möchte, zukünftigen legislativen und behördlichen Entwicklungen im Bergbausektor, der Fähigkeit von USCM, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Bergbauindustrie und den Märkten in Kanada und allgemein; die Fähigkeit von USCM, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; der Wettbewerb; das Risiko, dass sich eine der Annahmen als ungültig oder unzuverlässig erweist, was zu Verzögerungen oder zur Einstellung geplanter Arbeiten führen könnte; Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Daten, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen von USCM übereinstimmen; sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die für Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten und für USCM gelten, einschließlich jener, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten von USCM auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com . Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von USCM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. USCM kann sich dazu entschließen, verpflichtet sich jedoch nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: US Critical Metals Corp.

