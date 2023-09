Startseite KKC Koffer und Internorm führen Präsentationskoffer zur Serienreife Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-09-12 15:50. Die KKC Koffer GmbH ist stolz darauf, den erfolgreichen Abschluss ihres jüngsten Projekts mit Internorm, Europas Fenstermarke Nr. 1, bekannt zu geben. Die Zusammenarbeit, die im Jahr 2020 begann, zielte darauf ab, spezielle Präsentationskoffer für den Außendienst und Handelspartner von Internorm zu entwerfen und herzustellen. Nach intensiven Gesprächen und Planungen, in denen gemeinsam klare Anforderungen an den Koffer definiert wurden, hat das engagierte Team von KKC Koffer einen Prototypen entwickelt. Dieser Trolley-Koffer sollte nicht nur verschiedene Fenstermuster wie Profile, Ecken und Griffe zeigen, sondern auch genügend Raum für Farbmusterkarten und Prospekte bieten. Das beeindruckende Design wurde durch einen vollflächigen Digitaldruck des Internorm-Logos und -Designs auf dem Kofferdeckel abgerundet. Der Prototyp wurde im September 2022 bei einer überregionalen Marketingveranstaltung in Prag vorgestellt und fand sofort begeisterte Zustimmung. Die erfolgreiche Präsentation führte zur Entscheidung, eine erste Serie für die weiteren Märkte zu produzieren. Im Dezember 2022 wurde diese Serie, wie vereinbart, an Internorm ausgeliefert und war ein voller Erfolg. Die beiden Kooperationspartner, KKC Koffer und Internorm, äußerten sich sehr zufrieden mit dem Projekt und der Qualität des finalen Produkts. "Bis heute sind wir sehr zufrieden mit dem hoch-individualisierten Präsentationskoffer aus unserem Hause für Internorm. Eine schnelle Serienreife bei gleichzeitig sehr hoher Qualität zu erreichen war nur aufgrund der intensiven und professionellen Zusammenarbeit möglich, die von beiden Seiten zielstrebig umgesetzt wurde. Es ist eine wahre Win-Win-Situation für Internorm und KKC Koffer entstanden. Wir freuen uns schon auf weitere gemeinsame Projekte", erklärt Martin Chalupa - Geschäftsführer der KKC Koffer GmbH. Weitere Informationen zum Portfolio der KKC Koffer GmbH sind online unter https://www.kkc-koffer.de/ verfügbar. Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 hat sich die KKC Koffer GmbH als Produzent von Koffern und Behältern für Geschäftsanwendungen etabliert. Heute, im Jahr 2023, steht das Traditionsunternehmen für qualitativ hochwertige Kofferlösungen, die sowohl in kleinen als auch in großen Mengen nach dem neuesten technologischen Stand entwickelt, hergestellt und geliefert werden. Die KKC Koffer GmbH zeichnet sich durch einen vielseitigen Maschinenpark aus, der auf die Fertigung von Koffern aus Aluminium und Kunststoff spezialisiert ist. Zudem profitieren Kunden und Partner von innovativen, hauseigenen Herstellungsmethoden, die die Produktion von maßgeschneiderten B2B-Koffern ermöglichen. Ergänzt werden die Koffer durch individuell angepasste Elemente wie Schaumstoffeinlagen, Trennwände und Polsterungen, die in Deutschland gefertigt und zusammengestellt werden. Von der anfänglichen Konzeption über die Produktion bis hin zur globalen Distribution - die KKC Koffer GmbH bietet ihren Kunden einen passgenauen Service. Kontakt

KKC Koffer GmbH

Martin Chalupa

Schröttinghauser Straße 20

32351 Stemwede-Levern

+49 (0)5745-92050

