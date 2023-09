Startseite Artnight im Hotel Pullman Berlin Schweizerhof Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-09-12 15:33. So facettenreich wie Berlin selbst. Pressemitteilung

Berlin, 12. September 2023 Pullman Artnight Am 15. September 2023 lädt das Hotel Pullman Berlin Schweizerhof zu einem bunten Abend voller Kunst und Musik ein. Sechs ausgewählte Künstler präsentieren auf den Etagen ihre Werke und freuen sich auf anregende Gespräche mit den Gästen. Keiner gleicht dem anderen, ebenso ihre Kunst.

Für Drinks und Gaumenfreuden ist gesorgt. Musikalisch dürfen Sie sich von einer Drag Queen und einem Elektro DJ überraschen lassen. Künstler, die sich auf unseren Etagen zeigen: Fabian Hemmert

"Meine Gemälde sind interaktive Artefakte, die auf eine besondere Rezeption abzielen: Sie sollen die Aufmerksamkeit nach innen lenken, auf die ureigene Reaktion."

https://www.krickelkrackel.com/de/der-kuenstler Nicoleta

"Ihre Kunstkarriere ist ein leuchtendes Beispiel für kontinuierliches Wachstum und die Verpflichtung zur Perfektion."

https://www.nicoletagallery.com/ Vera Kochubey

"Auf der Suche nach kreativer Befreiung fand sie in der knalligen New Yorker Pop-Art der 80er farbenfrohe Freude und visuelle Flucht aus der grauen Moskauer Realität."

https://www.verakochubey.com/ Ilja Freer

"Sei wild, rebellisch, ungewöhnlich - sei so, wie du sein willst und nicht wie andere dich haben wollen."

https://www.freerarts.com/ Peer Kriesel

"Er beschäftigt sich in seinem Werk mit dem Thema Identität und Werte im Zeitalter des digitalen Wandels und der digitalen Gesellschaft."

https://peerkriesel.com/info Bellis Perennis

"Gehüllt in Anonymität begibt er sich auf eine Odyssee durch das Reich der Kunst und enthüllt eine einzigartige Perspektive auf die Welt des künstlerischen Ausdrucks."

https://bellis-perennis.eu/ So facettenreich wie Berlin und seine Bewohner selbst wird unsere Artnight und ihre Gäste. Verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Stilikonen aus Berlin und jede Menge Kunstinteressierte werden den Abend mit uns verbringen. Es wird einen roten Teppich und Fotografen geben. Wir rechnen mit bis zu 250 Gästen und bitten um vorherige Anmeldung via Mail. Kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen! Das im eleganten Bauhausstil gestaltete Pullman Berlin Schweizerhof vereint avantgardistisches Interieur mit schlichter Funktionalität.

Die Welt moderner Globetrotter ist dynamisch und kosmopolitisch. Und unsere Welt ist ihr Spielfeld. Firmenkontakt

Jessica Tilch

Jessica Tilch

Budapester Str. 25

10787 Berlin

03026962905

https://www.pullman-berlin-schweizerhof.com/ Pressekontakt

Hotel Pullman Berlin Schweizerhof

Jessica Tilch

Budapester Str. 25

10787 Berlin

03026962905

https://www.pullman-berlin-schweizerhof.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten