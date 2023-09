Startseite Jubiläum und Literatur: Minister a. D. Prof. Dr. Günther Krause veröffentlicht "Rückblick" anlässlich seines 70. Geburtstags Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-09-08 21:19. Am 13. September 2023 feiert Prof. Dr. Günther Krause (CDU), ehemaliger ostdeutscher Staatssekretär und Minister, seinen 70. Geburtstag. Dieses bedeutende Ereignis wird von der Veröffentlichung seines Buches "Rückblick" begleitet, das einen faszinierenden Einblick in sein facettenreiches Leben und seine herausragende politische Laufbahn gewährt. "Rückblick" erzählt Günther Krauses Lebensweg, von seinen frühen Anfängen bis zu seinen maßgeblichen Beiträgen zur deutschen Einigung. Die lebendige Darstellung rückt die biografischen Highlights des Politikers in den Vordergrund. Von seinen Schritten nach dem Abitur bis zu seinem politischen Engagement und seiner Beteiligung an bedeutenden historischen Ereignissen bietet "Rückblick" eine fesselnde Darstellung seiner Lebensreise. Weggefährten und Kollegen äußern sich zudem zu Günther Krause und teilen ihre Einschätzungen über seine Persönlichkeit. Die Karriere von Prof. Dr. Günther Krause ist geprägt von vielfältigen Stationen, die seine beeindruckende Lebenslaufbahn verdeutlichen. Eine dieser bedeutenden Stationen war seine Rolle als Parlamentarischer Staatssekretär während eines entscheidenden Zeitraums in der deutschen Geschichte. Zwischen Mitte April und dem 2. Oktober 1990 bekleidete Günther Krause dieses einflussreiche Amt unter dem damaligen Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maiziere. In dieser Funktion führte er die Verhandlungen auf der ostdeutschen Seite während der Gespräche über den deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Ein historischer Meilenstein in seiner Karriere war die gemeinsame Unterzeichnung dieses Vertrags am 31. August 1990, bei der er Seite an Seite mit Wolfgang Schäuble agierte. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 übernahm Günther Krause eine wichtige politische Rolle in der von Bundeskanzler Helmut Kohl geführten Bundesregierung. Zunächst bekleidete er das Amt des Bundesministers für besondere Aufgaben, bevor er am 18. Januar 1991 zum Bundesminister für Verkehr ernannt wurde. In dieser Funktion trug er eine große Verantwortung und gestaltete maßgeblich die Verkehrsinfrastruktur und -politik des wiedervereinigten Deutschlands mit. Später in seiner Karriere wendete sich Günther Krause neuen Herausforderungen zu und setzte sich mit großer Leidenschaft für Lösungen im Bereich der alternativen Energiegewinnung durch Neutrinos ein. Diese bemerkenswerte Vielseitigkeit und das Engagement für innovative Ideen machen seine Karriere zu einem faszinierenden Lebenswerk. Das Buch "Rückblick" wird im renommierten Verlag edition winterwork, Borsdorf, mit der ISBN-Nummer: 978-3-98913-032-6 veröffentlicht. Es umfasst 570 Seiten, inklusive Fotomaterial, Reden, Verträge und persönliche Dokumente. Ab Mitte September ist es in Buchhandlungen sowie im winterwork-shop (https://www.edition-buchshop.de/) für 48 EUR erhältlich. Des Weiteren wird die Publikation vom 18. bis 22. Oktober auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (Halle/Stand 3.1/F33) vorgestellt. Professor Krause wird ebenfalls persönlich am Wochenende anwesend sein. Wenn Sie einen Interviewtermin wünschen, um ein Gespräch mit Prof. Krause zu führen, und/oder ein Ansichtsexemplar für die Erstellung einer Rezension benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Oliver Dürkop (Jahrgang 1971) ist ein Fachjournalist (FJS) und verfügt über einen Master of Arts (M.A.) in Cross-Media. Er hat an verschiedenen wissenschaftlichen Projekten zur Oral-History mitgewirkt. Zu seinen Veröffentlichungen zählen: Oskar Fischer: Diplomat des Sozialismus, Borsdorf 2023; Rainer Eppelmann: Zeitgenössische Erinnerungen, Darmstadt 2023; Deutsche Einigung, Reinbek 2021; Biografie: Walter Siegert, Darmstadt 2021; Hans Modrow und der deutsche Umbruch 1989/90, Innsbruck 2018. Kontakt

