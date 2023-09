Startseite Corona-Widerstand und Satanismus Pressetext verfasst von Pater Lingen am Fr, 2023-09-08 15:30. "Lebte und Starb Jesus in Kaschmir. In dieser Serie befasse ich mich mit allem rund um das Thema Bibel und Glauben. Verbotene Texte, nicht zugelassene Evangelien, die nicht dokumentierten Jahre von Jesus und vieles andere. Wenn wir die Vergangenheit hinterfragen erkennen wir die gleichen Denkverbote wie in der Gegenwart. Viel Spaß und denkt daran: Es ist Euer Glauben und Eure Seele. Wenn einer glaubt die Deutungshoheit dafür zu besitzen, dann besitzt er Euch". Das schreibt Dr. Bodo Schiffmann im September 2023 auf seinem Telegram-Kanal "Alles Ausser Mainstream". Und impfen-nein-danke kommentiert: "Wichtige Denkimpulse von Bodo, unabhängig, zu welchem Ergebnissen man kommt. Die Denkweise ist wichtig, nämlich zu hinterfragen und zu überprüfen, denn mit unserer Vergangenheit stimmt etwas nicht. Mit Vernichtung der Ur-Christen und ihren Bibliotheken mit den echten Ur-Evangelien, die völlig anders waren, und den zahlreichen Kommentarbänden dazu (allein von Basilides 24 Bände) ist auch das wahre Christentum gestorben. Allgemein läßt sich sagen, daß die Geisteswissenschaft genau so tot und verblödet ist wie die Naturwissenschaft und Theologen usw. sich genau so was zusammenspinnen wie die Zeugen Coronas." impfen-nein-danke ist auch bekannt für Sprüche wie: "Der Bürger hat kein Recht auf Fakten. Das ist der Vorteil der jetzt herrschenden Wissenschaft gegenüber der früher herrschenden Kirche. Bei der Kirche mußte man blind glauben, bei der Wissenschaft braucht man nur keine Fakten mehr."

In der Telegram-Blase gilt als Dogma: Man darf der Bibel nicht glauben, denn die ist verfälscht. Man darf Theologen nicht glauben, denn die sind verblödet und spinnen sich nur etwas zusammen. Die Kirche kann sich nur am Leben erhalten durch Denkverbote. Die Bibel darf man gar nicht ernst nehmen, denn die ist ja verfälscht. Die Werke von Augustinus und Thomas von Aquin darf man gar nicht ernst nehmen, denn das waren ja verblödete Spinner. Die von der Kirche bestätigten Katechismen von Joseph Deharbe und Franz Spirago darf man gar nicht ernst nehmen, denn die enthalten ja nur Denkverbote. Diese Behauptungen dürfen niemals hinterfragt werden, das sollen wir einfach so glauben. Damit ist das Christentum schachmatt gesetzt. Man kann Bodo Schiffmann für seine vollkommene Zerstörung des Christentums niemals genug spenden.

Und nun zur Realität: Die Wahrheit ist die Kernbotschaft des Christentums. Jesus Christus selbst sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass er seine Kirche auf Petrus baut. Paulus bezeichnet die Kirche als Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wahrheiten wie die Existenz Gottes sind bereits durch die Vernunft erkennbar. Wahrheiten wie die Gründung der Kirche durch Christus sind durch historische Forschung erkennbar. Wahrheiten wie die Dreifaltigkeit Gottes sind uns nur durch die Offenbarung bekannt und sind für uns unbegreiflich. Die Theologie untersucht, welche Gründe für und welche Gründe gegen eine Lehre sprechen, und warum es vernünftig ist, eine Wahrheit auch dann als solche zu glauben, selbst wenn wir sie ausschließlich aus der Offenbarung kennen, selbst wenn sie uns unbegreiflich ist. Die sog. Apologetik, also die Verteidigung der christlichen Lehre durch sowohl historische als auch logische Argumente gehört wesentlich zum Christentum. Jesus Christus selbst verweist immer wieder auf geschichtliche Tatsachen und auf die Logik, auf die Pflicht des Menschen, Fakten zu kennen und den Verstand zu gebrauchen. Petrus und Paulus mahnen nachdrücklich zum Betrachten der Ereignisse und zum Gebrauch der Vernunft. In der Fundamentaltheologie und in der Dogmatik werden historische und logische Gründe für die einzelnen Glaubenssätze genannt. Die Einwände, die von Glaubensgegnern vorgebracht werden, werden konkret benannt, untersucht und widerlegt. Und wie geht der sog. "Corona-Widerstand" mit diesen ganzen theologischen Studien um? Ganz einfach: Er bezeichnet sie als "Denkverbote" und "Spinnereien" von "Verblödeten".

Eine zentrale Tatsache muss dabei immer vor Augen stehen: Der Satz der Identität, der auch von Aristoteles zu den Denkgesetzen, zu den logische Grundsätzen gezählt wird, also A ist A. Logischerweise sagt der Satz vom Widerspruch, dass A nicht Nicht-A sein kann. Ein wahrer Satz ist wahr, er ist nicht unwahr. Und diese Tatsache ist auch absolut fundamental in der Glaubenslehre der Kirche: Ein Dogma, d. h. eine in der Offenbarung enthaltene und vom kirchlichen Lehramt unfehlbar vorgelegte Glaubenslehre, kann sich niemals ändern. Sobald auch nur ein einziges Dogma als unwahr bewiesen wäre, wäre das gesamte Fundament der christlichen Lehre zerstört. Es wäre bewiesen, dass die Kirche nicht die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. Warum haben Bodo Schiffmann und seine Jünger nicht einen solchen Beweis vorgelegt? Es bleibt nur alles bei absolut unbegründeten, absolut fragwürdigen Behauptungen, dass die Evangelien verfälscht, die Theologen verblödet und die Päpste verlogen sind, und eben: Was in der allgemein historischen und in der speziell theologischen Fachliteratur steht, darauf wird nicht pflichtgemäß eingegangen.

Bereits seit einigen Jahrzehnten wird oft behauptet, dass immerhin ein Dogma inzwischen ganz offiziell geändert wurde, nämlich das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche. Richtig ist, dass dieses Dogma ganz ausdrücklich geleugnet wird vom sog. Zweiten Vatikanischen Konzil: In Unitatis Redintegratio werden nichtkatholische Gemeinschaften ausdrücklich als "Mittel des Heiles" bezeichnet. Das ist in der Tat ein absolut unlösbarer Widerspruch innerhalb des Glaubens, also in der Welt von Vatikanum 2 ist A gleich Nicht-A. Und indem der sog. "Corona-Widerstand" behauptet, die Gruppe von "Vatikanum 2" sei die katholische Kirche, begeht er Mord am Denken selbst.

Klar ist: Die sog. Elite und der sog. Corona-Widerstand haben einen gemeinsamen Feind, nämlich die Wahrheit als solche, und sie haben eine gemeinsame Grundlage, nämlich die Ignorantia affectata, also das Nicht-Wissen-Wollen. Sowohl die Elite als auch der Widerstand tolerieren weder Fakten noch Logik. Bodo Schiffmann ist letztlich nichts anderes als Mainstream. Wer vom Hass gegen die Wahrheit zerfressen ist, hat bzgl. einiger Details eine gewisse Wahlfreiheit: ob für oder gegen Masken, ob für oder gegen Impfungen, ob für oder gegen Lockdowns usw. In jedem Falle bleibt das wesentliche Fundament dasselbe: die Lüge und somit die Anbetung dessen und die totale Versklavung an den, der der Vater der Lüge ist, also an den Teufel. Man kann jeden Tag Stunden damit vergeuden, sich an Videos und Texten der sog. "Elite" oder des sog. "Corona-Widerstands" zu ergötzen. Doch so sinnvoll es ist, Existenz und Machenschaften, Tricks und Lügen von "Elite" und "Widerstand" zu kennen, bleibt es doch dabei: Suchet zuerst das Reich Gottes. Man muss den Katechismus lesen, man muss sich mit Kirchengeschichte beschäftigen. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm in Liebe und Treue zu dienen und das ewige Leben zu erlangen. Die von Christus auf Petrus gebaute Kirche ist die einzige Arche des Heiles. Allein die katholische Kirche führt uns mit ihrer Lehre und ihren Sakramenten auf dem Weg zum ewigen Leben.

