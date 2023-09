Silber für Cloud Seeding

Dass mit Silber vieles erst ermöglicht wird, ist bekannt. Mit Cloud Seeding sollen Niederschläge erhöht werden.

Cloud Seeding, das Einbringen von Silberjodid in die Wolken, beruht auf Silber und ist eine Technologie, die es seit mehr als 50 Jahren gibt. Angewandt wird sie zum Beispiel in Texas, um Dürregebieten zu mehr Niederschlägen zu verhelfen. Aber auch in Mexiko, in China und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird diese Technologie genutzt. So wurde bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking das Cloud Seeding verwendet, damit die Teilnehmer bei den Wettkämpfen nicht dem Regen ausgesetzt sind. So kann Silber also auch im Kampf gegen den Klimawandel dienen.

Dass der Einsatz von Silber in der Medizin ein Vorteil ist, vor allem, um Bakterien und Pilze abzutöten und die Wundheilung zu fördern, ist bekannt. Auch bei Tieren wie etwa Pferden nutzt man die Kraft des Silbers. Beim Menschen hilft das Edelmetall in medizinischen Sensoranwendungen, indem ein tieferer Blick in den Körper ohne Röntgenstrahlen möglich ist, um Anomalien und Tumore zu erkennen. Der Vorteil ist auch, dass das Silber nicht giftig ist. Sogenannte DNA/Silber-Nanocluster-Kombinationen dienen so unter anderem zur Erkennung von Tumoren. Für Anleger sollte Silber interessant sein, denn der steigende Bedarf aus der Photovoltaikbranche könnte den Rohstoff in den nächsten Jahren vergolden. Für Gewinne sollten dann besonders die Werte von Unternehmen, die Silber in den Projekten besitzen, sorgen. Da wären etwa Vizsla Silver oder Sierra Madre Gold and Silver.

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - erweckt die früher produzierende Gold- und Silbermine Panuco in Mexiko wieder zum Leben.

Ebenfalls in Mexiko arbeitet Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - an drei sehr aussichtsreichen und hochgradigen Gold- und Silberprojekten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de