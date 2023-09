Startseite Hör auf Dein Herz - das neue Werk von Uwe Jensen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-09-08 11:45. Die neue Single aus seinem aktuellen Album Die neue Schlagersingle des Grandseigneurs des Schlagers "Hör auf Dein Herz" ist wieder ein romantischer Song über das Herz und die Liebe. Beide gehören ja untrennbar zusammen. Mann/ Frau sollten nach Möglichkeit in Liebesdingen meistens auf ihr Herz hören. Denn es ist darin unbestechlich.

Es ist eine Auskopplung aus seinem im Frühjahr erschienenen Album "Einfach Du".

Uwe Jensen brachte mit diesem CD-Album sein Jubiläumswerk zum 50. Bühnengeburtstag als Sänger auf den Markt. Es enthält 14 wunderbare Schlager zum hören, träumen und tanzen.

Darunter ein Duett mit Jenny Köppen und eins mit Tanja Lasch ("Halt mein Herz fest", welches vom Texterkönig/Komponist/Produzent Burkhard Lasch geschrieben wurde).

Seit gut 50 Jahren ist der sympathische und ewig jung gebliebene Sänger nun schon auf den Bühnen der Republik in Ost und West zu bewundern. In der DDR wurde er damals schnell zum Star und umjubelten Interpreten. Nach der Wende ging die Karriere ununterbrochen weiter und sein Bekanntheitsgrat dehnte sich auch auf die alten Bundesländer aus. Es kamen neue Fans dazu und die alten hielten ihm die Treue.

So können nun seine Fans von Ahlbeck bis Zugspitze diese tolle Jubiläums-CD genießen. Uwe Jensen - Hör auf Dein Herz

Musik: ; Text:

Label und Labelcode: Hitmix Music, LC20178

Verlag: Muro Musikverlag, Coco Melody

Veröffentlichung: 8.09.2023

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Mehr Infos zu Uwe Jensen gibt es bei ihn auf www.uwe-jensen.net und in den sozialen Medien

