Startseite GMO GlobalSign stellt neue Lösung im Rahmen sicherer, vertrauenswürdiger Siegel in hohem Volumen vor Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-09-08 11:41. Qualified Trust Seals by DSS ist eine flexible, vollautomatisierte EUTL-konforme Lösung LONDON, ENGLAND / ACCESSWIRE / 6. September 2023 / GMO GlobalSign K.K. ( www.globalsign.com/de) , eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von Identitätssicherheit, digitalem Signieren und IoT-Lösungen, kündigte heute die Verfügbarkeit eines neuen Siegeltyps an, der auf qualifizierten Lösungen basiert. GMO GlobalSigns neues "Qualified Trust Seals by DSS" bietet fortschrittliche elektronische Siegel, die von qualifizierten Zertifikaten unterstützt werden und es Kunden ermöglichen, Siegel schnell und in großem Umfang einzusetzen. Die neue Lösung ist ideal für Service Provider und alle anderen Organisationen, die ein hohes Volumen an Dokumenten erstellen, die fortgeschrittene elektronische Siegel erfordern, wie z. B. Rechnungen, Angebote und Bestellungen. GMO GlobalSign schuf Qualified Trust Seals als Antwort auf Kundenanfragen nach einem vollautomatischen Fernsignierdienst, der die Anforderungen der European Union Trust Lists (EUTL) erfüllt. Da Qualified Trust Seals von unserem beliebten Digital Signing Service (DSS) unterstützt werden, ermöglicht es eine einfache Bereitstellung, die auch leicht integrierbar ist, die perfekte Antwort für Organisationen, die eine stressfreie Integration mit APIs unter Verwendung des Open-Source-Identitätsrahmens EUTL suchen. Mit Qualified Trust Seals bereichert GMO GlobalSign Atlas die digitale Identitätsplattform des Unternehmens. Jack Piekarski, Mitbegründer und VP Sales von Signius, betonte: "Für viele Firmenkunden oder öffentliche Einrichtungen wird der QES-Identifizierungsprozess als zu komplex, zeitaufwändig und kostspielig empfunden. Die Mitarbeiter zögern oft, sich daran zu beteiligen, weil sie Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben oder weil sie z. B. ihre privaten Mobiltelefone für berufliche Zwecke nutzen. Ein Dienst, der die hohen Validierungsstandards eines QTSP mit diesem Automatisierungsgrad kombiniert, wird stark nachgefragt werden und ist eine willkommene Ergänzung unseres Portfolios an Signierdiensten." Die neue Lösung ist ideal, um die Erstellung und Ausgabe wichtiger Dokumente in größerem Umfang zu vereinfachen und wird die Verwaltung von Aufgaben verändern. Die Flexibilität und Effizienz von Qualified Trust Seals machen sie zu einem wichtigen Instrument für Unternehmen, die ihre Arbeitsabläufe und ihr Dokumentenmanagement verbessern wollen. "Unser neues Angebot von Qualified Trust Seals ist buchstäblich das, wonach unsere Kunden gefragt haben: ein Service mit leichter Handhabung, der einen vollautomatischen Weg zur Anwendung von elektronischen Siegeln bietet, die gemäß der European Union Trusted Lists (EUTL) Hierarchie erstellt wurden. Infolgedessen erfordert es keinen zusätzlichen internen Arbeitsaufwand", sagte GMO GlobalSigns Vice President of Sales für EMEA, Arnaud Vanderroost. "Dies ermöglicht unseren Kunden und Dienstleistern die volle Nutzung der Open-Source-Tools der Europäischen Kommission, die die Überprüfung von elektronischen Siegeln gemäß der eIDAS-Verordnung ermöglichen." Vanderroost fügte hinzu: "Mit der Einführung automatischer Massensiegel, die durch ein qualifiziertes Stammzertifikat verstärkt werden, stellen wir die nahtlose Kontinuität des Vertrauens während des gesamten Prozesses sicher. Darüber hinaus folgt das neue Angebot strikt den strengen Richtlinien von eIDAS 910/2014 Anhang III. Wir sind davon überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Vertrauens und unseres Engagements für die Datenintegrität der Endkunden ist." Das qualifizierte Zertifikat, das in ein Qualified Trust Seals eingebettet ist, kann nur von einem Qualified Trust Service Provider (QTSP) erworben werden, der von einer akkreditierten Organisation geprüft sein und die Anforderungen der eIDAS-Verordnung erfüllen muss. Im Jahr 2018 wurde GlobalSign die erste große Zertifizierungsstelle der Welt, die ein zugelassener QTSP-Anbieter wurde. Um mehr über Qualified Trust Seals von DSS zu erfahren, besuchen Sie Dokumentensiegelung mit qualifizierter Vertrauensstufe - GlobalSign Über GMO GlobalSign Als eine der weltweit traditionsreichsten Zertifizierungsstellen ist GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die Unternehmen, Konzernen, cloudbasierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren eine sichere Online-Kommunikation ermöglichen sowie Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hoch-skalierte PKI und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. Als Tochtergesellschaft der japanischen GMO GlobalSign Holdings K.K und GMO Internet Group, unterhält GMO GlobalSign Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.globalsign.com . Medienkontakt: Melanie Faller

France/DACH PR-Manager - EMEA

Telefon: + 44 73 111 99 821

E-Mail: Melanie.Faller@globalsign.com QUELLE: GMO GlobalSign Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten