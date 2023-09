Startseite Mit dem KRAUSE Leiterhalter-Set für Dachgepäckträger Leitern sicher und komfortabel auf dem Dach von Fahrzeugen transportieren Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-09-07 14:22. Wer regelmäßig mit Leitern arbeitet und diese auch häufig mit Pkw und Sprinter transportiert, kennt die Schwierigkeiten, Leitern ab einer gewissen Länge sicher zu verstauen. Häufig werden Leitern ungesichert quer im Fahrzeug vom Kofferraum bis zum Fußraum des Beifahrersitzes verstaut. Dies hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Innenausstattung, wie verschmutzte oder zerrissene Sitzbezüge, Kratzer auf dem Armaturenbrett oder im schlimmsten Fall Risse in der Front- oder Heckscheibe. Auch die Sicherheit der Insassen kann bei dieser Transportvariante beeinträchtigt werden. Das KRAUSE Leiterhalter-Set für Dachgepäckträger schafft hier Abhilfe. Die beiden einfach zu bedienenden Klemmen werden in den Dachgepäckträger eingehängt und auf die Höhe der zu transportierenden Leiternteile eingestellt. Je nach Holmbreite können so bis zu vier einzelne Leiternteile auf dem Dach befestigt werden. Nach der Ersteinstellung können die Dachklemmen durch Schnellverschlüsse fixiert und wieder gelöst werden. Das erleichtert die Handhabung und spart wertvolle Arbeitszeit. Beim Transport auf Sprintern kann die Ladungssicherung durch Zurrmittel in Form von Gurten, Ketten und Seilen erfolgen - die pragmatischere Lösung ist jedoch ein Leiterhalter, der das lästige Einfädeln von Befestigungsmitteln überflüssig macht und die Leitern einfach, sicher und schnell auf dem Träger fixiert. Um die Leitern vor Diebstahl zu schützen, können die Dachklemmen durch integrierte Schlösser mit Gleichschließvorrichtung verriegelt werden. Die Klemmen bestehen, neben der Gewindestange aus Metall, aus einem speziellen Verbundwerkstoff aus verstärktem Kunststoff (PA mit Glasfasern). Die Kombination aus Steifigkeit und Flexibilität gewährleistet absolute Sicherheit und schützt die Leitern vor Beschädigungen beim Transport. Weitere Informationen zum Leiterhalter-Set für Dachgepäckträger und allen anderen innovativen KRAUSE-Produkten finden Interessierte unter www.krause-systems.de. Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert. Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 - 0

http://www.krause-systems.de Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

https://www.team-digital.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten